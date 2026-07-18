Продекламував вірш легендарної бабусі на сцені. Правнук розчулив Аду Роговцеву у її день народження
Ада Роговцева відсвяткувала 89-річчя на сцені (Фото: facebook.com/adarogovtseva)
Легенда українського театру й кіно Ада Роговцева відсвяткувала 89-річчя на сцені. Акторка зіграла у виставі Будьте, як вдома разом з акторами Ахтемом Сеітаблаєвим, Ольгою Атанасовою, Світланою Орліченко та Владом Нікітюком.
Наприкінці вистави на сцену Міжнародного центру культури й мистецтв Жовтневий до Ади Миколаївни вийшли військовослужбовці та члени родини, онук Матвій Скляренко (син доньки актриси Катерини) і семирічний правнук Костянтин Степанков (син онука кінозірки Олексія Степанкова). Онук і правнук допомогли легендарній бабусі зібрати квіти від глядачів, які акторка у свій день народження завжди відвозить на могили захисників України. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Правнук Ади Миколаївни зворушив публіку, продекламувавши вірш бабусі.
Ми можем любов покалічить,
Якщо на колись відкладем…
І вже не купить, не позичить
Цей ніжний і болісний щем.
Актриса підтримала правнука, міцно обійнявши його. Зі сцени Ада Миколаївна також закликала памятати про захисників України. «Кожної миті ми повинні думати про тих, хто зараз не з нами, хто на передовій», — сказала акторка.
Актриса Ольга Атанасова зазначила, що захоплюється працьовитістю Ади Миколаївни: «Вона їздить автобусами й поїздами, і я жодного разу не чула від цієї диво-жінки, що вона втомилася».
«Хочу, щоб війна скінчилася. Щоб діти були щасливі і здорові, щоб на душі було легко. І у моїх близьких і всіх людей в Україні», — зазначила легендарна акторка.