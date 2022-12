Классический отдых. Стоит ли сейчас ехать в Египет, сколько времени займет дорога и много ли там сейчас россиян

С момента полномасштабного вторжения туроператор Join UP! уже отправил в Египет более 196 тыс. украинцев (Фото:REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

НВ прошел путь украинского туриста от Киева до побережья Красного моря и узнал, на что идут соотечественники ради отдыха на египетском курорте

В маленьком ресторанном комплексе в окрестностях Львова с названием из далекого довоенного прошлого Терминал А прохладным ноябрьским утром многолюдно. Здесь все почти как в настоящем терминале аэропорта: по залу снуют люди с большими чемоданами и надувными подушками на шеях, румяные дети за столами уплетают яйца пашот, а седые мужчины стоят в очереди на баре за традиционным аперитивом перед дальней дорогой.

«Ну а что, традиция есть традиция. 50 граммов виски — мой последний форпост стабильности», — в шутку говорит один из них.

У входа в Терминал А всех этих заспанных и суетливых людей ожидают два автобуса с табличками Join UP! — крупнейшего украинского туроператора, который с мая возобновил пакетные туры в теплые края для измотанных войной соотечественников.

Именно отсюда стартует путь украинского туриста в Хургаду, один из самых популярных курортов Египта. Правда, сейчас в кресло самолета прыгнуть сразу их такси не выйдет: из-за закрытого неба над Украиной привычный пакетный тур подвергся изменениям. Теперь неотъемлемым его пунктом является автобусный трансфер через границу в Жешув или Кишинев, откуда самолет авиакомпании SkyUp Airlines отнесет курортника прямо к берегам Красного моря. Таким образом, поездка от автобусной станции возле Терминала А под Львовом до Хургады теперь занимает минимум 10 часов, а максимум — все 19, в зависимости от очередей на границе и временного запаса, заложенного туроператором на другие форс-мажоры.

ДОРОГА К МОРЮ

Желающих отдохнуть — много, поэтому посадочные места в автобусах с аптечной точностью распределены в основном между женщинами и детьми. Мужчины в автобусе тоже есть, но все уже седые и очевидно давно не призывного возраста. Как только автобус трогается с места, они начинают разговаривать между собой и присматриваться к соседям, с которыми проведут ближайшие четыре часа в пути, а если не повезет с очередью на границе — возможно и все восемь. Две девушки из Харькова в футровых спортивных костюмах, пожилая женщина с небольшой сумкой из Киева, молодая мать с непоседливой дочерью из Львова — все они рассказывают одни и те же истории о том, как морально устали и как хотят перевести дух хотя бы на неделю перед тяжелой зимой.

С февраля 2022 года в топе отдыхающих на египетских курортах – немцы / Фото: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Reuters

Поскольку маршрут спланирован с серьезной оглядкой на форс-мажоры, регистрации на рейс в Жешуве придется ждать больше шести часов. Аэропорт здесь довольно маленький и камерный, к нашествию туристов непривыкший и комфортными зонами ожидания или ресторанами необустроенный. Но на такой случай есть хороший лайфхак: просто через дорогу от аэропорта есть отель известной мировой сети Holiday Inn с вполне приличным рестораном, где неплохо готовят блюда итальянской кухни. Так что время до вылета можно провести на комфортном диване, вкушая сливочное папарделле с лисичками под бокал красного домашнего вина.

ДНК ТУРИСТА

Четыре часа в воздухе — и украинских туристов встречает теплый пустынный ветер Хургады. Публика на некогда любимом курорте выходцев из стран постсоветского пространства за последние семь лет сильно изменилась. С конца 2015-го из гостиниц исчезли российские туристы, это произошло после запрета на полеты из РФ из-за авиакатастрофы рейса из Шарм-эль-Шейха.

Тогда на побережье Красного моря и началась экспансия украинцев, для которых пакетные туры стали доступнее и в результате они стали одними из самых многочисленных отдыхающих в Египте. Так в Join UP! рассказывают, что до начала пандемии Covid-19 туроператор отправлял в Египет более 665 тысяч туристов ежегодно, но впоследствии эта цифра сократилась до 480 тысяч.

В начале года половина номеров пятизвездочной гостиницы Steigenberger Al Dau Beach была занята украинцами, а сегодня таких только пять. / Фото: DR

Полномасштабная война еще сильнее ударила по туристической отрасли и Египет моментально потерял сотни тысяч платежеспособных отдыхающих. Менеджер пятизвездочного отеля Steigenberger Al Dau Beach по имени Джулия рассказывает, что, несмотря на ценник ( 94 тыс. грн. на двоих за неделю отдыха), до войны украинцы часто приезжали на зимовку в этот роскошный отель с собственным полем для гольфа и аквапарком. «Хотя основная часть наших гостей — европейцы, в начале 2022-го почти половина номеров была занята украинцами, — разводит руками Джулия. — А сегодня это всего пять номеров из 400».

