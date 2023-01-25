Среди 55 объектов в мире. ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в Список Всемирного наследия под угрозой

Исторический центр города-порта Одесса попал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в 2023 году ЮНЕСКО внесла исторический центр города-порта Одесса в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой. Соответствующая запись появилась на сайте организации.

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Этот список, созданный в соответствии с статьей 11 Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, содержит 55 объектов, находящихся под угрозой.

Необходимость внести исторический центр города в список объектов, находящихся под угрозой, возникла после полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года. С тех пор в течение 11 месяцев Одесса подвергалась неоднократным ракетным ударам, которые приводили к разрушениям, гибели людей, обесточиванию и отключению отопления и водоснабжения.

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой внесены также исторический центр Вены, город Потоси в Боливии, культурный ландшафт и археологические остатки долины Бамиан в Афганистане, древний город Абу-Мена в Египте, старый город Иерусалим и его стены и другие.