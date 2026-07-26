«Найкращий день». Алекс Купер і Дарія Коломієць одружилися

Ресторатор, співвласник Kyiv Food Market і мережі ресторанів в Україні Алекс Купер зіграв весілля зі своєю коханою Дар’єю Коломієць. У Stories Купер і Коломієць показали перші фото з весілля.

Купер і Коломієць (підприємиця, експертка у сфері маркетингу) влаштували у Києві весільну вечірку у сільському стилі, на яку запросили близьких друзів. Під час камерної церемонії Купер і Коломієць обмінялися обручками.

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«Найкращий день», — написала підприємниця в Stories. На весіллі виступив гурт Latexfauna.

Алекс Купер і Дарія Коломієць / Фото: instagram.com/annaandriienko

Гурт Latexfauna / Фото: instagram.com/annaandriienko

Фото: instagram.com/daria.kolomiiets3

Фото: instagram.com/daria.kolomiiets3

Фото: instagram.com/daria.kolomiiets3

Фото: instagram.com/daria.kolomiiets3

Фото: instagram.com/daria.kolomiiets3

Фото: instagram.com/daria.kolomiiets3

Алекс Купер розлучився з засновницею кулінарної школи Алісою Купер у 2020 році. Вони розлучилися зі скандалом. Від цього шлюбу у бізнесмена є син Купріян. Алекс Купер — співвласник Kyiv Food Market та успішний одеський ресторатор, якому належать ресторани Tatar Bunar, Porto-Franco, Степ і Shalom.

Нагадаємо, у червні ресторатор, шеф-кухар і дослідник української кухні Євген Клопотенко та засновниця бюро вражень Viter Vie Катерина Воскресенська (займається туристичним бізнесом) офіційно оформили шлюб. Церемонія та весільна фотосесія відбулися у Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна у Києві.

Також повідомлялося, що актор Володимир Гладкий одружився. На святкуванні помітили Ксенію Вертинську, Арама Арзуманяна та Дар’ю Петрожицьку.