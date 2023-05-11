«Нашу сестру не нашли, ракета уничтожила ее». Истории людей, которых российская армия убила в Умани

Похороны Кирилла Писарева и Софии Шульги в Умани, 30 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Carlos Barria)

28 апреля 2023 года две крылатые ракеты, выпущенные российской армией, ударили по Умани Черкасской области. Один из снарядов попал в жилой дом по улице Защитников Украины, 25. Там погибли 23 человека. Платформа памяти Мемориал рассказывает об убитых.



Галина Березюк

68-летняя Галина была родом из Винницкой области. Работала на Уманском консервном заводе, затем устроилась в детсад няней. Ее любили дети. В последнее время Галина была на пенсии. Жила на пятом этаже дома, в который ударила российская ракета.

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Фото: Мемориал

«Тетя Галя была очень хорошей. У нее часто жили девушки-студентки», — рассказала Наталья Сорокина-Шовковая, жившая по соседству.

«Она была очень позитивной, радостной, душой компании. Помогала и поддерживала. Когда я осталась без родной мамы, Галина Николаевна стала для меня матерью. С рождением внука она расцвела, у них была особая связь. Теперь он остался без бабушки, а мы без мамы. Нам очень тяжело, мучительная боль разрывает… Никогда не забудем и не простим оккупантам», — сказала Ольга Заплываная, невестка погибшей.

С Галиной Березюк простились 2 мая в Умани. У нее остались сыновья, внук и невестка.

Вместе с Галиной погибла Яна Левченко, арендовавшая комнату в ее квартире.

Яна Левченко

Фото: Мемориал

Яне был 21 год. Она родилась в Христиновском районе Черкасской области. После девятого класса поступила в Уманский агротехнический колледж, затем окончила факультет экономики и предпринимательства Уманского национального университета садоводства. Устроилась продавщицей-кассиршей в сеть местных маркетов.

Яна в день гибели собиралась на день рождения крестника, вспоминают знакомые. «Она еще хвасталась, какое платье купила на праздник», — сказала Ольга, коллега погибшей.

Яна четыре года встречалась с парнем, который служит в ВСУ. В мае планировали свадьбу.

«Она была доброй, искренней, веселой и трудолюбивой. У нее были большие планы на жизнь», — рассказала Алена, директор магазина, где работала девушка.

У Яны Левченко остались родители, сестра, племянник и жених.

Наталья Ремез

Наталье было 62 года. Ее квартира находилась на первом этаже дома, в который попала ракета. Женщину завалило обломками многоэтажки.

Фото: Мемориал

Наталья Ремез большую часть жизни прожила в Умани, более 40 лет работала на городском элеваторе. После выхода на пенсию продолжала работать на предприятии в должности техника-лаборанта.

«Мама была самым прекрасным человеком. Она отдавала все и ничего не оставляла себе. Всегда прощала. Была очень умная, много читала. Мама очень любила животных. У нее жили две собаки и еще третью взяла на передержку. Эта собака не знала моего сына и залаяла на него, после этого он не захотел ночевать у бабушки. Так мы чудом остались в живых», — рассказала дочь Натальи Екатерина.

За день до трагедии Екатерина с мамой и сыном ходили в детский развлекательный комплекс. Наталья снимала на камеру, как ее дочь с внуком прыгают на батуте.

«Мы говорили о том, что хотим поехать этим летом на море. Все было очень классно…» — сказала Екатерина.

Наталью Ремез идентифицировали по ДНК. 30 апреля ее похоронили на кладбище в Умани.

Владимир Макаровский

От российской ракеты в Умани погиб 64-летний Владимир Макаровский из Николаева. Владимир — вокалист, гитарист группы Фокстрот. Был одним из первых, кто исполнял тяжелый металл в независимой Украине. Сотрудничал с украинскими исполнителями, в частности с Джамалой и Alyona Alyona.

Фото: Мемориал

«Дядя Вова Макаровский… Друг, музыкант, учитель. Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском. Если загробный мир существует, он найдет там неплохую компанию дружбанов, с которыми можно круто поджемить. Покойся с миром», — написал друг и ученик музыканта Антон Слепухин.

«К нему всегда можно было зайти в гости, попить чаю и поговорить о музыке. Он помогал, учил молодых рокеров всему, что умел и знал сам. Настоящий музыкант и настоящий человек», — рассказал знакомый погибшего Павел Аникеенко.

«Пап, я уверена, что ты уже где-то там поешь и радуешься. Любим тебя», — написала дочь музыканта Александра.

Алена и Иван Одайские

28-летняя Алена с полуторагодовалым сыном погибли в квартире на четвертом этаже разрушенного дома.

