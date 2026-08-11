Ахтем Сеітаблаєв відверто розповів про смерть батьків та чи спілкується із сином, який залишився у Криму

Український режисер та актор кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв розповів, що спілкується зі своїми родичами, які залишилися на окупованому півострові. Він також поділився тим, як переживав новини про смерть батьків у Криму.

Про відносини із родичами Сеітаблаєв відверто поділився в інтерв'ю Єві Коршик на Youtube-каналі Okay Eva. Так, на питання про те, чи спілкується він із сином Селімом, який перебуває у Криму, Ахтем відповів: «Звичайно».

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Він розповів, що Селім живе в Криму та доглядає за своїм дідом, якому вже багато років. Сину Сеітаблаєва довелося отримати російський паспорт, оскільки він продовжує жити на окупованому півострові. Режисер пояснив, що був одним із перших, хто сказав своїм рідним отримати російські паспорти, якщо вони не збираються покидати Крим.

«Стосовно паспортів і документів, я одним з перших казав: «Якщо ви не збираєтесь виїжджати, отримайте цей документ і розглядайте його, як аусвайс» — розповів Сеітаблаєв.

За його словами, російське громадянство не означає автоматичної підтримки Росії. Він навів як приклад кримських татар, значна частина яких має проукраїнську позицію: «Абсолютна більшість політичних в’язнів, які перебувають у російських в’язницях або в ШІЗО, із Криму і це кримські татари».

Ахтем Сеітаблаєв має трьох дітей від двох попередніх шлюбів: доньку Назли та сина Селіма від першої дружини, а також доньку Сафіє від другої дружини Іванни Дядюри. На запитання, чи спілкується він з Іванною, Ахтем відповів, що ні, проте з донькою він підтримує зв’язок:

«Я спілкуюся зі своєю донькою. Минулого року ми побачились у Відні. Вона така доросла, така розумниця. Я вдячний усім людям, в тому числі дружинам, яких нас поєднують діти та спільні прожиті роки. Станом на сьогодні, окрім вдячності, я більше нічого не відчуваю».

Також режисер і актор поділився своїми думками та відчуттями у період, коли померли його батьки. Мама, за словами Сеітаблаєва, померла неочікувано. Вона перебувала у лікарні, але ознак того, що вона може померти, не було. Про її смерть він дізнався, коли перебував за кермом. Йому подзвонила сестра і сказала, що мама пішла. Режисер зізнався, що тоді ледь втримався, щоб не поїхати до окупованого Криму на прощання із найріднішою людиною.

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Батько Сеітаблаєва «пішов як справжній чоловік»: він привів себе в порядок, попросив сестру Ахтема все йому попрасувати, одягнувся, ліг і сказав, що на нього чекає його дружина. Через 10 хвилин по тому він помер.