Истощенные фаталисты. Почему украинцы во время обстрелов не хотят идти в укрытия

Украинцы неохотно направляются в укрытия в случае воздушной тревоги, а в ночное время — тем более (Фото:Aziz Karimov / SOPA Images via Reuters)

Постоянные тревоги также истощают: хотя их сейчас не так много, но они представляют собой реальную угрозу, ведь почти каждый раз за ними следует обстрел — комментарий профессора психологии.

В последнее время россияне осуществляют большинство своих атак ночью, когда люди еще менее охотно куда-то выходят из собственного дома. Впрочем, в бомбоубежища украинцы идти не спешат. Почему сограждане выбирают риск, в интервью NV рассказала Марианна Ткалич, профессор психологии и директор исследовательской лаборатории Рейтинг Лаб.

Видео дня

«Да, я лично знаю многих, кто не ходит ни в какие бомбоубежища. Но мы можем себе другой вопрос задать: можете ли вы назвать большое количество украинцев, которые делают регулярный чек-ап своего здоровья и ответственно к этому относятся?» — приводит пример эксперт.

«Такое наше философское отношение к жизни», — утверждает она. — «У нас такая особенность, что мы немного фаталисты… А вспомните „ковид“ — что, много людей пошли прививаться? Какие здесь бомбоубежища».

С другой стороны, не у всех под домом есть бомбоубежище, как, например, в Израиле, обращает внимание Ткалич. «Там совсем другая инфраструктура. У нас некоторым до бомбоубежища идти 15−20 минут. Или это подвал в доме, который тоже может завалиться. Поэтому проще всего сослаться только на нашу безответственность, но, я думаю, что это вопрос и к администрациям, и к власти», — отмечает психолог.

Ложного ощущения безопасности добавляет засилье телеграмм-каналов, которые сразу сообщают, что и куда летит, и это очень расслабляет. «Потому что ты сидишь себе, пьешь кофе, если прочитал, что ракеты летят не к тебе, а в совсем другой регион, хотя воздушная тревога объявлена», — отмечает Ткалич.

«И адаптация тоже сказывается», — добавляет она.