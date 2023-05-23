Золотое с бриллиантом. Женщине вернули кольцо, которое она 13 лет назад смыла в унитаз

В американском штате Миннесота женщине вернули золотое кольцо с бриллиантом, которое она в 2010 году случайно смыла в унитаз.

Об этом пишет The Washington Post.

Мэри Стэнд получила кольцо в качестве подарка на 33-ю годовщину свадьбы от мужа. 13 лет назад женщина пошла в уборную, помыла руки в раковине, после чего смыла воду в унитаз и случайно выпустила туда свое украшение.

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Ее муж разными способами пытался найти кольцо. Однако даже канализационная камера по трубопроводу не помогла отыскать подарок.

В марте 2023 года в городе Роджерс, штат Миннесота, три работника по очистке сточных вод городского совета чинили неисправный механизм и нашли украшение. Городской совет опубликовал сообщение о находке на странице в Facebook. Дочь Мэри увидела знакомое кольцо и рассказала о посте 71-летней маме.

Мэри с мужем в городском совете / Фото: Metropolitan Council

Сначала женщина не поверила, что это может быть ее давно потерянное кольцо, но решила все же проверить. На следующий день Мэри связалась с городским советом. Ее попросили прислать фото потерянного украшения для сравнения с тем, что нашли.

Экспертизу проводило два эксперта, которые обнаружили абсолютную идентичность колец, поэтому женщину вместе с ее мужем пригласили в горсовет, чтобы забрать подарок.