«Немає спільного майбутнього». Актриса Кварталу 95 Катерина Нікітіна розійшлася з бойфрендом

Нікітіна стала ініціаторкою розриву. Актриса не приховує, що чекала на пропозицію від бойфренда, але він не наважувався.

«Минулого року розійшлися. Що брехати, дуже сумувала. Місяця три мені було важко, але ми три роки майже були разом. Для мене це були такі перші тривалі стосунки. Він дуже класний, як людина класна. Просто знаєте, прикро розходитися, коли розумієш, що людина класна, вам разом класно, але немає спільного майбутнього, я його не бачила, ніби ми в якийсь період почали в різні сторони дивитися. Я вже хотіла якоїсь серйозності, заміжжя, дітей, а він, мені здається, був не готовий. Він прямо про це не говорив. Ми багато проблем пройшли разом. Мені хотілося пропозиції, щоб я розуміла, що він серйозно налаштований. Хотіла цей крок від нього, але відчувала, що він ніби не готовий, ніби не бачить мене поруч із собою. Таке було відчуття», — прокоментувала актриса.

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Катерина Нікітіна з колишнім коханим / Фото: instagram.com/nikitkinna

Раніше гумористка та актриса Анастасія Оруджова висловилася про своє звільнення зі студії Квартал 95. Оруджова покинула творче об'єднання в один період з учасницями шоу Тріо Різні Аліною Блажкевич і Олександрою Машлятіною, та Іриною Сопонару. До колективу Єдиний Квартал приєдналися Ірина Левкун і Злата Козак.