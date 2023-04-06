Европейский Нью-Йорк

Глядя на современный многолюдный Ливерпуль, который с 2008 по 2018 год обладал официальным статусом культурной столицы Европы, трудно представить, что несколько веков назад это было маленькое рыбацкое поселение. Впервые оно упоминается в 1190 году как Liuerpul: в староанглийском слово lifer обозначало мутную воду, а pōl — бассейн или ручей. Впрочем, некоторые ученые полагают, что этимология может быть другой. По их мнению, название происходит от слова elverpool, то есть «водоем с угрями».



В 1207 году король Джон (также известный как Иоанн I Безземельный) присвоил Ливерпулю статус боро, что означало предоставление определенных привилегий его жителям, например, самоуправление, наличие собственного суда и пр. Монарх также приказал разработать план улиц.

Я слышал о величии Ливерпуля, но реальность намного превосходит мои ожидания Альберт, принц-консорт, супруг королевы Виктории, 1846 год

Однако до середины XVI века количество местного населения не превышало 500 человек. Тогда Ливерпуль жил прежде всего за счет торговли с Ирландией, но понемногу деловые связи начали расширяться.

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1 декабря 1699 года произошло событие, открывшее новую страницу в истории Ливерпуля: Уильям Клейтон, местный торговец табаком и сахаром, отправил свой корабль Liverpool Merchant к берегам Африки, где капитан Уильям Вебстер приобрел не только товары, но и рабов. Известно, что судно перевезло 220 порабощенных африканцев на Барбадос, там людей и продали. Таким образом Liverpool Merchant стал первым ливерпульским кораблем, использованным для работорговли. С него началась совсем другая, ужасная история британского городка.



Трансатлантическая торговля рабами приобрела большие масштабы со строительством первого в Великобритании открытого портового дока в 1715 году. В последующие годы количество рабовладельческих кораблей, зарегистрированных в Ливерпуле, возросло до 15. Наконец, в 1793–1807 годах британский рынок распределился следующим образом: на Ливерпуль приходилось 84,7% всех рейсов с «живым товаром», на Лондон — 12%, на Бристоль — 3,3%. До сих пор многие улицы города носят имена работорговцев.



Вместе с порабощенными африканцами сюда везли табак, сахар, шелк, чай, слоновую кость, хлопок и др. К началу XIX века через поселение проходило 40% мирового торгового трафика, что принесло Ливерпулю звание ведущего порта Британской империи.

РАЗВИТИЕ ЛИВЕРПУЛЯ: XIX в. прошел для города под знаком промышленной революции

Окончательным подтверждением его становления как делового центра стало основание в 1831 году Банка Ливерпуля. В 1846 году принц Альберт в своей официальной речи сказал: «Я слышал о величии Ливерпуля, но реальность намного превосходит мои ожидания». Тогдашние СМИ называли город «Нью-Йорком Европы».



Весь XIX век прошел для Ливерпуля под знаком промышленной революции. Население стремительно увеличивалось — город, который неустанно развивался и нуждался в рабочих руках, привлекал ирландских переселенцев. Тем более что в самой Ирландии в то время бушевал большой голод. К 1851 году выходцы из Ирландии составляли примерно четверть местных жителей. В то же время сюда начали съезжаться рабочие из Уэльса, а также мигранты из других европейских стран.



Ливерпуль получил статус города только в 1880-м, а в следующем году здесь построили первый университет. Впрочем, Вторая мировая война остановила развитие города. Следующие несколько десятилетий стали депрессивным этапом в его истории.