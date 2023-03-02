Зачем об этом знать и при чем здесь женщины. В Украине названы области, получившие наибольшую нагрузку на гуманитарную инфраструктуру

Российское вторжение в Украину влечет за собой разрушение не только объектов критической инфраструктуры, имущества граждан и предприятий, но и ставит под риск обеспечение социальной инклюзии и гендерного равенства на всех уровнях. Женщины и девушки подвергаются повышенной опасности из-за вооруженных конфликтов, теряя дома и средства существования, а также полноценное участие в жизни общества.

Согласно «Анализу гендерного равенства и социальной инклюзии относительно удовлетворения потребностей населения Украины, пострадавшего от полномасштабного военного вторжением России», после начала войны России против Украины, с непосредственной угрозой жизни и здоровью столкнулись 78,5% опрошенных. Это привело к массовым переселениям на более безопасные территории Закарпатской, Киевской, Полтавской, Житомирской и Львовской областей. В общем, покинуть свои дома и переезжать на территории Украины вынуждены были 33,9% граждан, а 18,3% выезжали за пределы страны.

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В начале мая 2022 года численность ВПЛ достигла максимума и составила 8 029 000 человек - до 63% всех перемещенных лиц составляли женщины. Преобладание женщин среди ВПЛ обусловливает ситуацию, когда объекты гуманитарной инфраструктуры, используемые преимущественно женщинами — специализированные учреждения медицинского профиля, торговли, предоставления административных услуг, распределения социальной помощи и т.п. сталкиваются с гендерно уравновешенным потоком пользователей.

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Рост концентрации ВПЛ выступает дополнительным фактором ухудшения положения женщин. Невозможность выезда с опасной территории и повышение времени пребывания в условиях опасности в дальнейшем будут существенно ограничивать полноценную адаптацию на временном месте пребывания. Именно женщины принимают наибольшую нагрузку на документальное оформление ВПЛ, вместо того, чтобы сосредоточить усилия на решении вопросов реализации своего экономического потенциала. Отсутствие возможности поиска работы приводит к новой волне перемещений и увеличению концентрации перемещенных лиц в отдельных регионах.

Анализ выявил признаки меньшей мобильности женщин по сравнению с мужчинами. Они в меньшей степени вовлечены как в процессы возврата, так и повторные переезды, поэтому именно в отношении женщин возрастают риски критически низкого уровня удовлетворения базовых потребностей.

Важным условием обеспечения устойчивости населения к угрозам и вызовам войны является территориальная мобильность: способность изменять регион пребывания в случаях перегруженности его гуманитарной инфраструктуры. Именно это залог адаптивности как в отношении отдельного домохозяйства, так и социальной системы в целом, ведь масштабные перемещения закономерно порождают диспропорции между ресурсным потенциалом гуманитарной сферы региона и нагрузкой на такую сферу.

При таких условиях наибольшие потери и риски понесут те, кто наиболее ограничен в возможности передвигаться, обеспечивая «Стихийное выравнивание» нагрузки на ресурсный потенциал и инфраструктуру регионов.



Вопрос учета особых потребностей женщин, обеспечение доступности для них помощи, оказываемой государством, международными партнерами и гражданским обществом сегодня стоит особенно остро. Гендерная чувствительность государственной политики социальной защиты, программ гуманитарной помощи, содействия устойчивости и развитию и международному партнерству в послевоенном восстановлении выступает ключевым условием социальной эффективности реагирования на угрозы и вред, причиненный войной человеческому потенциалу Украины.