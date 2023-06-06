«Настоящий женский спорт». Триатлонистка Эмма Паллант-Браун ответила на хейт относительно своих фото, на которых видны пятна от менструации

Британская спортсменка Эмма Паллант-Браун подверглась критике со стороны мужчины-триатлониста, когда в сети появились ее фото с соревнований, на которых видны пятна от менструации. Женщина ответила на хейт.



Триатлонист Ксавье Коппок прокомментировал фотографию Паллант-Браут с соревнований: «Не самое приятное фото, вы можете обрезать его немного лучше».

На что женщина ответила, что не стесняется этого, ведь каждая женщина раз в месяц переживает не самые приятные дни.

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«Спасибо за заботу, но это точно то, о чем я не стесняюсь говорить, потому что это реальность женщин в спорте. Будет один день, когда мои месячные будут чрезвычайно сильными. Я молюсь, чтобы это не был день гонки, но время от времени так происходит. Независимо от того, с каким тампоном я экспериментировала, для всего, что длится более 3 часов, он слишком тяжелый. Так же, как у кого-то могут возникнуть проблемы с кишечником во время гонки, я должна смириться с этим и не бояться говорить с женщинами, которые имеют такую же проблему», — написала Эмма.

Своим тактичным ответом на критику в интернете Паллант-Браун заручилась большой поддержкой и дополнила свой комментарий постом в Instagram, в котором подробно описывает реальность спорта для тех, у кого есть менструация.

«Это настоящий женский спорт. Если 99% женщин, которых вы знаете, будут унижены этим, то именно поэтому я этим делюсь, потому что в этом нет ничего плохого. Это естественно <...> Поэтому если у вас есть такая фотография, сохраните ее, цените ее, помните, как вы выступили в трудный день, потому что однажды вы просто сможете помочь ею кому-то другому», — отметила триатлонистка в Instagram.