Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского медуниверситета, — о вспышке холеры в Мариуполе, вероятности ее распространения в Украине и «экзотических инфекциях», которые могут принести с собой оккупанты.

На днях Украину облетело тревожное известие из оккупированного российскими войсками Мариуполя: из-за жары и антисанитарии город находится на пороге эпидемии холеры. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывает, что российские оккупационные власти уже начинают закрывать город на карантин и готовят отдельные инфекционные отделения для своих военных в Ростове-на-Дону.

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Между тем в полностью разрушенном городе остаются по меньшей мере 100 тыс. украинцев. Сейчас эти люди почти полностью лишены централизованного света, газа, водоснабжения, канализации, лекарств и качественной питьевой воды. В то время как город с приходом жары и при отсутствии коммунальных служб тонет в мусоре и нечистотах, и без того ужасную ситуацию усугубляют стихийные могилы мирных жителей.

Таким образом в Мариуполе распространяется холера — острая кишечная инфекция, возникающая при употреблении пищи или воды, зараженной бактерией холерного виброна. Инкубационный период холеры длится до пяти дней: симптомами диарея, рвота и боли в животе, и при отсутствии эффективного лечения в течение двух-трех дней может наступить смерть.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно холеру диагностируют у 1,3 млн — 4 млн больных, из которых десятки тысяч умирают.

НВ поговорил с эпидемиологом Наталией Виноград, заведующей кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, об эпидемиях войны в украинских реалиях.

— Чем опасна холера и насколько смертоносна?

— Сейчас на планете продолжается седьмая пандемия холеры, унесшая тысячи жизней. Особая опасность этой инфекции — быстрота распространения с охватом большого количества людей. Проблема в том, что не все сразу имеют яркую клиническую картину. Человек погибает от того, что быстро теряет слишком много воды, и чтобы его спасти, нужно немедленно вливать специальные растворы и много пить. В группе риска находятся дети, пожилые люди, люди с нулевой или пониженной кислотностью желудка. Посреди таковых смертность может быть до 10%, в остальных вариантах все зависит от социальных условий. Там, где идет война, нет инфраструктуры и нормальной медицинской помощи, летальность колеблется от 17% до 30%. Это слишком много.

— Что спровоцировало появление холеры в Мариуполе и какие масштабы может приобрести эпидемия?

— Основной фактор на сегодняшний день — разрушенная система водообеспечения. Но мы говорим не только о подаче воды или ее качестве, но и о том, как отвести использованную воду. Канализации в Мариуполе повреждены и разбомблены, а значит, происходит подсос нечистот в такие же частично поврежденные трубы с питьевой водой.

Нет воды, а значит и соответствующих санитарно-гигиенических условий, чтобы помыть руки, поверхности или продукты. Это побуждает активацию контактно-бытового пути передачи, что в конечном счете усилит развитие эпидпроцесса всех кишечных инфекций.

Второй фактор риска — продукты и неконтролируемая пищевая цепь. Люди сейчас там не имеют нормального доступа ни к ассортименту пищи, ни к возможностям ее хранения. Это в первую очередь провоцирует хаотичный лов рыбы — источник предыдущей эпидемии в Мариуполе. Там протекает река Кальмиус, где в 2011 году было подтверждено существование экосистемы, благоприятной для формирования возбудителя холеры. На планете существуют другие такие же устоявшиеся места, как река Ганг, где постоянно существует эта проблема. Сама по себе территория Мариуполя высокоэндемична, то есть та, где существует высокая угроза возникновения инфекции. А вот распространение будет существенно зависеть от доминирующего фактора передачи — вода, еда или контактно-бытовой путь.

— А как влияет на это ситуация со стихийными захоронениями погибших на улицах и во дворах?

— Перезахоронение тел погибших людей и животных должно быть на втором месте в перечне неотложных дел по окончании активных боев после разминирования.

Сейчас пришло лето и жара, а значит, происходит очень быстрое разложение органики. Хаотическое захоронение добавляет не только биологическую опасность, но и химической — это насыщение почв азотом, токсичными нитратами и нитритами. После фильтрации в поверхностные воды они попадают в реки и этой водой уже нельзя будет пользоваться в быту. Такие процессы всегда происходили в природе, но сейчас будет слишком большая нагрузка на один участок.

— Угрожает ли Украине масштабная эпидемия холеры из-за ситуации в Мариуполе?

— Распространение и выход холеры за пределы Мариуполя абсолютно возможны. Потому что миграционные процессы не остановлены, сейчас происходит так называемая маятниковая миграция — людям выдают пропуски [для выезда] на день-два-пять, и это влечет за собой высокий риск волнообразного распространения в тех местах, куда будут приезжать потенциально инфицированные. Человек же может быть носителем без признаков болезни, выделяя при этом бактерии возбудителя. Например, в том же Мариуполе в 2011 году среди всех зафиксированных случаев холеры только половина были больны, другая — носители.

— Можно ли локализовать сейчас вспышку болезни?

— Для этого есть регламенты отслеживания, главная задача — поймать первый случай, чтобы как можно меньше людей инфицировалось. Но для этого нужна компетентная служба, которая будет адекватно работать в ячейках: будет выявлять, обследовать и помещать людей в специальные обсервации, развернет холерный госпиталь. На таких территориях обычно вводится карантин с охраной и ограничением на выезд, чтобы локализовать холеру. Нужна хорошая лабораторная служба, которая будет постоянно отслеживать состояние воды.

Поэтому сейчас в Мариуполе тяжелая ситуация — мы его не контролируем, ответственность окупанты передали на Ростовский инфекционный центр. Очевидно, они там уже проводят санэпидем-разведку, определили источник распространения, отслеживают тяжелые случаи с кишечными заболеваниями. Но вряд ли там есть попытки спасти людей, скорее, пытаются не допустить поражения собственного личного состава и последующего занесения холеры в Россию.

— Какие забытые в мирное время болезни на территории Украины может спровоцировать война?

— Есть такое понятие как «инфекции войны», и их перечень будет разным, например, для Африки и Азии. Потому что в такие времена активируются все инфекции, которые были присущи конкретной территории раньше.

В Украине сейчас произошло внутреннее перемещение лиц в места коллективного проживания. В результате длительного пребывания этих людей в неадекватных гигиенических условиях в укрытиях и подвалах первой возникает огромная проблема педикулеза или простым языком вшей. Она типична для военного времени, и с ней связан ряд опасных инфекционных заболеваний, передаваемых с этими паразитами. В частности, волынская или траншейная лихорадка и сыпной тиф.

Также очень вероятна вспышка респираторных инфекций. В первую очередь речь идет о туберкулезе, поскольку пребывание людей длительное время в укрытиях не проходит бесследно. Также из-за обилия открытых травм среди гражданских и военных серьезной проблемой могут стать гепатиты B и С.

Кроме того, сейчас у нас нарушена иммунопрофилактика и, как следствие, большая часть населения будет не защищена от ранее контролируемых инфекций. Много контакта с землей в окопах и подвалах — это столбняк, много животных потеряли хозяев и скрываются в лесах — это бешенство. Из-за плохого доступа к пище и нарушенной пищевой цепи мы реально боимся эпидемии кишечного сальмонеллеза или брюшного тифа, а также дизентерии.

А еще я очень переживаю за те инфекции, которые придут с оккупантами неизвестно откуда. С таких далеких территорий как Бурятия или Ингушетия мы можем получить неожиданные для себя варианты генетически новых возбудителей привычных недугов или совсем экзотические заболевания.

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