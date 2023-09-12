Копала картошку. В Житомире женщина нашла на огороде 85 мин и 8 гранат
Боеприпасы времен Второй мировой войны (Фото:Национальная полиция)
В Житомире местная жительница копала на огороде картошку, когда нашла предметы, похожие на боеприпасы.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Хозяйка обратилась в органы правопорядка, после чего в ее дом приехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что неподалеку от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле захоронены боеприпасы: 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.
Сейчас боеприпасы находятся под охраной, вскоре взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку.
В нацполиции отметили, что женщина поступила правильно, когда позвонила в органы, а не трогала оружие сама.
Также там добавляют, что в случае выявления боеприпасов, необходимо звонить спасателям или полиции: «Взрослым и детям важно помнить, что в случае обнаружения подозрительных предметов, оружия и боеприпасов ни в коем случае нельзя их двигать, переносить, разбирать, разбивать, нагревать
Обозначьте место находки веткой, яркой тканью, другим доступным способом и предупредите других людей об опасности. Об обнаружении таких предметов или веществ сообщите в специальные службы: спасателям или полицейским. Телефон 102 работает круглосуточно!" — рассказали в нацполиции.