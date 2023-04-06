Невероятная история Ливерпуля

Как европейский центр работорговли превратился в крепкий экономический хаб, пережил десятилетия депрессии и, в конце концов, стал городом, где царят музыка, изобразительное искусство и футбол

Автор: Евгения Королева
Этот материал был впервые опубликован в журнале NV №3 за август 2023 года
Для многих первые ассоциации с Ливерпулем, расположенном на берегу реки Мерси на западе Англии, — это легендарная группа Beatles и культовый футбольный клуб, одолживший свое название у города. Но это далеко не единственные местные достояния.

Ливерпуль, которым управляют сразу три мэра — мэр, мэр-лорд и мэр метрополитена, крупнейший город графства Мерсисайд и девятый по численности населения в Великобритании (здесь проживают полмиллиона граждан). Он широко известен благодаря выдающейся архитектуре и корабельным докам, построенным в XVII–XVIII веках, которые, собственно, определили путь экономического развития города.

Сегодня же Ливерпуль полностью поменял свою специализацию — он привлекает туристов многочисленными музеями и блюдом скауз, особым мясным рагу, из-за которого местных жителей часто называют скаузерами.
БРЕНДЫ ГОРОДА:  Группа The Beatles, футбольный клуб Ливерпуль, мясное рагу скауз, морской порт
КОГДА-ТО БЫЛ ХОРОШИМ ЗАЩИТНИКОМ: С 2015 года главным тренером ФК Ливерпуль стал немец Юрген Клопп, которого называют одним из лучших футбольных тренеров современности
1207 год
Королевская хартия: 28 августа король Джон издал хартию, провозглашавшую присвоение Ливерпулю статуса боро. Главной целью монарха было создание нового порта
1644 год
Осада города: Во время Гражданской войны в Англии между роялистами и парламентариями принц Руперт с 10-тысячным войском взял Ливерпульский замок в 16-дневную осаду. В конце концов город сдался, однако вскоре Руперт его оставил

“We were essentially the Instagram police and called out fake influencers left, right and centre. It was fun and all, but there is only so many bikini chicks you can look at on Instagram before you start losing your mind.”

Dan, Co-founder and CEO of Lumio

1648 год
Развитие торговли: В местный порт прибыли первые торговые грузы из Америки. Сначала английскую ткань, уголь и соль обменивали на сахар и табак из Нового света
1699 год
Живой товар: Успешный торговец табаком и сахаром Уильям Клейтон впервые отправил свое судно Liverpool Merchant в Африку за порабощенными людьми. Работорговля стала основным бизнесом в Ливерпуле более чем на век
1715 год
Морской док: Строится первый в Англии открытый корабельный док, что позволяет Ливерпулю стать одним из центров мировой торговли
1830 год
Эра перевозок: Построена первая в мире междугородняя железная дорога длиной 50 км от Манчестера до Ливерпуля. Во время открытия дороги депутат парламента Уильям Хаскиссон попал под поезд и погиб
1880 год
Статус города: Ливерпуль наконец официально стал городом, а еще спустя столетие его провозгласили столичным районом (метрополитен-боро) графства Мерсисайд
2004 год
Артскандал: Во время Ливерпульского биеннале в городе выставили работы Йоко Оно Моя мать была прекрасной с изображением груди и влагалища. Жители возмутились и даже выходили на протесты, но фото не убрали
2008 год
Центр культуры: Вместе с норвежским городом Ставангером Ливерпуль получил статус Культурной столицы Европы
2023 год
Евровидение: Весной этого года Ливерпуль принял у себя песенный конкурс вместо Украины. За это право также соревновался шотландский город Глазго

