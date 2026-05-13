Оголосила відкриття фестивалю. Легендарна Джейн Фонда вийшла на червону доріжку Канн у мерехтливій сукні Gucci
Джейн Фонда на Каннському кінофестивалі (Фото: REUTERS/Manon Cruz)
88-річна американська акторка, дворазова володарка премії Оксар Джейн Фонда стала спеціальнею гостею 79-го Каннського кінофестивалю. Її довірили оголосити офіційний старт фестивалю.
Володарка двох нагород Каннського кінофестивалю 2007 та 2017 років повернулася до Канн, ставши спеціальною гостею. Разом із китайського акторкою Гун Лі Джейн Фонда випала честь офіційно оголосити старт фестивалю.
У свої 88 років Джейн Фонда веде активне життя. Вона із задоволенням позувала фотографам на червоній доріжці церемонії відкриття. Для неї Фонда обрала сукню Gucci. Максимально стримана і закрита, вона ідеально підкреслює фігур, із широким подолом. Чорна сукня, розшита чорними мерехтливими лелітками, ефектно виблискує у спалахах фотокамер та світлі софітів.
Образ Джейн Фонда доповнила масивною прикрасою.
«Кіно завжди було актом опору, тому що ми розповідаємо історії, а історії — це те, що робить цивілізацію, історії, які викликають співчуття до маргіналізованих, історії, які дозволяють нам відчувати себе крізь відмінності. Давайте святкувати зухвалість, свободу та шалений акт творення», — зазначила Джейн Фонда зі сцени фестивалю.
Каннський кінофестиваль триватиме до 23 травня, коли Міжнародне журі оголосить переможців на церемонії закриття.