Украинские ЛГБТ-военные рассчитывают, что их участие в отражении российской агрессии ускорит позитивные изменения в украинском обществе, касающиеся отношения к легализации однополых союзов, и что правительство страны поддержит предоставление законных прав таким семьям. Газета The New York Times привела несколько историй гей-пар, в которых один из партнеров воевал или воюет против нашествия РФ.



НВ публикует сокращенное изложение материала американского издания.

23-летний военный медик Александр Шадских, как и все на фронте, борется со страхом смерти. Но его также тяготит другое опасение: что, если его убьют, а его бойфренд не узнает об этом вовремя, до похорон?

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Согласно закону, командиры должны сообщить о гибели военнослужащего родителям, супруге или другим близким родственникам. Но в Украине, которая не признает однополые браки или гражданские союзы, это не относится к однополым партнерам. Шадских волнуется, что, если он не вернется домой, его бойфренд Виталий не узнает о его смерти и не сможет попрощаться.

«Моя мама не знает о Виталике, — сказал он корреспонденту NYT. — Я хочу рассказать ей, когда вернусь домой».

Александр — один из сотен, а возможно, и тысяч ЛГБТ-военных, которые столкнулись с отсутствием у них и их партнеров законных прав, что становится ощутимой проблемой. В Украине у них нет автоматического права посещать госпитализированного партнера, делить имущество, заботиться о детях умершего, хоронить партнера, погибшего на войне, или получать от государства пособие в связи с его смертью.

Война придала дополнительный импульс инициативам активистов легализовать однополые браки: на стол президента Владимира Зеленского легла петиция, призывающая к тому, чтобы однополые партнеры имели те же права, что и гетеросексуальные пары, включая право вступать в брак. Она собрала почти 30 000 подписей, достаточно для того, чтобы глава государства рассмотрел ее.

«Сейчас каждый день может быть последним», — говорилось в петиции.

Ее автор — 24-летняя Анастасия Совенко, учительница английского языка из Запорожья, идентифицирует себя как бисексуалка. Она говорит, что после прочтения статьи о гетеросексуальных солдатах, которые спешат жениться на своих невестах перед тем, как отправиться на войну, испытала грусть, злость и разочарование из-за того, что у однополых пар нет такой возможности.

«Они не смогут навестить свою вторую половинку в больнице, если что-то случится, — сказала Совенко. — Если у них будет ребенок, то его заберут у того родителя, который жив, если это не биологическая мать. Потому что по закону они не родственники, а просто два незнакомца».

Защитники прав геев надеются, что Зеленский, бывший комик, который представил войну против России как глобальную битву за либерально-демократические ценности, увидит в борьбе за равные права в браках шанс улучшить репутацию Украины, ставшей кандидатом на вступление в Европейский Союз, и помочь сблизить ее с Западом.

При этом парламент Украины по-прежнему разделен по поводу прав ЛГБТ, и партия большинства, Слуга народа, не определилась по этому вопросу. Идея легализации однополых браков сталкивается с серьезным сопротивлением в стране, где православная церковь московского образца и консервативные нравы глубоко укоренились, пишет NYT.

В Украине многие ЛГБТ-военные носят особый знак различия на форме — с изображением единорога / Фото: Військові ЛГБТ та наші союзники Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies / Facebook

Обеспечение прав ЛГБТ-сообщества приобрело дополнительную актуальность в то время, когда агрессор захватил значительную территорию Украины и планирует присоединить ее к России, где сексуальные меньшинства регулярно сталкиваются с официальной и неофициальной дискриминацией, гомофобией и социальной стигматизацией.

В Украине ЛГБТ-воины, сражающиеся с российскими захватчиками, способствовали улучшению отношения к сексуальным меньшинствам, утверждается в статье.

«Защищая страну, мы разоблачаем российскую пропаганду о том, что все геи — коммунисты, марксисты и настроены против Украины. Мы разрушили эти гомофобные мифы, сражаясь с россиянами и рискуя своими жизнями за Украину», — говорит Виктор Пилипенко, воевавший на Донбассе, а сейчас являющийся председателем объединения Военные ЛГБТ и наши союзники.

Пилипенко у мемориала погибшим побратимам в Киеве / Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Проведенный Киевским международным институтом социологии телефонный опрос 2000 респондентов в мае показал, что за последние шесть лет количество украинцев, «негативно относящихся» к ЛГБТ, сократилось с примерно 60 процентов до 38. В то же время, как свидетельствовал опрос Pew Research Center в 2019 году, 69 процентов украинцев заявили, что общество не должно одобрять гомосексуальность.

Война и смерть выдвинули проблему на поверхность.

Андрей Маймулахин руководит центром Наш світ, который защищает права ЛГБТ. В феврале его бойфренд, 38-летний Андрей Маркив, ушел в армию. С тех пор, по словам Маймулахина, он каждый день думает о том, что станет с домом, который они построили вместе, и с их тремя терьерами, Арчером, Астрой и Вегой, если Маркив погибнет. Тревога стала огромной в прошлом месяце, когда Маркив, служащий поваром в Национальной гвардии Украины, был серьезно ранен во время российского обстрела.

«Если он поправится настолько, чтобы позвать меня, меня пропустят внутрь. Но что, если он в коме? Меня никто не пустит», — сказал 52-летний Маймулахин.

В 2014 году он и Маркив подали жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, утверждая, что Украина дискриминирует их по признаку сексуальной ориентации в нарушение Конвенции о правах человека. Жалоба все еще находится на рассмотрении.

22-летний Олекса Лунгу рассказал NYT, что одним из самых трудных решений в его жизни было — присутствовать ли на похоронах 21-летнего Романа Ткаченко, бывшего бойфренда, который погиб в мае под Харьковом.

«Как бы я объяснил его матери, кто я такой? Что я там делал, откуда знал Романа?» — спрашивает Лунгу.

Он все же поехал на похороны.

«Мы не были женаты, у нас даже отношений уже не было, поэтому, конечно, я не ожидал, что у меня могут быть какие-то права на его тело. Но я хотел увидеть его, прежде чем он будет похоронен навсегда», — сказал Лунгу.

***

Президент Владимир Зеленский 2 августа ответил на петицию о легализации однополых браков. Он написал, что, согласно Конституции Украины, брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины», а в условиях военного положения Основной закон нельзя менять.

По словам главы государства, Кабинет министров прорабатывал варианты решений о легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства. Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и попросил рассмотреть поднятый в петиции вопрос.

Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего. Партнеры лишены права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если кто-то один временно или постоянно утратит трудоспособность, быть опекуном для недееспособного партнера.

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