Теперь в топе отдыхающих на египетских курортах — немцы. «Главное не русские», — твердят местные отельеры, улыбаясь. И хотя недавно запрет на полеты из России был отменен, почти одновременно с этим, с целью минимизации их присутствия, появилась новая категория отелей, толерантно промаркированных «European friendly», что де-факто означает: отель не работает с российскими туроператорами.

«Но избежать совсем их [россиян] присутствия все же не удастся, — объясняет менеджер отеля Desert Rose 5* в Хургаде. — Потому что есть часть номеров, которая выставлена ​​на сайтах персонального бронирования. Также есть российские туристы, покупающие путевки из европейских стран».

Desert Rose до войны также был довольно популярен среди украинцев: на площади в 300 кв м расположен фактически маленький городок с собственной бухтой, тремя теннисными кортами и СПА. Такой отдых стоит 53 тысячи грн на двоих в неделю, и еще год назад треть из 1 тыс. номеров занимали украинцы. Потом последовала пауза, и только в мае соотечественники начали возвращаться на курорты Красного моря. В частности, Join UP! с момента полномасштабного вторжения уже отправило в Египет более 196 тыс. сограждан.

Набережная Хургады отлично подойдет для вечернего променада с дегустацией верблюжьего стейка, который подают в локальных ресторанах. / Фото: DR

ОДА РЕЛАКСУ И ЕДА

Благодаря пологой песчаной береговой линии Хургада стала излюбленным местом отдыха туристов с детьми, а мощная роза ветров постоянно привлекает любителей водных видов спорта, вроде кайтсерфинга. А еще, в отличие от других египетских курортов, Хургада — это живой аутентичный город, с узкими улочками, яркими базарами и традиционной восточной архитектурой.

Два последних месяца года здесь считаются бархатным сезоном, лишенным утомительной жары. Днем температура воздуха поднимается не выше умеренных +25, при этом вода в море прогревается достаточно для комфортного плавания. То есть эта пора идеально подойдет любителям лениво поваляться с книгой на пляже и понежится на солнышке без страха получить ожог.

Хорошей идеей будет выбрать для такого отдыха место с примечанием «Adults only 18+», то есть исключительно для взрослых. К примеру, в отеле The Grand Palace ( 60,7 тыс. грн. на двоих за неделю) без шумной детворы можно наслаждаться километровым пляжем и морским пейзажем из двухэтажных вилл в северо-африканском стиле.

Правда, стоит учесть: в нынешних египетских реалиях формат 18+ означает отнюдь не веселую зажигательную молодежь, а степенных немецких пенсионеров, питающих особую страсть к интенсивному загару, ранним подъемам, а также к клубничному мохито. Кстати, следует признать, что мохито здесь ничем не уступает аналогам в лучших барах Киева.

Египетская кухня сочетает разнообразие морепродуктов с восточными веганскими закусками / Фото: DR

При случае гостям The Grand Palace рекомендуем не полениться и отыскать на нулевом этаже возле рецепции бар в стиле Великого Гэтсби, где готовят неплохую пина колоду. Вторая секретная точка — малолюдная кондитерская над рецепцией, где есть большой выбор десертов и мороженого, а также самый крепкий в Египте кофе. Наша рекомендация: взять к нему творожно-песочное пирожное с инжиром или пирог из манго.

Также стоит отметить, что в египетском All-inclusive немало морепродуктов — креветки, стейковый лосось, крабы и гребешки присутствуют почти на любом шведском столе. Гастрономическую компанию дарам моря составляют восточные вегетарианские закуски — хумусы, фалафель и бабагануш.

Еще один аргумент в пользу зимнего отдыха в Египте — сезон манго. В это время фруктовые магазины пестрят десятком сортов этого фрукта. Цена приятная, около $1 за один большой плод, и захватить пару манго в Украине в качестве сувенира будет хорошей идеей.

ПО СТОПАМ ФАРАОНОВ

А еще вы должны знать, что Хургада годится не только для «тюленьего отдыха». Это также хороший выбор для тех, кто хочет увидеть легендарные пирамиды Гизы, археологический музей Каира или Луксор — древний город на берегу Нила. Все три вида экскурсий насыщены и занимают целый день, но определенно того стоят.

