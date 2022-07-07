«Говорили выгрызть татуировку зубами». Тайра рассказала о трех месяцах в российском плену

Освобожденная парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра рассказала о трех месяцах в российском плену.

Она появилась в студии Сніданку з 1+1 и впервые в телеэфире после освобождения из плена рассказала, как ей удалось пережить те страшные события, которые произошли с ней.

Видео дня

Тайра призналась, что никогда в жизни ей не было так страшно.

«Женщин там много. Не столько, сколько мужчин. Особенно когда в маленькой камере, не приспособленной для стольких людей, все очень страдают. Не только я. Я уже об этом говорила. Слишком жестокий режим. Психологически невероятно сложно. Я выдержала потому что я практиковала восточные единоборства. Помогает концентрироваться, дыхание, контроль», — рассказала она.

Тайра также призналась, что они склоняли ее к суициду.

«Если бы я покончила с собой, им было бы удобно. Они бы что-то вывернули, придумали бы какую-то историю», — говорит она, добавляя, что ее татуировку «Слава Україні! Героям Слава!» рашисты предложили ей выгрызть зубами.

Она добавляет, что выдержать все это ей помогла энергия поддержки всей Украины и далеко за ее пределами.

«Выдержать это все мне помогла энергия поддержки всей страны. И много людей в мире поддерживали, не украинцев. На самом деле я не думаю, что я какая-то особенная. Очень много замечательных людей, медиков в плену и их нужно освобождать. Они сделали, возможно, больше, чем я», — говорит Тайра.

Паевская признается, что чувствует себя истощенной, но обещает «собраться» — так же, как нужно собраться всей Украине, чтобы одержать победу в войне с российским злом.

«Я очень истощенная, очень уставшая. Трехмесячный страх постоянный выдавил из меня много сил, но я соберусь, и я буду работать дальше. Также и Украина должна собраться, найти себя и черпать силы в истории, у нас достойная история. Я думаю, что мы справимся с этой бедой», — убеждена она.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.