Фото: Мемориал

Алена была родом из Паланской общины в Черкасской области. В школьные годы увлекалась спортом, занималась танцами. Высшее образование получила в Уманском кооперативном колледже на факультете гостинично-ресторанного бизнеса. Работала продавщицей в магазине возле дома, кроме того, ездила на заработки в страны Европы. Вместе с мужем растили маленького Ваню. Знакомые вспоминают мальчика как милого и иногда озорного. Родители планировали отдать его в детсад.

«Ваня жил с мамой и папой, но был маминым мальчиком. Не хотел оставаться без нее совсем. Любил играть машинками», — рассказала Софья Бочарова, подруга семьи Одайских.

Отца Романа в ту трагическую ночь 28 апреля не было дома: мужчина по делам отправился в Николаев. Когда вернулся, от его квартиры остались развалины. Жену и сына Роман опознал по остаткам одежды.

Светлана и Инна Коренные

Фото: Мемориал

59-летняя мать и ее 33-летняя дочь жили на седьмом этаже дома, в который ударила российская ракета.

Светлана Коренная работала на заводе Мегомметр, где производят электроизмерительную технику.

«Светлана — моя свекровь. Всю жизнь отдала детям и внукам, похоронила мужа в 2001 году… Две внучки по ней очень горюют», — рассказала ее невестка Галина Коренная.

Дочь Светланы Инна окончила Уманский агротехнический колледж. В последнее время работала в обувном магазине.

«Инна — сестричка моего мужа. Я тоже называла ее сестрой. Это очень светлый человек, она не успела создать свою семью, но очень любила маленьких детей, своих крестников и племянников. Две родные племянницы обожали Иннусю. Нашу сестру не нашли при разборе завалов, ракета уничтожила ее», — рассказала Галина Коренная.

Светлану Коренную похоронили в селе Степановка Черкасской области.

Василий и Андрей Кравчуки

Отец и сын жили на восьмом этаже разрушенного дома. 64-летний Василий был братом Светланы Коренной.

Фото: Мемориал

В свое время он работал на заводе Рембаза в Умани, от которого получил квартиру в доме по улице Комарова (в августе 2022 года ее переименовали в Защитников Украины). Когда завод в 1990-х закрылся, устроился в строительный супермаркет.

Знакомые помнят Василия добрым, приветливым. Рассказывают, что он заботился о своей семье, интересовался общественной и политической жизнью.

28 апреля жены и старшего сына Василия не было дома. Младший, 32-летний Андрей, погиб вместе с отцом.

Андрей был агрономом. Работал на местном тепличном комбинате — выращивал овощи и фрукты. Позже пошел на работу в филиал компании, который находился в селе под Уманью. Там выращивал грибы.

«У него еще не было собственной семьи, но он говорил, что хотел и готов жениться. Очень хороший парень, перспективный, активный, умный», — рассказала знакомая семьи Валентина Богуславская.

Ярослав Мамбик и Светлана Павленко

Ярослав и Светлана — молодая семья. В доме по улице Защитников Украины арендовали квартиру.

Ярославу было 28. Он работал продавцом в местном супермаркете. Там и познакомился со Светланой, они вскоре поженились. Вместе ездили на заработки за границу, планировали купить авто.

Фото: Мемориал

«Ярослав был добрым и спокойным, его все любили. Его можно было попросить о любой помощи, он никогда не отказывал, хотя и трудился на нескольких работах и свободного времени было мало. Всегда был позитивно настроен и мужественно выдерживал все повороты судьбы», — рассказали о погибшем брат Сергей и его жена Евгения.

32-летняя Светлана, жена Ярослава, работала администратором в сети супермаркетов. О ней вспоминают как о незаурядной личности.

«Светлана была очень яркой, интересной. Выросла в любящей семье. У нее хорошая семья — дружелюбные и приятные люди. В юности Светлана стала мамой — родила сына Максима, потом встретила Ярослава, за которого вышла замуж», — рассказала дружившая с семьей Валентина Богуславская.

У Светланы остался сын и родители. У Ярослава — отец и два младших брата-близнеца.

Семья Тройчуков

Фото: Мемориал

Тройчуки жили на втором этаже. В одной квартире погибли 59-летняя Валентина Тройчук, ее 34-летний сын Роман с 8-летней дочерью Ульяной и невестка, 32-летняя Антонина Гайдукова. После ракетного удара по многоэтажке обломки других квартир и стены дома посыпались на них, рассказывают друзья семьи.

«Романа опознали по ДНК, а Улянку — по сережке и цепочке на шее. Тоню нашли позже всех, ее тело полностью обгорело», — сказала кума Антонины Гайдуковой Татьяна.

Роман Тройчук родился в Черкасской области, учился на факультете экономики и предпринимательства Уманского национального университета садоводства. В 2014 году добровольно встал на защиту Украины от российских захватчиков. Служил год, был участником боевых действий на Востоке Украины. Впоследствии вернулся к гражданской жизни. Работал водителем на предприятии Уманский элеватор. Знал толк в строительстве. Делал ремонт в школе, расположенную недалеко от его дома.

