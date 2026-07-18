Продекламував вірш легендарної бабусі на сцені. Правнук розчулив Аду Роговцеву у її день народження

Легенда українського театру й кіно Ада Роговцева відсвяткувала 89-річчя на сцені . Акторка зіграла у виставі Будьте, як вдома разом з акторами Ахтемом Сеітаблаєвим, Ольгою Атанасовою, Світланою Орліченко та Владом Нікітюком.

Наприкінці вистави на сцену Міжнародного центру культури й мистецтв Жовтневий до Ади Миколаївни вийшли військовослужбовці та члени родини, онук Матвій Скляренко (син доньки актриси Катерини) і семирічний правнук Костянтин Степанков (син онука кінозірки Олексія Степанкова). Онук і правнук допомогли легендарній бабусі зібрати квіти від глядачів, які акторка у свій день народження завжди відвозить на могили захисників України. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Реклама

Правнук Ади Миколаївни зворушив публіку, продекламувавши вірш бабусі.

Ада Роговцева з правнуком / Фото: ТСН

Фото: ТСН

Ми можем любов покалічить,

Якщо на колись відкладем…

І вже не купить, не позичить

Цей ніжний і болісний щем.

Актриса підтримала правнука, міцно обійнявши його. Зі сцени Ада Миколаївна також закликала памятати про захисників України. «Кожної миті ми повинні думати про тих, хто зараз не з нами, хто на передовій», — сказала акторка.

Фото: ТСН

Актриса Ольга Атанасова зазначила, що захоплюється працьовитістю Ади Миколаївни: «Вона їздить автобусами й поїздами, і я жодного разу не чула від цієї диво-жінки, що вона втомилася».

Фото: ТСН

«Хочу, щоб війна скінчилася. Щоб діти були щасливі і здорові, щоб на душі було легко. І у моїх близьких і всіх людей в Україні», — зазначила легендарна акторка.