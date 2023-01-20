Вице-премьер Стефанишина объясняет, почему среди принципов восстановления Украины обязательно должно быть гендерное равенство и инклюзия

Восстановление Украины после войны будет происходить с учетом гендерной составляющей и инклюзии. Об этом в интервью NV сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

По ее словам, готовиться к восстановлению Украины после войны необходимо уже сейчас — эти вопросы вице-премьер-министр обсуждала с президентом Владимиром Зеленским:



Видео дня

«Мы обсуждали, что должны уже сегодня начинать готовить страну к восстановлению после войны. Он говорит, что все решения, которые могут быть приняты сейчас, должны быть приняты. Мы должны делать это, если есть такая возможность. Именно поэтому сейчас, когда война еще продолжается, были приняты некоторые сложные законы, которые ждали десятилетиями».

Послевоенное восстановление Украины должно происходить без дискриминации и с учетом принципа: «Ничего о пострадавших — без учета интересов пострадавших, подчеркнула Ольга Стефанишина. Для работы над обеспечением гендерной составляющей во всех пунктах плана восстановления Правительством уже была создана группа экспертов по гендерным вопросам, в составе которой более 40 специалистов.

«В начале полномасштабной войны эти вопросы несколько отошли от самого высокого уровня в повестке дня государства. Но правовая и практическая база, которую мы заложили с точки зрения законодательства — равенство прав мужчин и женщин, противодействие домашнему насилию, финансирование приютов и дневных центров — вся эта база стала основой нашей устойчивости в момент старта полномасштабной агрессии врага», — отметила вице-премьер-министр.

Напомним, во время конференции в Лугано, Швейцария, в июле 2022 года Украина представила миру План восстановления. Он нуждается в привлечении $750 млрд инвестиций.