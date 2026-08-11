Іспити або заборона голосувати. Сеітаблаєв розповів, що слід зробити після деокупації Криму

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв розповів, як ставиться до теперішніх проблем і складнощів, з якими зіткнулися жителі Криму. Він поділився тим, як бачить подальшу реінтеграцію півострова після його деокупації.

Ситуацію зі складнощами із бензином та світлом у Криму актор сприймає нормально. Про це Ахтем Сеітаблаєв розповів в інтерв'ю Єві Коршик на Youtube-каналі Okay Eva. За його словами, усе це — наслідки окупації півострова.

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Водночас режисер додав, що у Криму люди, які відчувають себе громадянами України, точно налаштовані на те, щоб це відбувалося. Вони чекають якомога швидшого звільнення території від тимчасової окупації. За його словами, ці люди прекрасно розуміють, чому і внаслідок чого все відбувається.

Також, на його думку, через рік після звільнення півострова мешканці, які населятимуть Крим, повинні скласти іспити зі знання української мови та історії України, хоча б на побутовому рівні.

«Не хочеш складати іспит — окей, якщо ти не злочинець, можеш жити, сплачувати податки, отримувати усі соціальні речі від держави. Але не можеш обирати владу і бути у владі будь-якого рівня. З якого баяна? Якщо ти не поважаєш цю країну навіть на рівні того, що не збираєшся вивчати мову та історію… Що ти тут робиш, для чого?» — емоційно висловився Сеітаблаєв.

Він додав, що українці тепер добре знають наслідки таких речей.