Достопримечательности

1
Ратуша (Liverpool Town Hall)
Здание внесено в список национального наследия Великобритании как одна из лучше всего сохранившихся ратуш XVIII века. Это не административное здание: здесь находятся жилые комнаты лорда-мэра, а также зал для совещаний. Администрация работает в соседнем Cunard Building.
2
Блюкот Чемберс (Bluecoat Chambers)
Старейшее сохранившееся здание в центре города, возведенное в 1716–1717 годах как благотворительная школа, где обучали детей из бедных семей. Название заведение получило из-за формы учеников (blue — голубой, coat — пальто или пиджак). Сейчас здесь расположен центр современного искусства с уютными кафе.
3
Королевский Альберт-Док (Royal Albert Dock)
Комплекс доковых сооружений и складов, построенный в 1846 году инженером Джесси Хартли и архитектором Филиппом Хардвиком из чугуна, кирпича и камня без использования древесины, что на тот момент считалось прогрессивным шагом. Сегодня Альберт-Док открыт для туристов: старые склады переоборудованы в магазины, рестораны и музеи.
4
Ливерпульский порт (Liverpool Maritime Mercantile City)
Морской фасад города с 2004 по 2021 год входил в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием Ливерпуль — морской и торговый город. Два года назад порт потерял свой статус из-за строительства современного комплекса Liverpool Waters.
5
Спик-Холл (Speke Hall)
Элегантная и очень выразительная усадьба с деревянным каркасом в стиле Тюдор. Считается одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов такого типа. Строительство началось в 1530 году, а последнее значительное изменение датируется 1598 годом, когда к зданию добавили северное крыло.
6
Церковь Всех святых в Чайлдволе (All Saints' Church)
Это единственная средневековая церковь в пределах современного Ливерпуля. Собственно, она расположена в пригороде — Чайлдволе. Алтарь церкви датируется XIV веком, а башня и шпиль построены в 1810–1811 годах. Внесена в Список национального наследия Англии.
7
Вултон-Холл (Woolton Hall)
Усадьба раскинулась в пригороде Ливерпуля Вултоне. Построена в 1704 году, но значительно изменена в 1772-м известным британским архитектором Робертом Адамом. Здание называют лучшим примером работы этого мастера в Северной Англии.
8
Музей истории The Beatles (The Beatles story)
Обязательный для посещения музей об истории и творчестве легендарной группы, расположенный на Альберт-Доке. Как пишут путеводители, место понравится не только фанатам квартета, но и вообще ценителям истории и музыки.
9
Роял-Лайвер-Билдинг (Royal Liver Building)
Королевское здание Ливерпуля появилось в городе в 1908–1911 годах по заказу страховой компании Royal Liver Group. Сейчас там расположены офисные помещения футбольного клуба Эвертон. Это одно из первых высотных зданий в мире, построенное из железобетона. Туристы могут подняться на Часовую башню, откуда открываются великолепные виды.
10
Чайнатаун (Chinatown)
В Ливерпуле проживает старейшая китайская диаспора в Европе. Этнический квартал сосредоточил много китайских предприятий, этот район также известен своей аутентичной архитектурой. Местный пайфан — орнаментированные ворота — являются самой большой аркой такого типа за пределами КНР.

Европейский Нью-Йорк

Глядя на современный многолюдный Ливерпуль, который с 2008 по 2018 год обладал официальным статусом культурной столицы Европы, трудно представить, что несколько веков назад это было маленькое рыбацкое поселение. Впервые оно упоминается в 1190 году как Liuerpul: в староанглийском слово lifer обозначало мутную воду, а pōl — бассейн или ручей. Впрочем, некоторые ученые полагают, что этимология может быть другой. По их мнению, название происходит от слова elverpool, то есть «водоем с угрями».

В 1207 году король Джон (также известный как Иоанн I Безземельный) присвоил Ливерпулю статус боро, что означало предоставление определенных привилегий его жителям, например, самоуправление, наличие собственного суда и пр. Монарх также приказал разработать план улиц.

Я слышал о величии Ливерпуля, но реальность намного превосходит мои ожидания

Альберт, принц-консорт, супруг королевы Виктории, 1846 год

Однако до середины XVI века количество местного населения не превышало 500 человек. Тогда Ливерпуль жил прежде всего за счет торговли с Ирландией, но понемногу деловые связи начали расширяться.

1 декабря 1699 года произошло событие, открывшее новую страницу в истории Ливерпуля: Уильям Клейтон, местный торговец табаком и сахаром, отправил свой корабль Liverpool Merchant к берегам Африки, где капитан Уильям Вебстер приобрел не только товары, но и рабов. Известно, что судно перевезло 220 порабощенных африканцев на Барбадос, там людей и продали. Таким образом Liverpool Merchant стал первым ливерпульским кораблем, использованным для работорговли. С него началась совсем другая, ужасная история британского городка.

Трансатлантическая торговля рабами приобрела большие масштабы со строительством первого в Великобритании открытого портового дока в 1715 году. В последующие годы количество рабовладельческих кораблей, зарегистрированных в Ливерпуле, возросло до 15. Наконец, в 1793–1807 годах британский рынок распределился следующим образом: на Ливерпуль приходилось 84,7% всех рейсов с «живым товаром», на Лондон — 12%, на Бристоль — 3,3%. До сих пор многие улицы города носят имена работорговцев.

Вместе с порабощенными африканцами сюда везли табак, сахар, шелк, чай, слоновую кость, хлопок и др. К началу XIX века через поселение проходило 40% мирового торгового трафика, что принесло Ливерпулю звание ведущего порта Британской империи.
РАЗВИТИЕ ЛИВЕРПУЛЯ: XIX в. прошел для города под знаком промышленной революции
Окончательным подтверждением его становления как делового центра стало основание в 1831 году Банка Ливерпуля. В 1846 году принц Альберт в своей официальной речи сказал: «Я слышал о величии Ливерпуля, но реальность намного превосходит мои ожидания». Тогдашние СМИ называли город «Нью-Йорком Европы».

Весь XIX век прошел для Ливерпуля под знаком промышленной революции. Население стремительно увеличивалось — город, который неустанно развивался и нуждался в рабочих руках, привлекал ирландских переселенцев. Тем более что в самой Ирландии в то время бушевал большой голод. К 1851 году выходцы из Ирландии составляли примерно четверть местных жителей. В то же время сюда начали съезжаться рабочие из Уэльса, а также мигранты из других европейских стран.

