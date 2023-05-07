«Принцесса Диана или Меган Маркл». Во время трансляции коронации Чарльза ІІІ зрители заметили загадочную персону в плаще — видео
Странная фигура на коронации Чарльза ІІІ (Фото:Aaron Chown/Pool via REUTERS)
6 мая состоялась коронация Чарльза ІІІ. Прямую трансляцию смотрели люди со всего мира. Некоторые из них заметили таинственную фигуру в плаще, которая быстро появилась и исчезла.
Церемония проходила в Вестминстерском аббатстве. На видео, которое пользователь Twitter опубликовал на своей странице, видно, как перед воротами собора Святого Петра появляется неизвестный образ в темном наряде, очень напоминающем плащ. Фигура быстро прошла мимо прохода и исчезла.
Пользователи сети шутят, что персона похожа на смерть с косой: «Кто-нибудь еще только что заметил смерть с косой в Вестминстерском аббатстве?» — написал мужчина в Twitter.
Однако у зрителей появились и другие предположения. Так, кое-кто подумал, что это могла быть принцесса Диана, которая пришла за местью, или переодетая Меган Маркл.