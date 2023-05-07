6 мая состоялась коронация Чарльза ІІІ. Прямую трансляцию смотрели люди со всего мира. Некоторые из них заметили таинственную фигуру в плаще, которая быстро появилась и исчезла.

Церемония проходила в Вестминстерском аббатстве. На видео, которое пользователь Twitter опубликовал на своей странице, видно, как перед воротами собора Святого Петра появляется неизвестный образ в темном наряде, очень напоминающем плащ. Фигура быстро прошла мимо прохода и исчезла.

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Пользователи сети шутят, что персона похожа на смерть с косой: «Кто-нибудь еще только что заметил смерть с косой в Вестминстерском аббатстве?» — написал мужчина в Twitter.

Однако у зрителей появились и другие предположения. Так, кое-кто подумал, что это могла быть принцесса Диана, которая пришла за местью, или переодетая Меган Маркл.

Фото: Twitter realjoegreeeen

Фото: Twitter realjoegreeeen