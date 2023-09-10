Ирина, боец 93-й отдельной механизированной бригады Холодный яр, и Эдуард, экс-командир роты той же бригады, а ныне полицейский, познакомились в 2020 году. Вскоре общение переросло в любовь, но оформлению отношений помешала большая война. Влюбленным помогли волонтеры — представители общественной организации Землячки. Ukrainian Front. Их проект Свадьба мечты для защитниц нацелен на то, чтобы военнослужащие не переживали из-за организационных вопросов на главном празднике жизни.



Автор — Елена Жилун, оператор — Николай Дюкарев.

Корреспонденты NV побывали на свадьбе Ирины и Эдуарда, а также пообщались с Ксенией Драганюк, соучредителем ОО Землячки.

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Несколько лет назад Ирину отрядили в подразделение в зоне АТО, где служил Эдуард. Однако его в тот же день отправили в пункт постоянной дислокации бригады — иначе бы будущие супруги познакомились раньше.

Отношения завязались через Instagram.

«У меня такой, знаете, пунктик был — никогда не хотела мужа-военнослужащего. Потому что когда оба военнослужащие в семье — это постоянные командировки, постоянно на расстоянии. А я уже в таком возрасте, когда хотела иметь семью, чтобы друг с другом что-то строить. Написала: я бы не хотела, чтобы мой муж был военнослужащим. Он такой: я тоже не хотел бы. Я говорю: тогда мы с тобой парой не можем быть», — вспоминает защитница.

Недоразумение удалось быстро исправить. Эдуард объяснил, что уволился из армии и перевелся в Национальную полицию. Впоследствии он признался избраннице в своих чувствах.

«Романтический вечер, все как должно быть. И у нас началась такая полоса в жизни: то меня отправляют в учебку, я приезжаю — его отправляют в учебку. Мы очень долго не виделись вообще, в телефонном режиме постоянно. Перед полномасштабной войной, может, немного наладилось все, но ненадолго. Буквально на месяц. И мы еще на большем расстоянии стали друг от друга», — говорит Ирина.

Она служила в Николаевской области, он — в Днепре. Но после очередной передислокации подразделение 93-й бригады перевели — и оказалось, что влюбленных разделяют уже считанные километры.

«В один из дней я принял решение сделать предложение. Выбрал кольцо, подарок и поехал к ней», — рассказывает их историю Эдуард.

«На мой день рождения он приехал. Я не ожидала, — добавляет Ирина, — Очень много плакала. Это было настолько эмоционально и настолько от всего сердца. Я поняла, что это тот человек, с которым я согласна провести всю свою жизнь, родить ему детей и сделать его счастливым мужем».

Устроить свадьбу для военнослужащих — непростая проблема, говорит Ксения Драганюк из общественной организации Землячки. Ukrainian Front.

Соучредители ОО Землячки Андрей Колесник и Ксения Драганюк / Фото: zemliachky.org

С начала полномасштабного вторжения волонтерская деятельность Землячок заключалась в основном в обеспечении потребностей женщин в армии — форма, облегченные бронеплиты и тому подобное.

«Потом мы поняли, что есть любовь на войне. Она живет. Мы начали отправлять на передовую романтические аксессуары. Например, пишет нам одна защитница: моя посестра выходит замуж, можете отправить, пожалуйста, какой-то веночек?» — рассказывает Ксения.

Оформление отношений требует времени, а военным редко предоставляют отпуск дольше недели.

«К нам приезжает пара, их отпустили на один день в Киев расписаться. Мы понимаем, что это вторник, а во вторник никто не расписывает. И мы понимаем, что было бы классно, если бы у нас были партнеры, которые будут закрывать и такие запросы для защитниц. Так что теперь мы организуем свадьбы», — говорит Драганюк.

Многие украинские бренды предоставляют волонтерам и военным бесплатные свадебные услуги.

«Главная задача этого проекта — облегчить жизнь нашим защитницам и защитникам, освободить их от рутинной организации. Потому что организовать свадьбу, это только кажется, что романтично, эге-гей, очень прикольно. А на самом деле капец как трудно. Мне легче неделю работать в хабе, чем организовать одну свадьбу. Действительно, это очень энергозатратный проект», — признается Ксения.

В случае Ирины и Эдуарда все произошло прекрасно. Они стали женой и мужем, а сейчас ждут первенца.

«Я буду счастлив и мальчику, и девочке. Но чувствую, что, видимо, будет мальчик», — говорит полицейский.

«Я буду только рада, косички заплетать, вот эти хвостики — это не ко мне. Я не дружу с теми бьюти-процедурами, которые нужны девочке, — подхватывает разговор военнослужащая. — Но, зная своего мужа, я бы очень хотела, чтобы у него была дочка, потому что он такой серьезный, в меру строгий. Ему нужна принцесса, чтобы она его сделала немножечко мягче».

По словам Ирины, пережитые ощущения являются сказочными, она не в силах поверить, что все это произошло с ними благодаря волонтерам. А Ксения Драганюк говорит, что на свадьбах военных волнуется значительно больше, чем волновалась бы на своей.