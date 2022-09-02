Маршрут в 410 км. В Киеве пройдут благотворительные экстремальные соревнования по триатлону KYIVMAN

3−4 сентября в Киеве пройдут благотворительные экстремальные соревнования по триатлону KYIVMAN. Организаторы выделяют это спортивное событие среди других не только из-за уровня сложности, но и из-за достаточно экстремальных условий: соревнования пройдут во время военного положения.

Соучредитель соревнований Даниил Сапунов — участник Олимпийских игр и чемпион мировых соревнований по триатлону. Он вместе с командой организует KYIVMAN в Киеве в третий раз, и искренне верит, что эти соревнования помогают почувствовать своего рода перерождение: после преодоления препятствий такого уровня чувствуешь себя совсем другим человеком. Каждый год в KYIVMAN принимают участие совершенно разные игроки, среди которых профессионалы и любители: предприниматели, бизнесмены, менеджеры, тренеры по триатлону и просто сильные спортсмены (даже прошедшие отбор на чемпионат мира по триатлону, который проходит в Каилуа-Кона — на острове Гавайи).

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Участники преодолеют маршрут в 410 км, который будет состоять из заплыва – 8 км, велобега – 350 км и бега – 52 км, и время ограничено – всего 48 часов. Это почти вдвое дольше, чем в самых популярных соревнованиях по триатлону Ironman.

В этом году все мероприятия и усилия направлены на благотворительную цель: собрать 410 тыс. грн на 2 портативных УЗИ аппарата для медицинской роты подразделения Вооруженных сил. УЗИ девайсы такого типа работают через смартфоны с помощью Wi-Fi, что позволяет медикам в зонах активных боевых действий локально найти повреждения внутренних органов, определить состояние больного и безотлагательно оказать квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему. Для участников будет дополнительная миссия: не только поставить новый собственный рекорд, но и помочь врачам.

Обязательная программа соревнований предусматривает:

первый день ( 3 сентября) - плавание 8 км ( Голубое озеро, 5 кругов с «австралийским выходом») и 215 км на велосипеде;

второй день ( 4 сентября) - велосипед 145 км и бег 52 км.

Время соревнований лимитировано – 12 часов в день. Если участник не успел пройти маршрут за заданное количество времени, получить финишную футболку не сможет.

В этом году к старту соревнований подготовились 37 участников, среди которых есть как соло-игроки, так и небольшие команды (2-4 участника), которые будут участвовать по принципу эстафеты: каждый участник выполняет полноценный этап (плавание, бег или велобег).

Такая инициатива — отличный случай проверить собственные силы и сделать доброе дело, объединив усилия.

К благотворительному сбору смогут приобщиться не только спортсмены, но и болельщики. Созерцать сложные испытания участников этого уикенда можно будет на Instagram-странице соревнований. Поддержать проект можно с помощью доната. Детали сбора и ссылки на реквизиты будут опубликованы на страницах KYIVMAN в социальных сетях. За самый большой донат организаторы мероприятия подарят фирменную футболку KYIVMAN с автографами всех участников.

Все собранные средства для УЗИ аппаратов будут переданы в благотворительный фонд Spunbond, который занимается закупкой медицинского оборудования и препаратов для помощи медикам.

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