Архитектор-урбанист Юлиан Чаплинский в интервью NV рассказывает, как происходит трансформация городов на примере немецкого Лейпцига и украинского Львова и размышляет о послевоенном будущем Харькова и Днепра.

После войны украинские города претерпят значительные преобразования. Например, Харьков, который с советских времен был транзитным городом и имел ориентированную на восток промышленность, в корне изменит свою концепцию. И то, какой она будет, должно решить не государство, а люди, которые там будут жить, считает урбанист Юлиан Чаплинский, который с 2015-го по 2019 год занимал должность главного архитектора Львова.

Видео дня

Чтобы представить, каким может быть этот процесс, он предлагает вспомнить историю преобразований восточногерманского города Лейпциг. Расположенный на торговых путях с севера на юг и с запада на восток, исторически он был городом купцов. При социалистической власти ГДР торговля свернулась и Лейпциг стал «банальным добытчиком бурого угля» с плохой экологией. После падения Берлинской стены отсутствие конкурентоспособных предприятий заставило горожан начинать все с нуля.