«Стосунки, у яких тепло, зрозуміло і пристрасно». Сеітаблаєв заінтригував новими відносинами

Український режисер та актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв розповів про свої нові стосунки. Він привідкрив завісу таємничості та зазначив, що має спільні цінності та відчуття затишку у них.

Про це Ахтем Сеітаблаєв розповів в інтерв'ю Єві Коршик на Youtube-каналі Okay Eva. 53-річний актор зазначив, що прийшов до висновку: у взаємовідносинах між людьми емоцій і розуму має бути як мінімум 50 на 50, навіть більше розумного, ніж емоційного.

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За його словами, це дозволяє тверезо подивитися на все.

«Усе ж таки спільне життя і стосунки — це не тільки класний секс, не тільки класна розмова, класний побут разом, це ж багато-багато нюансів, тим більше коли ви дорослі люди і маєте свої звички», — пояснив Сеітаблаєв.

Про свої нові відносини режисер каже так: «Я зараз у стосунках, в яких мені тепло, зрозуміло, пристрасно і ціннісно».

Він також порівняв ідеальні відносини у парі із танцем, де є впевненість один в одному, чесність, турбота, а слова не потрібні.

Також Ахтем Сеітаблаєв розповів, що не був готовий до відносин із колишньою дівчиною Мар’яною Боцвинюк, яка була молодша від нього на 20 років. Він лаконічно пояснив, що як «доволі втомлена та доросла людина», хотів чіткості, чесності та спокою у стосунках.

Режисер у розмові згадав і свою колишню дружину Іванну. Із нею він не підтримує контакт, але спілкується зі спільною донькою, торік вони бачились у Відні.