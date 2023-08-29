В сентябре будут на фронте. Сергей Притула объявил срочный сбор на противоминные тралы

Во вторник, 29 августа, украинский волонтер и политик Сергей Притула и его благотворительный фонд объявили срочный сбор на приобретение 10 противоминных тралов. Общая сумма сбора 40 млн грн.

Эти тралы смогут быть на фронте уже в сентябре в подразделениях, задействованных в наступлении. Для этого необходимо срочно собрать 40 млн грн. Сбор продлится два дня.

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Фонд приобретет противоменные тралы от украинского производителя / Фото: @БФ Сергея Притулы

«Почему так спешим? Украинская армия идет вперед, ежедневно освобождая страну от оккупантов. Но враги создали существенную преграду для нашего контрнаступления. Их минные поля — огромные и фактически непроходимые. И если их не разминируют танками с тралами, это должны делать люди. Мы можем сохранить жизнь наших защитников и помочь Силам Обороны преодолеть это препятствие, приобретя для них противоминные тралы», — пояснил Сергей Притула.

Также Сергей Притула сообщил, что производитель минных тралов — украинский. Он отметил, что если сейчас фонд закажет эти тралы, то уже в сентябре они могут оказаться на фронте. И добавил, чем больше соберем — тем больше купим.

Сделать донаты можно по ссылкам:

МоноБанка: https://send.monobank.ua/jar/7kyMNDx21b

Liqpay: https://bit.ly/pf-10tral

Валютные счета — https://prytulafoundation.org/en/donation

Paypal — serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Bitcoin — bc1q8wx68f0v54s5whafyfcrc5hv6ad544v7csp03r

ETH — 0xfc0b52E020223c98a546F814cdA6d7872D74b386

USDT (TRC20) — TXWij58sQniqy2jtF8QE5xSX2zLQ5YMhUa