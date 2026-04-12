«Традиції незмінні». Ада Роговцева поділилася рідкісними фото з членами своєї родини

Легендарна українська актриса Ада Роговцева показала рідкісні фото з членами своєї родини. Актриса у родинному колі готувалася до Великодня.

Ада Роговцева опублікувала в Instagram знімки, на яких зображена з правнуком, онуками та зятем. 88-річна актриса показала, як розписувала писанки до свята.

На інших фото можна побачити активістку Юлію Бартле і актрису Вікторію Степанкову (невістка Ади Роговцевої, дружина Олексія Скляренка). Зять Ади Миколаївни Олексій Скляренко та онук Олексій Степанков служать у ЗСУ, але на Великдень змогли возз'єднатися з родиною.

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«Традиції незмінні. Кожного року всі разом — діти й дорослі фарбуємо, розмальовуємо яйця-крашанки. І це перш за все можливість побачитись і поспілкуватися — побути разом напередодні Великодня», — підписала сімейні фото на кухні Ада Роговцева.

Ада Роговцева із зятем / Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

У грудні 2025 року Ада Роговцева вперше виступила на сцені разом із чотирма поколіннями своєї родини. Акторка та члени її сім'ї взяли участь у святковому концерті Територія Різдва.Дух нескорених.

Нагадаємо, Олена Кравець зворушила відео зустрічі чоловіка-захисника з дітьми. У жовтні 2025 року Сергій Кравець мобілізувався до лав ЗСУ. У Олени Кравець та її чоловіка Сергія троє дітей: донька Марія та близнюки Іван і Катя.