«Хочеш поради? Іди до Ади». Донька і невістка Ади Роговцевої зворушливо привітали акторку з днем народження

Донька Ади Роговцевої Катерина Степанкова та невістка Вікторія Степанкова привітали Аду Роговцеву з 89-річчям. Вони поділилися зворушливими фото у соцмережах.

Сьогодні, 16 липня, 89 років виповнюється видатній український акторці, Народній артистці України та Герою України Аді Роговців. Рідні зворушливо привітали її з днем народження.

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Донька акторки, режисерка Катерина Степанкова опублікувала веселе фото, на якій вона встає на коліна перед матір'ю.

«З днем народження, мамо!», — написала вона.

А невістка Ади Миколаївни, дружина її онука Вікторія Степанкова — Олексія Степанкова-Ткаченко Вікторія поділилася серією сімейних фото із Адою Роговцевою та привітала її віршами.

«Хочеш поради? Іди до Ади. Хочеш любові? до Ади. Хочеш плакати? до Ади. Хочеш ділитись щастям? Ада. Хочеш мудрості? Посидіти і помовчати біль? Надихнутись? Заземлитись? Обговорити книгу? Сміятись? Просто бути собою? Ада. Так багато любові, так багато людяності, такий великий світ», — написала вона.

І додала, що Ада Миколаївна є її компасом у життя.

Тим часом у Мережі шириться флешмоб, у якому взяли участь відомі акторки, журнаілісти і громадські діячі. Вони публікують відео, на яких зачитують вірші, які написала Ада Роговцева.