Оголосила відкриття фестивалю. Легендарна Джейн Фонда вийшла на червону доріжку Канн у мерехтливій сукні Gucci

Володарка двох нагород Каннського кінофестивалю 2007 та 2017 років повернулася до Канн, ставши спеціальною гостею. Разом із китайського акторкою Гун Лі Джейн Фонда випала честь офіційно оголосити старт фестивалю.

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У свої 88 років Джейн Фонда веде активне життя. Вона із задоволенням позувала фотографам на червоній доріжці церемонії відкриття. Для неї Фонда обрала сукню Gucci. Максимально стримана і закрита, вона ідеально підкреслює фігур, із широким подолом. Чорна сукня, розшита чорними мерехтливими лелітками, ефектно виблискує у спалахах фотокамер та світлі софітів.

Фото: REUTERS/Manon Cruz

Фото: REUTERS/Manon Cruz

Образ Джейн Фонда доповнила масивною прикрасою.

«Кіно завжди було актом опору, тому що ми розповідаємо історії, а історії — це те, що робить цивілізацію, історії, які викликають співчуття до маргіналізованих, історії, які дозволяють нам відчувати себе крізь відмінності. Давайте святкувати зухвалість, свободу та шалений акт творення», — зазначила Джейн Фонда зі сцени фестивалю.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Каннський кінофестиваль триватиме до 23 травня, коли Міжнародне журі оголосить переможців на церемонії закриття.