Копала картошку. В Житомире женщина нашла на огороде 85 мин и 8 гранат

В Житомире местная жительница копала на огороде картошку, когда нашла предметы, похожие на боеприпасы.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Хозяйка обратилась в органы правопорядка, после чего в ее дом приехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что неподалеку от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле захоронены боеприпасы: 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

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Сейчас боеприпасы находятся под охраной, вскоре взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку.

В нацполиции отметили, что женщина поступила правильно, когда позвонила в органы, а не трогала оружие сама.

Также там добавляют, что в случае выявления боеприпасов, необходимо звонить спасателям или полиции: «Взрослым и детям важно помнить, что в случае обнаружения подозрительных предметов, оружия и боеприпасов ни в коем случае нельзя их двигать, переносить, разбирать, разбивать, нагревать и т. д. , ведь они несут потенциальную опасность вам и окружающим. Тем более нельзя приносить такие вещи домой.

Обозначьте место находки веткой, яркой тканью, другим доступным способом и предупредите других людей об опасности. Об обнаружении таких предметов или веществ сообщите в специальные службы: спасателям или полицейским. Телефон 102 работает круглосуточно!" — рассказали в нацполиции.