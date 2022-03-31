Виза, запрос и гуманитарный пароль. Как получить статус временной защиты в США

Сейчас есть три способа въезда в Соединенные Штаты Америки.

С 1 марта США начали давать украинцам статус временной защиты с правом работать и жить в стране сроком до 18 месяцев.

Главным вопросом остается проблема въезда в Америку. На данный момент есть три варианта:

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полученная ранее туристическая виза

представление заявления о гуманитарной защите ( однако сейчас нет процедуры ускорения и упрощения процедуры) - на 18 месяцев

однако сейчас нет процедуры ускорения и упрощения процедуры) - на 18 месяцев получение гуманитарного коридора при переходе границы со стороны Мексики – на 24 месяца.

Также украинцы, которые были в США на момент 1 марта, имеют право подать заявления на получение временного статуса защиты (Temporary Protected Status (TPS)).

Для получения визы есть возможность подать заявление и назначить собеседование где угодно по месту физического нахождения украинского заявителя, в том числе в Варшаве/Кракове, Братиславе, Будапеште, Бухаресте и Кишиневе.

Для получения гуманитарного пароля (чрезвычайная срочная причина для въезда в США – война считается достаточной причиной), нужно заполнить формы I-131 и I-134. Относительно других документов для пароля информацию можно узнать по ссылке.

Дети без сопровождения взрослых или со взрослыми, не являющиеся членами их семьи, могут пересечь границу, однако затем будут размещены в изоляторе временного содержания для несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Относительно требований Covid-19 необходимо выполнение одного из пунктов:

наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного за один календарный день до момента прибытия в США

наличие медицинской справки о выздоровлении от Covid-19 за последние 90 дней перед поездкой

до 1 апреля 2022 года к вам могут не применяться требования по тестированию или вакцинации, если вы являетесь неэмигрантом, который находился в Украине 10 февраля 2022 года и который путешествовал вместе с гражданами США или лицами, имеющими право на постоянное проживание в США.

Для ввоза в США животных документы необходимы. В настоящее время Центр США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) работает над ускорением рассмотрения заявок по ввозу домашних питомцев, но пока украинским собакам запрещен въезд в США из-за повышенного риска заражения бешенством.

Как получить статус временного убежища

Подать заявление о предоставлении убежища можно в любом пункте пропуска на границе США. Хотя это не поощряется, вы можете прибыть в Мексику, а затем подать заявление о гуманитарном пароле на границе с США. Если вы находитесь в США, вы должны подать заявление о предоставлении убежища в течение 1 года с момента прибытия.

У новоприбывших граждан Украины (после 1 марта) могут возникнуть проблемы с получением статуса временного убежища, поскольку они прибывают транзитом из стран ЕС, которые и так безопасны для украинцев.

Как подать заявление на гуманитарный пароль

Для начала необходимо прибыть в Мексику и прийти на любой пункт пропуска на границе США и Мексики. Озвучьте уполномоченному лицу на пункте пропуска свой страх возвращения в Украину из-за войны и запросите гуманитарный пароль (humanitarian parole). Затем нужно заполнить некоторые документы, после чего вас задержат и направят на собеседование, чтобы проверить уровень страха. Во время этого собеседования представитель Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) задает вам вопрос о вашем страхе возвращения. Если вы пройдете собеседование, ваше дело будет рассматриваться иммиграционным судом и только после этого вы сможете подать заявление о предоставлении убежища. Достаточно важен контакт поручителя в США: это может быть как частное, так и юридическое лицо, имеющее гражданство или грин-карту. Сейчас в США много общественных организаций и волонтеров, которые могут стать поручителями (договариваться нужно до прохождения границы), которым нужно только уведомлять иммигрантов о поступлении официальных документов.

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