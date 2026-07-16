МногаяЛітаАдо. Ліна Костенко, Римма Зюбіна, Соня Сотник вітають Аду Роговцеву з 89-річчям та читають її вірші

Сьогодні, 16 липня, українській акторці театру і кіно, Народній артистці України і Героїні України Аді Роговцевій виповнюється 89 років. Українці запустили в мережі флешмоб #МногаяЛітаАдо та вітають народну улюбленицю з днем народження.

День народження святкує Ада Роговцева. Як і в попередні роки видатна акторка проведе його на сцені - саме сьогодні, 16 липня, в у Міжнародному центрі культури і мистецтв Жовтневий вона зіграє виставу Будьте як вдома разом із акторами Ахтемом Сеітаблаєвим та Світланою Орліченко.

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«В день народження гратиму, як зазвичай останні роки. А поки живу довгі липневі сільські дні. Порічкові кущі відпалали. Пішли порічки онукам на компоти та пироги. Сьогодні зібрала агрус, а як повернусь після дня народження з Києва, то зберу пізню смородину. Як ягоди в пальцях, перекочуються думки і спогади. Вік відчуваю важко. Великої зосередженості і напруги вимагає все, що звикла робити з легкістю, на льоту. Та жалітися — гріх! Дякую Богові за родину — за дочку, онуків і правнука! Дякую за коло молодих моїх друзів! За партнерів в роботі! Дякую глядачам, які приходять на вистави. Дякую Богові, що дає сили виходити на сцену, до людей, як робила це з 19-ти років, — за три дні - вже 70 років», — написала Ада Роговцева.

Акторка запросила відвідати її виставу Будьте як вдома.

Тим часом українці влаштували флешмоб #МногаяЛітаАдо із привітаннями улюбленій акторці. Вони записують відео, на яких зачитують вірші, написані Адою Роговцевою, і публікують його у соцмережах із відповідним хештегом.

Ініціаторкою флешмобу стала депутатка Київради Олеся Пинзеник. Таким чином вона закликає подякувати акторці, громадській діячці та людині, яка багато років залишається символом гідності, людяності та незламності.

До флешмобу долучилася поетеса Ліна Костенко, акторка Римма Зюбіна, журналіст і волонтер Руслан Горовий, радіоведуча Соня Сотник та інші.

Ліна Костенко зачитала фірш Маковія та Спаса.

«Ада Роговцева — моя улюблена актриса. Мій кумир! Моя мрія! В дитинстві я прагнула бути схожою на Аду Роговцеву, а над столом, за яким я робила уроки, висіли Її фотокартки. Вірш, написаний Адою Миколаївною, звучить для Ади Миколаївни», — написала Римма Зюбіна.

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«Ада Миколаївна — моя совість. Інколи я подумки запитую, а як би вона чинила в тій чи іншій життєвій історії і все стає на свої місця. Вона неймовірно життєдайна. Інколи один її погляд рятує від зневіри, а слово окрилює. Як же мені пощастило жити з Адою в один час», — привітала Соня Сотник.

«— Щось нове пишеш?— Та я завжди щось пишу…— Ти пиши, чуєш? Пиши. А я читатиму. —Їсти хочеш? У цьому вся Ада Роговцева. Ада — це завжди про любов і піклування. З днем народження! Дякую, що ви є і в моєму житті, і в житті моєї родини, і в житті величезної кількості українців. Многая літа!», — привітав Руслан Горовий.

Акторка Наталія Сумська зачитала вірш Ади Роговцевої Театр.

Акторка Лариса Руснак теж зачитала вірш Ади Роговцевої.

Привітала Аду Роговцеву акторка Олена Лавренюк.