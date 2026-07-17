Акторка театру і кіно, народна артистка України Ада Роговцева подякувала за привітання з днем народження і закликала підтримати захисників та їхні родини.

16 липня Роговцевій виповнилося 89 років. Українці запустили в мережі флешмоб #МногаяЛітаАдо, в рамках якого читали її вірші.

Акторка подякувала українцями за привітання: «Подарунки до дня народження почала отримувати завчасно. Почути свої вірші від прекрасних жінок —це надзвичайна радість. А почути їх від Ліни Василівни (Костенко) — то вже диво! Дякую, стільки сил і наснаги!»

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Ада Роговцева закликала донатити «фондам та громадським організаціям, яким довіряєте».

«Найважливіше, що я можу зробити в день народження — це звернутися до друзів, до глядачів, до всіх вас по допомогу війську! Найкращі вітання для мене — ваш донат! Донатьте фондам та громадським організаціям, яким довіряєте! Зробіть це як привітання мені!» — зазначила вона.

У межах флешмобу #МногаяЛітаАдо українці записували відео, на яких зачитують вірші, написані Адою Роговцевою, і публікували їх у соцмережах із відповідним хештегом.

Ініціаторкою флешмобу стала депутатка Київради Олеся Пинзеник. До нього долучилися поетеса Ліна Костенко, акторка Римма Зюбіна, журналіст і волонтер Руслан Горовий, радіоведуча Соня Сотник тощо.