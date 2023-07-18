Родилась при СССР. Умерла самая старая гусыня Украины

Гусыня по имени Гага умерла во Львовской области в возрасте 39 лет. Она была самым старым гусем Украины и родилась еще при СССР в 1984 году.

Об этом написал в Facebook владелец гусыни, блогер и предприниматель Орест Зуб. Интересно, что гусыня была даже старше своего нынешнего владельца. В последние годы домашняя птица потеряла зрение, но ежедневно обходила двор и щипала траву.

Видео дня

«Вот и не стало нашей Гаги. К слову, она была старейшим гусем Украины и умерла на 39 году жизни. Гага вылупились из яйца в далеком 1984 году. Она старше меня и пережила всех жителей нашего небольшого семейного подворья недалеко от Львова, куда после Второй мировой приехала семья моего дедушки.

С Гагой уходит целая эпоха. Для нашей семьи она была настоящим символом. Мы наведывались к ней почти каждую неделю. Искренняя благодарность соседям, которые следили за ней. В последние годы Гага уже потеряла зрение, но все равно каждый день медленно обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку, по которой, кроме нее, уже никто не ходил. Пришло ее время уйти в птичий рай. Земля тебе пухом, Гага. RIP", — написал владелец птицы.

Читайте также: Во Львове на 11 день после ракетного удара РФ нашли среди завалов живого кота