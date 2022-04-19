Письма в тыл. Военные с фронта пишут украинцам, благодаря их за помощь и веру в ВСУ

Поблагодарить украинцев, помогающих армии, военнослужащий Юра с позывным «Батяр» решил с помощью открыток. С этой целью он создал проект «Письма в тыл». НВ пообщался с военным.



Юрий рассказал, что на такую инициативу его вдохновили детские рисунки и волонтерская поддержка.



«Я решил, что будет интересно, чтобы хоть как-то мы могли сказать „спасибо“ открыткой или конвертом. Я эту идею в голове поносил несколько дней и написал сообщение в соцсетях. По количеству лайков понял, что людям понравится моя идея, и начал ее воплощать», — рассказывает «Батяр».



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Военный рассказал о своей идее побратимам, также приобщившимся к написанию писем.



"Люди пишут адрес тех, кому хотели бы, чтобы мы прислали открытку: деток своих, родителей, волонтерских центров и т.д. Пишут, чем именно этот человек занимается, за что его следует поблагодарить, несколько слов о нем. А когда мы с друзьями попадаем в какие-то городки, где есть почта, отправляем", — говорит Юрий.



Чтобы получить письмо следует оплатить стоимость его отправки на карту и подождать несколько дней.



Среди всех открыток, которые получал Юрий, он оставил себе эту, где изображены лепящие кувшины руки. Именно гончарством он занимался до полномасштабного вторжения в Россию.



«От нее веет теплом и спокойствием моей предыдущей профессии. Смотрю и вспоминаю, что я не касался глины с начала войны, и руки мои скучают по этой работе. Но я скоро вернусь, непременно, займу свое место в мирной жизни», – подписал он фото.



Те, кто получил письмо от Юрки, признаются, что слова благодарности успокаивают и подбадривают.



«Письма, для меня вообще отдельная тема близости, где тебе выделяют время, начиная от выбора открытки, заканчивая текстом написанным от руки… а обмен письмами это о тайной связи и поддержке. Теперь мое письмо у него, а его у меня – это согревает», – пишет Мария Пелипенко.



« Я сохраню это письмо и всем последующим поколениям буду показывать и читать», — пишет Лидия Спивак.



За месяц военные уже отправили более ста писем. А к проекту уже приобщаются люди, у которых есть коллекции конвертов и открыток, дизайнеры, желающие оформлять логотипы, владельцы магазинов с открытками.



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