«Нашу сестру не нашли, ракета уничтожила ее». Истории людей, которых российская армия убила в Умани
Похороны Кирилла Писарева и Софии Шульги в Умани, 30 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Carlos Barria)
28 апреля 2023 года две крылатые ракеты, выпущенные российской армией, ударили по Умани Черкасской области. Один из снарядов попал в жилой дом по улице Защитников Украины, 25. Там погибли 23 человека. Платформа памяти Мемориал рассказывает об убитых.
Галина Березюк
68-летняя Галина была родом из Винницкой области. Работала на Уманском консервном заводе, затем устроилась в детсад няней. Ее любили дети. В последнее время Галина была на пенсии. Жила на пятом этаже дома, в который ударила российская ракета.
«Тетя Галя была очень хорошей. У нее часто жили девушки-студентки», — рассказала Наталья Сорокина-Шовковая, жившая по соседству.
«Она была очень позитивной, радостной, душой компании. Помогала и поддерживала. Когда я осталась без родной мамы, Галина Николаевна стала для меня матерью. С рождением внука она расцвела, у них была особая связь. Теперь он остался без бабушки, а мы без мамы. Нам очень тяжело, мучительная боль разрывает… Никогда не забудем и не простим оккупантам», — сказала Ольга Заплываная, невестка погибшей.
С Галиной Березюк простились 2 мая в Умани. У нее остались сыновья, внук и невестка.
Вместе с Галиной погибла Яна Левченко, арендовавшая комнату в ее квартире.
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Яна Левченко
Яне был 21 год. Она родилась в Христиновском районе Черкасской области. После девятого класса поступила в Уманский агротехнический колледж, затем окончила факультет экономики и предпринимательства Уманского национального университета садоводства. Устроилась продавщицей-кассиршей в сеть местных маркетов.
Яна в день гибели собиралась на день рождения крестника, вспоминают знакомые. «Она еще хвасталась, какое платье купила на праздник», — сказала Ольга, коллега погибшей.
Яна четыре года встречалась с парнем, который служит в ВСУ. В мае планировали свадьбу.
«Она была доброй, искренней, веселой и трудолюбивой. У нее были большие планы на жизнь», — рассказала Алена, директор магазина, где работала девушка.
У Яны Левченко остались родители, сестра, племянник и жених.
Наталья Ремез
Наталье было 62 года. Ее квартира находилась на первом этаже дома, в который попала ракета. Женщину завалило обломками многоэтажки.
Наталья Ремез большую часть жизни прожила в Умани, более 40 лет работала на городском элеваторе. После выхода на пенсию продолжала работать на предприятии в должности техника-лаборанта.
«Мама была самым прекрасным человеком. Она отдавала все и ничего не оставляла себе. Всегда прощала. Была очень умная, много читала. Мама очень любила животных. У нее жили две собаки и еще третью взяла на передержку. Эта собака не знала моего сына и залаяла на него, после этого он не захотел ночевать у бабушки. Так мы чудом остались в живых», — рассказала дочь Натальи Екатерина.
За день до трагедии Екатерина с мамой и сыном ходили в детский развлекательный комплекс. Наталья снимала на камеру, как ее дочь с внуком прыгают на батуте.
«Мы говорили о том, что хотим поехать этим летом на море. Все было очень классно…» — сказала Екатерина.
Наталью Ремез идентифицировали по ДНК. 30 апреля ее похоронили на кладбище в Умани.
Владимир Макаровский
От российской ракеты в Умани погиб 64-летний Владимир Макаровский из Николаева. Владимир — вокалист, гитарист группы Фокстрот. Был одним из первых, кто исполнял тяжелый металл в независимой Украине. Сотрудничал с украинскими исполнителями, в частности с Джамалой и Alyona Alyona.
«Дядя Вова Макаровский… Друг, музыкант, учитель. Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском. Если загробный мир существует, он найдет там неплохую компанию дружбанов, с которыми можно круто поджемить. Покойся с миром», — написал друг и ученик музыканта Антон Слепухин.
«К нему всегда можно было зайти в гости, попить чаю и поговорить о музыке. Он помогал, учил молодых рокеров всему, что умел и знал сам. Настоящий музыкант и настоящий человек», — рассказал знакомый погибшего Павел Аникеенко.
«Пап, я уверена, что ты уже где-то там поешь и радуешься. Любим тебя», — написала дочь музыканта Александра.
Алена и Иван Одайские
28-летняя Алена с полуторагодовалым сыном погибли в квартире на четвертом этаже разрушенного дома.