Ливерпуль получил статус города только в 1880-м, а в следующем году здесь построили первый университет. Впрочем, Вторая мировая война остановила развитие города. Следующие несколько десятилетий стали депрессивным этапом в его истории.

Выдающиеся личности

Джордж Стаббс
(1724–1806)

О первых 35 годах художника и биолога известно очень мало. Выходец из рабочей семьи, Стаббс пошел против воли своего отца и решил освоить живопись. Прославился мастерским изображением лошадей. Считается одним из ведущих анималистов в Европе.

Берил Бейнбридж
(1932–2010)

Английская писательница, известная своими романами в жанре психологической фантастики. В центре жутких историй, придуманных Бейнбридж, обычно оказывались представители рабочего класса Ливерпуля. Писательницу пять раз номинировали на Букеровскую премию, но она ее так и не получила.

Пол Маккартни
(год рождения 1942)

Маккартни известен в мире не только как певец и композитор, но также как музыкальный продюсер и предприниматель. Уроженец Ливерпуля является лауреатом многочисленных премий Grammy, кавалером ордена Британской империи и рыцарем Британской империи. После распада The Beatles певец начал успешную сольную карьеру и вместе с женой Линдой основал группу Wings.

После депрессии

Во время Второй мировой войны графство Мерсисайд пережило 80 немецких воздушных атак, из-за которых 2,5 тыс. человек погибли. Более 11 тыс. зданий в Ливерпуле были полностью разрушены, каждый второй дом — поврежден. Но послевоенная реконструкция вызвала возмущение жителей, ведь в ходе восстановления местные власти снесли часть тех исторических зданий, которые пережили бомбардировки Люфтваффе.

Восстановление экономики началось только в конце XX века. И не благодаря промышленности или торговле, а в значительной степени из-за туристической привлекательности города. Сегодня Ливерпуль занимает шестое место по посещаемости в Великобритании и входит в сто самых популярных среди путешественников городов в мире.

Восстановление экономики началось только в конце XX века. И не благодаря промышленности или торговле, а в значительной степени из-за туристической привлекательности города. Сегодня Ливерпуль занимает шестое место по посещаемости в Великобритании и входит в сто самых популярных среди путешественников городов в мире.
ВЕДУЩИЙ ПОРТ МИРА: Ливерпуль прославился как центр торговли, но сегодня это туристический город

Столица поп-музыки

Парадоксально, но именно на период депрессивного этапа приходится расцвет культурной жизни города. В конце 50-х в Ливерпуле сформировалось около 350 групп, которые создавали новую музыку, впоследствии ставшей известной как британский бит или мерсибит — по названию реки Мерси. Исполнители выступали в клубах и концертных залах, объединялись в группы, распадались, взаимодействовали и добавляли что-то свое в это бурное музыкальное течение. Свою роль здесь сыграл и местный порт, который еще с давних времен сохранил деловые связи с Америкой, поэтому именно в Ливерпуль легче всего было доставить современные музыкальные инструменты и студийные записи.

Появление в 1960 году бит-рок-группы Beatles, созданной четверкой амбициозных и харизматичных юношей, поставило Ливерпуль в авангард бит-музыки и запустило так называемое британское вторжение — невероятную популярность английских исполнителей в Штатах.

Основной площадкой The Beatles для выступлений в Ливерпуле стал джаз-клуб Cavern Club, который до сих пор существует и принимает тысячи туристов каждый год.

В 2003 году Книга рекордов Гиннесса признала город мировой столицей поп-музыки, а в этом году именно там проходил международный песенный конкурс Евровидение-2023, который Украина не смогла принять у себя из-за войны.

«Ливерпуль является идеальным местом для проведения 67-го Евровидения от Украины, — прокомментировал такое решение исполнительный директор песенного конкурса Мартин Эстердал. — Этот город является синонимом музыки».

Впрочем, Ливерпуль — это не только о музыке. Здесь расположено больше художественных галерей и национальных музеев, чем в любом другом городе Соединенного Королевства, кроме Лондона, и каждый из них достоин внимания. Например, галерея Tate Liverpool до открытия Tate Modern в Лондоне в 2000 году была крупнейшим выставочным пространством современного искусства в Великобритании.

Еще один повод для гордости города — футбол. Знаменитый по сей день клуб Эвертон появился в Ливерпуле в 1878 году, он стал одним из основателей Футбольной лиги Англии. Чуть позже, в 1892 году, появилась еще одна команда — Ливерпуль. Владельцем этого клуба стал бизнесмен Джон Гулдинг, который до того сотрудничал с Эвертоном, но рассорился с игроками. Тогда он собрал новую команду, которая должна была играть на его стадионе Энфилд Роуд. Надо сказать, что мечта британца осуществилась — клуб до сих пор не сменил локацию. И до сих пор Ливерпуль и Эвертон считаются ожесточенными спортивными врагами.

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