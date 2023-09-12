Копала картошку. В Житомире женщина нашла на огороде 85 мин и 8 гранат

12 сентября, 17:57
Поделиться:
Боеприпасы времен Второй мировой войны (Фото:Национальная полиция)

Боеприпасы времен Второй мировой войны (Фото:Национальная полиция)

В Житомире местная жительница копала на огороде картошку, когда нашла предметы, похожие на боеприпасы.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Хозяйка обратилась в органы правопорядка, после чего в ее дом приехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что неподалеку от жилого дома, на расстоянии около 15 метров, в земле захоронены боеприпасы: 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

Видео дня

Читайте также:

В Турции археологи нашли пещеру с доисторическими наскальными рисунками/ иллюстративное фото (Фото:efired/Depositphotos) Хроника доисторической беременности. В Турции нашли наскальные рисунки возрастом 8000 лет

Сейчас боеприпасы находятся под охраной, вскоре взрывотехники изымут и уничтожат опасную находку.

В нацполиции отметили, что женщина поступила правильно, когда позвонила в органы, а не трогала оружие сама.

Также там добавляют, что в случае выявления боеприпасов, необходимо звонить спасателям или полиции: «Взрослым и детям важно помнить, что в случае обнаружения подозрительных предметов, оружия и боеприпасов ни в коем случае нельзя их двигать, переносить, разбирать, разбивать, нагревать и т. д., ведь они несут потенциальную опасность вам и окружающим. Тем более нельзя приносить такие вещи домой.

Читайте также:
Находка не разочаровала. Мужчина взломал сейф с загадочным содержимым, который не могли открыть много лет

Обозначьте место находки веткой, яркой тканью, другим доступным способом и предупредите других людей об опасности. Об обнаружении таких предметов или веществ сообщите в специальные службы: спасателям или полицейским. Телефон 102 работает круглосуточно!" — рассказали в нацполиции.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Вторая мировая война Житомир Боеприпасы Огород

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
X