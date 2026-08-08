Зустрілися в супермаркеті. Девід Делуїз поділився фото з Джоном Гудманом, який виглядає невпізнанно після схуднення на 90 кілограмів

Актори зустрілися в супермаркеті. «Він був частиною мого дитинства! Легенда! Мені так приємно, що я можу сказати це комусь. Хто розуміє — той зрозуміє», — підписав Делуїз селфі з колегою.

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Джон Гудман — зірка фільмів Великий Лебовські, Операція Арго, Смертний вирок, Екіпаж, Артист і Флінстоуни, також він відомий завдяки ролі Дена Коннера в комедійному серіалі Розанна.

Девід Делуїз і Джон Гудмен / Фото: instagram.com/daviddeluise

Зовнішній вигляд Гудмана — результат його багаторічної роботи над собою, яка триває з 2007 року. Про це повідомляє Page Six. Тоді актор відмовився від алкоголю, найняв персонального тренера, виключив цукор із раціону та перейшов на середземноморську дієту. Раніше актор важив близько 180 кілограмів. За ці роки Гудману вдалося втримати результат і зберегти втрату ваги у 90 кілограмів. Після завершення семи сезонів серіалу Коннери у 2025 році Гудман продовжує активно працювати й цього року він з’явиться на великому екрані у фільмі Алехандро Г. Іньярріту Digger (головну роль у стрічці виконує Том Круз). Комедія вийде в прокат 2 жовтня.

Раніше 79-річний британський співак Елтон Джон поділився e соцмережах своїм досягненням: він не вживає алкоголю вже 36 років.