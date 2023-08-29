В сентябре будут на фронте. Сергей Притула объявил срочный сбор на противоминные тралы
Сергей Притула объявил сбор на противоминные тралы (Фото:@БФ Сергея Притулы)
Во вторник, 29 августа, украинский волонтер и политик Сергей Притула и его благотворительный фонд объявили срочный сбор на приобретение 10 противоминных тралов. Общая сумма сбора 40 млн грн.
Эти тралы смогут быть на фронте уже в сентябре в подразделениях, задействованных в наступлении. Для этого необходимо срочно собрать 40 млн грн. Сбор продлится два дня.
«Почему так спешим? Украинская армия идет вперед, ежедневно освобождая страну от оккупантов. Но враги создали существенную преграду для нашего контрнаступления. Их минные поля — огромные и фактически непроходимые. И если их не разминируют танками с тралами, это должны делать люди. Мы можем сохранить жизнь наших защитников и помочь Силам Обороны преодолеть это препятствие, приобретя для них противоминные тралы», — пояснил Сергей Притула.
Также Сергей Притула сообщил, что производитель минных тралов — украинский. Он отметил, что если сейчас фонд закажет эти тралы, то уже в сентябре они могут оказаться на фронте. И добавил, чем больше соберем — тем больше купим.
Сделать донаты можно по ссылкам:
МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/7kyMNDx21b
Liqpay: https://bit.ly/pf-10tral
Валютные счета — https://prytulafoundation.org/en/donation
Paypal — serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Bitcoin — bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r
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