Маленькие речные катера переправляют туристов из Восточного Луксора или "города живых" в Западный Луксор - "города мертвых" / Фото: DR

К примеру, дневное путешествие в Луксор обойдется около $75 — за эти деньги гид покажет Карнакский храмовый комплекс, заупокойный храм первой женщины-фараона Хатшепсут и гробницы древнеегипетских правителей, включая известного Тутанхамона. Эти экскурсионные маршруты особенно любят американские и британские туристы. «Они летят через весь мир в Египет не на море, а на несколько дней именно для посещения исторических мест, — рассказывает экскурсовод Мухаммед Бишбиш, — Это в основном происходит из-за популяризации древнего Египта в англоязычной массовой культуре и кинематографе».

Бонусом к туру в Луксор является катание на прогулочном катере по Нилу. Проверенный лайфхак: воспользоваться маленькой незаметной лесенкой возле кормы и занять место на крыше, откуда открывается шикарный вид на реку и ее зеленые побережья. Еще один совет — не пожалейте заплатить дополнительные $10, чтобы сделать небольшой водный крюк с заходом на так называемый «обезьяний остров». Во-первых, потому что там вас ждут настоящие банановые заросли, а во-вторых — потому что там вы увидите потрясающий розовый закат, достойный компьютерной графики. И конечно же по дороге обратно на катер захватите с собой стакан фрэша из сахарного тростника с соком лайма — это тоже с уверенностью можно назвать местной достопримечательностью.

Еще одна возможность во время отдыха в Хургаде — дневная прогулка на яхте All in One за $60 с человека. В поездку входит плавание с маской над коралловым рифом, рыбалка и египетская классика — катание на банане. На яхте присутствует массажист, бармены с фруктовыми смузи и повар, который накормит горячим крем-супом из морепродуктов и жареными креветками.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

А пока туристы наслаждаются традиционными курортными достопримечательностями, сам Египет переживает нечто вроде архитектурного ренессанса. Страна, территория которой заселена лишь на 4% и большую часть которой составляет пустыня, похоже, собралась откусить кусок славы от туристического пирога Дубая и последние несколько лет активно занимается градостроительством. Поэтому в пустыне растут новые города — их только на юге страны построили уже семь штук.

Так, например, в 50 км от десятимиллионного Каира возводят новую современную административную столицу, строительство которой сейчас оценивают в $60 млрд. Китайские строители по проектам эмиратских архитекторов создают город со сверкающими небоскребами, солнечными фермами, самым большим в мире парком, люксовыми отелями и шоппинг-моллами. В перспективе в новую инновационную столицу переселятся все государственные учреждения, что должно решить проблему перенаселения старого Каира.

Обустраивают египтяне и побережье Средиземного моря, которое еще недавно было не слишком популярным среди пляжников. Теперь Египет преследует цель побороться с Турцией за летние туристические потоки, когда традиционные египетские курорты имеют «низкий сезон» из-за невыносимой жары — уже построен курорт Аль-Аламин с белыми пляжами недалеко от Александрии.

Торговля ремесленными товарами египетских мастеров и урожаями земледельцев являются одними из главных источников дохода страны / Фото: DR

Местные же жители любят проводить отпуска на других курортах Средиземного моря и в Западной пустыне, где кроме зыбучих песков и палящего солнца есть немало оазисов с элитными отелями закрытого типа и впечатляющими видами. Здесь неделя отдыха может обойтись во все $10 тыс., так что такие курорты нравятся местным олигархам, звездам шоубиза и футболистам.

Кстати, отдельная элитарная каста в Египте сейчас — бедуины. Не обманывайтесь, это уже давно не блуждающие пустынные дикари без документов, не знающие благ цивилизации. Сегодня многие из них сколотили целые состояния на туризме, промышленном производстве средств народной медицины, продаже верблюжьего мяса и нелегальной добыче золота в Восточной пустыне. Теперь они имеют не только паспорта, но и роскошные виллы на побережьях Нила, а их дети учатся в лучших университетах мира.

Вообще, вопреки стереотипам, Египет сейчас живет вовсе не за счет пляжных курортов — доход от туризма занимает десятое место в перечне источников пополнения госбюджета. Торговые потоки через Суэцкий канал, добыча нефти и земледелие — вот за счет чего богатеет казна Египта.

Не смотря на реноме пустынной страны, урожай одной культуры местные земледельцы собирают до четырех раз в год и продают по всему миру. И даже в украинских супермаркетах можно найти египетский картофель, клубнику, финики или чеснок.