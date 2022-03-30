Больше не нейтральна. Все что нужно знать беженцам о переезде в Швейцарию

Мы собрали полезную информацию о переезде и оформлении особого статуса защиты.

Швейцария впервые за много лет отказалась от привычного нейтралитета и поддержала Украину как санкциями, так и открытием своих границ для вынужденных беженцев. Швейцария предоставляет статус временной защиты S для граждан Украины до одного года с последующим продлением срока пребывания.

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Кроме граждан Украины и членов их семей, статус защиты S предоставляется также гражданам третьих стран, покинувших Украину при наличие у них действительного вида на жительство в Украине и невозможности безопасного возвращения в государство их гражданства.

Въехать в Швейцарию украинцы сейчас могут без биометрического паспорта, визы, а также без прививки от Covid-19. До 31 мая украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом 2 класса во всех зонах проездного билета (GA).

Украинцы в виде исключения могут ввезти в Швейцарию собак и кошек, но в связи с высокой вероятностью эпидемических заболеваний запрещен ввоз птицы, копытных и парнокопытных животных. Если в ввезли домашних животных, сразу обратитесь к ветеринарным инстанциям для регистрации.

Подробная информация о правилах ввоза животных — тут.

В Швейцарии у украинцев нет необходимости в срочной регистрации статуса временной защиты, его можно оформить в течении 90 дней с момента прибытия в страну. Расходы на медицинскую помощь, если таковые будут до момента регистрации, берет на себя кантон или федеральные власти Швейцарии.

Как получить статус временной защиты в Швейцарии

Желающим получить статус беженца S нужно подать соответствующее прошение в одном из шести миграционных центров (BAZ) Швейцарии или онлайн. Затем, после проверки всех документов, украинцы получают трансфер в кантон, который решает вопрос поселения беженцев и обеспечивает его или своими силами, или при помощи Швейцарской организации поддержки беженцев (SFH), которые помогают найти жилье у частных лиц. Статус временной защиты обеспечивает открытие медицинского страхового полиса.

Что дает статус временной защиты в Швейцарии

Беженцы, получившие статус S получают соответствующее удостоверение сроком в 1 год (в случае необходимости может быть продлено). По истечению 5 лет пребывания беженец получает вид на жительство категории B (Б), срок действия которого ограничен сроком действия его статуса беженца S.

Статус предоставляет беженцам право на временное жилье, социальную помощь, поддержку и бесплатную медицинскую страховку. Дети могут ходить в школу. Украинцы, получившие статус защиты S имеют право работать, включая самозанятость. Беженцы могут выезжать в другие страны без какого-либо разрешения и возвращаться назад в Швейцарию.

Статус S является статусом, ориентированным на возвращение в свою страну. Федеральное правительство создает условия для предстоящего возвращения.

Цюрих / Фото: henrique ferreira / unsplash

Полезные информационные ресурсы для беженцев

Подробная информация для беженцев — тут.

Чаты и группы помощи: Telegram — тут, WhatsApp, Viber — Relocation Help Group по номеру +41 79 599 96 01.

Посольство Украины в Швейцарии — тут, адрес: Feldeggweg 5, CH-3005 Bern, телефон: +41 31 352 23 16, +41 76 701 10 88

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