Алена была родом из Паланской общины в Черкасской области. В школьные годы увлекалась спортом, занималась танцами. Высшее образование получила в Уманском кооперативном колледже на факультете гостинично-ресторанного бизнеса. Работала продавщицей в магазине возле дома, кроме того, ездила на заработки в страны Европы. Вместе с мужем растили маленького Ваню. Знакомые вспоминают мальчика как милого и иногда озорного. Родители планировали отдать его в детсад.
«Ваня жил с мамой и папой, но был маминым мальчиком. Не хотел оставаться без нее совсем. Любил играть машинками», — рассказала Софья Бочарова, подруга семьи Одайских.
Отца Романа в ту трагическую ночь 28 апреля не было дома: мужчина по делам отправился в Николаев. Когда вернулся, от его квартиры остались развалины. Жену и сына Роман опознал по остаткам одежды.
Светлана и Инна Коренные
59-летняя мать и ее 33-летняя дочь жили на седьмом этаже дома, в который ударила российская ракета.
Светлана Коренная работала на заводе Мегомметр, где производят электроизмерительную технику.
«Светлана — моя свекровь. Всю жизнь отдала детям и внукам, похоронила мужа в 2001 году… Две внучки по ней очень горюют», — рассказала ее невестка Галина Коренная.
Дочь Светланы Инна окончила Уманский агротехнический колледж. В последнее время работала в обувном магазине.
«Инна — сестричка моего мужа. Я тоже называла ее сестрой. Это очень светлый человек, она не успела создать свою семью, но очень любила маленьких детей, своих крестников и племянников. Две родные племянницы обожали Иннусю. Нашу сестру не нашли при разборе завалов, ракета уничтожила ее», — рассказала Галина Коренная.
Светлану Коренную похоронили в селе Степановка Черкасской области.
Василий и Андрей Кравчуки
Отец и сын жили на восьмом этаже разрушенного дома. 64-летний Василий был братом Светланы Коренной.
В свое время он работал на заводе Рембаза в Умани, от которого получил квартиру в доме по улице Комарова (в августе 2022 года ее переименовали в Защитников Украины). Когда завод в 1990-х закрылся, устроился в строительный супермаркет.
Знакомые помнят Василия добрым, приветливым. Рассказывают, что он заботился о своей семье, интересовался общественной и политической жизнью.
28 апреля жены и старшего сына Василия не было дома. Младший, 32-летний Андрей, погиб вместе с отцом.
Андрей был агрономом. Работал на местном тепличном комбинате — выращивал овощи и фрукты. Позже пошел на работу в филиал компании, который находился в селе под Уманью. Там выращивал грибы.
«У него еще не было собственной семьи, но он говорил, что хотел и готов жениться. Очень хороший парень, перспективный, активный, умный», — рассказала знакомая семьи Валентина Богуславская.
Ярослав Мамбик и Светлана Павленко
Ярослав и Светлана — молодая семья. В доме по улице Защитников Украины арендовали квартиру.
Ярославу было 28. Он работал продавцом в местном супермаркете. Там и познакомился со Светланой, они вскоре поженились. Вместе ездили на заработки за границу, планировали купить авто.
«Ярослав был добрым и спокойным, его все любили. Его можно было попросить о любой помощи, он никогда не отказывал, хотя и трудился на нескольких работах и свободного времени было мало. Всегда был позитивно настроен и мужественно выдерживал все повороты судьбы», — рассказали о погибшем брат Сергей и его жена Евгения.
32-летняя Светлана, жена Ярослава, работала администратором в сети супермаркетов. О ней вспоминают как о незаурядной личности.
«Светлана была очень яркой, интересной. Выросла в любящей семье. У нее хорошая семья — дружелюбные и приятные люди. В юности Светлана стала мамой — родила сына Максима, потом встретила Ярослава, за которого вышла замуж», — рассказала дружившая с семьей Валентина Богуславская.
У Светланы остался сын и родители. У Ярослава — отец и два младших брата-близнеца.
Семья Тройчуков
Тройчуки жили на втором этаже. В одной квартире погибли 59-летняя Валентина Тройчук, ее 34-летний сын Роман с 8-летней дочерью Ульяной и невестка, 32-летняя Антонина Гайдукова. После ракетного удара по многоэтажке обломки других квартир и стены дома посыпались на них, рассказывают друзья семьи.
«Романа опознали по ДНК, а Улянку — по сережке и цепочке на шее. Тоню нашли позже всех, ее тело полностью обгорело», — сказала кума Антонины Гайдуковой Татьяна.
Роман Тройчук родился в Черкасской области, учился на факультете экономики и предпринимательства Уманского национального университета садоводства. В 2014 году добровольно встал на защиту Украины от российских захватчиков. Служил год, был участником боевых действий на Востоке Украины. Впоследствии вернулся к гражданской жизни. Работал водителем на предприятии Уманский элеватор. Знал толк в строительстве. Делал ремонт в школе, расположенную недалеко от его дома.
