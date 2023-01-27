«Безразличие и ненависть убивают». Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста
Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста (Фото:@president.gov.ua)
Сегодня, 27 января, в Украине и мире чтят память жертв Холокоста. Глава украинского государства почтил память миллионов погибших возле мемориального знака Менора в Бабьем яру в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский, члены Офиса президента, главный раввин Украины Моше Асман и представители дипломатического корпуса европейских стран, США и Канады посетили Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр. Они установили лампадки у мемориального знака Менора в память миллионов евреев, погибших во время Холокоста.
«Сегодня, как и всегда, Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло», — отметил президент в обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
Он подчеркнул, что каждый, кто ценит жизнь, должен проявлять решительность, когда нужно спасать тех, кого стремится уничтожить ненависть.
«Сегодня мы повторяем еще более весомо, чем раньше: никогда снова — ненависти; никогда снова — безразличию. Чем больше народов мира преодолеют безразличие, тем меньше пространства в мире останется для ненависти», — отметил президент.
Напомним, 78 лет назад, 27 января 1945 года, военные 1-го Украинского фронта освободили узников лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.