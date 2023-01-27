«Безразличие и ненависть убивают». Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста

Сегодня, 27 января, в Украине и мире чтят память жертв Холокоста. Глава украинского государства почтил память миллионов погибших возле мемориального знака Менора в Бабьем яру в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский, члены Офиса президента, главный раввин Украины Моше Асман и представители дипломатического корпуса европейских стран, США и Канады посетили Национальный историко-мемориальный заповедник Бабий Яр. Они установили лампадки у мемориального знака Менора в память миллионов евреев, погибших во время Холокоста.

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«Сегодня, как и всегда, Украина чтит память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло», — отметил президент в обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Фото: @president.gov.ua

Он подчеркнул, что каждый, кто ценит жизнь, должен проявлять решительность, когда нужно спасать тех, кого стремится уничтожить ненависть.

«Сегодня мы повторяем еще более весомо, чем раньше: никогда снова — ненависти; никогда снова — безразличию. Чем больше народов мира преодолеют безразличие, тем меньше пространства в мире останется для ненависти», — отметил президент.

Фото: @president.gov.ua

Напомним, 78 лет назад, 27 января 1945 года, военные 1-го Украинского фронта освободили узников лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.