Знакомые и друзья вспоминают Романа как светлого, доброго и искреннего человека, рассказывают, что он очень любил дочь от предыдущих отношений — Ульяну. Девочка часто оставалась у папы, так было и в трагическую ночь на 28 апреля.
«Маленькая красавица, умничка, отзывчивая и веселая девочка. Ее мама, тетя и бабушка — медицинские работники, они спасают жизни», — рассказала Светлана Франко, подруга семьи.
Антонина Гайдукова была женой Романа и мачехой Ульяны. С девочкой у них сложились хорошие отношения, рассказывают друзья.
Антонина была родом из села Синюха Кировоградской области. После девятого класса поступила в Уманский профессиональный аграрный лицей, где получила специальность повара. Более семи лет работала главным поваром в ретро-кафе недалеко от Умани, а в последнее время работала на заводе Мегомметр.
«Я была помощницей Тони в кафе, впоследствии она стала крестной моего ребенка. Тоня жила кухней, ей это очень нравилось. Нашими фирменными были блюда на мангале: мясо, баранина, рыба, но она знала и умела приготовить все», — рассказала ее кума Татьяна Маякова.
«Тоня была добропорядочная и чистосердечная. Оптимистка. У нее была очень сильная связь с мамой, она часто приезжала к ней в село, помогала по хозяйству. Их семья любила отдыхать вместе на реке, в лесу, были дружными», — рассказала знакомая Антонины Марина.
Семья Барченко
Эта семья жила на девятом этаже дома, в который попала ракета. Погибли 68-летняя Любовь Барченко, ее две дочери, 43-летняя Наталья и 39-летняя Ирина и внуки — 16-летний Алексей и 10-летняя Алина.
Любовь Барченко в последние годы была на пенсии, но работала продавщицей в магазине автозапчастей. Жила вместе с младшей дочерью и двумя ее детьми.
Старшая дочь Наталья гостила у родственников, планировала 27 апреля возвращаться в Черкассы, где жила и работала пекарем. Но мама попросила еще на день остаться, рассказал знакомый Наталии Валерий Водзинский.
«Их семья была дружной, несмотря на все трудности, там постоянно поддерживали друг друга. Тетя Люба всегда радостно встречала родных — приветливая, положительная. Она сама поставила на ноги троих своих детей (у Любови Барченко остался сын — ред.), вырастила их замечательными людьми, искренними, трудолюбивыми», — рассказала подруга семьи Наталья Халупка.
Младшая дочь Любови, Ирина Барченко, работала швеей. Воспитывала двоих детей, ей помогала мать.
«Ирина все время что-то шила, ей нужно было зарабатывать на детей, маме помогать. Она была очень хорошим человеком», — рассказала двоюродная сестра Татьяна Смульская.
Сыну Ирины, Алексею Лысаку, 19 мая должно было исполниться 16 лет. Мальчик учился в местной гимназии № 5.
«Алексей был светлым, добрым, отзывчивым» — сказала о мальчике учительница Ярина Лампика.
10-летняя дочь Ирины, Алина Барченко, была ученицей четвертого класса.
«Алинка была тихой и спокойной. Искренняя. Всегда готова прийти на помощь друзьям. Очень любила свою семью. Наше солнышко навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — сказала учительница погибшей Валентина Осипчук.
Алина любила рисовать, гулять во дворе и кататься на качелях, слушая музыку.
«Она знала нас всех по имени, была очень позитивной, — рассказала соседка семьи Арина Мазур. — Беда. Боль. Не верю. Наверное, каждый раз, идя мимо этих качелей, буду видеть ее. Светлая память тебе, детка!»
Кирилл Писарев и София Шульга
Семья Писаревых — переселенцы с Луганщины. В 2014 году они бежали в Черкасскую область от российской агрессии. Российская ракета убила 17-летнего Кирилла и его 11-летнюю сестру Софию. Родители с младшим сыном находились в другой комнате и выжили.
Кирилл учился в одиннадцатом классе лицея № 1.
«Светлый, добрый, искренний мальчик, у которого были мечты, планы поступления в вуз, но… Вечная и светлая память погибшим», — сказала Тамила Скарбовская, учительница мальчика.
Сестра Кирилла София училась в уманской гимназии № 5, была шестиклассницей.
«Она навсегда в нашей памяти и сердцах. Спи спокойно, наша голубоглазая девочка», — сказала учительница Софии Валерия Макуха.
Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для NV. Чтобы сообщить данные о потерях Украины, заполните формы: для погибших военных и гражданских жертв.