Знакомые и друзья вспоминают Романа как светлого, доброго и искреннего человека, рассказывают, что он очень любил дочь от предыдущих отношений — Ульяну. Девочка часто оставалась у папы, так было и в трагическую ночь на 28 апреля.

«Маленькая красавица, умничка, отзывчивая и веселая девочка. Ее мама, тетя и бабушка — медицинские работники, они спасают жизни», — рассказала Светлана Франко, подруга семьи.

Антонина Гайдукова была женой Романа и мачехой Ульяны. С девочкой у них сложились хорошие отношения, рассказывают друзья.

Антонина была родом из села Синюха Кировоградской области. После девятого класса поступила в Уманский профессиональный аграрный лицей, где получила специальность повара. Более семи лет работала главным поваром в ретро-кафе недалеко от Умани, а в последнее время работала на заводе Мегомметр.

«Я была помощницей Тони в кафе, впоследствии она стала крестной моего ребенка. Тоня жила кухней, ей это очень нравилось. Нашими фирменными были блюда на мангале: мясо, баранина, рыба, но она знала и умела приготовить все», — рассказала ее кума Татьяна Маякова.

«Тоня была добропорядочная и чистосердечная. Оптимистка. У нее была очень сильная связь с мамой, она часто приезжала к ней в село, помогала по хозяйству. Их семья любила отдыхать вместе на реке, в лесу, были дружными», — рассказала знакомая Антонины Марина.

Семья Барченко

Эта семья жила на девятом этаже дома, в который попала ракета. Погибли 68-летняя Любовь Барченко, ее две дочери, 43-летняя Наталья и 39-летняя Ирина и внуки — 16-летний Алексей и 10-летняя Алина.

Любовь Барченко в последние годы была на пенсии, но работала продавщицей в магазине автозапчастей. Жила вместе с младшей дочерью и двумя ее детьми.

Старшая дочь Наталья гостила у родственников, планировала 27 апреля возвращаться в Черкассы, где жила и работала пекарем. Но мама попросила еще на день остаться, рассказал знакомый Наталии Валерий Водзинский.

Фото: Мемориал

«Их семья была дружной, несмотря на все трудности, там постоянно поддерживали друг друга. Тетя Люба всегда радостно встречала родных — приветливая, положительная. Она сама поставила на ноги троих своих детей (у Любови Барченко остался сын — ред.), вырастила их замечательными людьми, искренними, трудолюбивыми», — рассказала подруга семьи Наталья Халупка.

Младшая дочь Любови, Ирина Барченко, работала швеей. Воспитывала двоих детей, ей помогала мать.

«Ирина все время что-то шила, ей нужно было зарабатывать на детей, маме помогать. Она была очень хорошим человеком», — рассказала двоюродная сестра Татьяна Смульская.

Сыну Ирины, Алексею Лысаку, 19 мая должно было исполниться 16 лет. Мальчик учился в местной гимназии № 5.

«Алексей был светлым, добрым, отзывчивым» — сказала о мальчике учительница Ярина Лампика.

10-летняя дочь Ирины, Алина Барченко, была ученицей четвертого класса.

«Алинка была тихой и спокойной. Искренняя. Всегда готова прийти на помощь друзьям. Очень любила свою семью. Наше солнышко навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — сказала учительница погибшей Валентина Осипчук.

Алина любила рисовать, гулять во дворе и кататься на качелях, слушая музыку.

«Она знала нас всех по имени, была очень позитивной, — рассказала соседка семьи Арина Мазур. — Беда. Боль. Не верю. Наверное, каждый раз, идя мимо этих качелей, буду видеть ее. Светлая память тебе, детка!»

Кирилл Писарев и София Шульга

Фото: Мемориал

Семья Писаревых — переселенцы с Луганщины. В 2014 году они бежали в Черкасскую область от российской агрессии. Российская ракета убила 17-летнего Кирилла и его 11-летнюю сестру Софию. Родители с младшим сыном находились в другой комнате и выжили.

Кирилл учился в одиннадцатом классе лицея № 1.

«Светлый, добрый, искренний мальчик, у которого были мечты, планы поступления в вуз, но… Вечная и светлая память погибшим», — сказала Тамила Скарбовская, учительница мальчика.

Сестра Кирилла София училась в уманской гимназии № 5, была шестиклассницей.

«Она навсегда в нашей памяти и сердцах. Спи спокойно, наша голубоглазая девочка», — сказала учительница Софии Валерия Макуха.

Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для NV. Чтобы сообщить данные о потерях Украины, заполните формы: для погибших военных и гражданских жертв.