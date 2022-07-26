Сади перемоги — кампания, направленная на то, чтобы не допустить продовольственного кризиса в Украине. Инициатива появилась с началом полномасштабного вторжения России.

Волонтеры обучают всех желающих ухаживать за собственным огородом и обеспечивают их семенами. Более 100 общин уже присоединились к движению.

Больше о Садах перемоги рассказал идейный вдохновитель инициативы Анатолий Ткачук в интервью Радио НВ.

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— Расскажите, пожалуйста, как и для чего существует всеукраинское движение «Сади перемоги«?

— Всеукраинское движение Сади перемоги — это спасение утопающих руками самих утопающих. Любая война всегда рождает дополнительные проблемы и всегда сопровождается проблемами с получением пищевых продуктов.

Именно поэтому буквально на третий день после начала этой жестокой фазы войны мне пришлось выехать из Киева на Подолье и здесь, в родительском доме, написать первый концепт: «Украинцы, садим сады, садим огороды, выращиваем птицу и сплачиваемся, чтобы у нас было что есть!». Уже тогда было ясно, что россияне начнут не просто бить по военным базам, но и будут уничтожать продовольствие. И так оно и вышло. Возможно, произошло даже более жестоко, чем мы об этом думали в самом начале.

Из Львова в поезде [со мной] ехала женщина из Павлограда и она сказала, что слышала о Садах перемоги. Она в этом году посадила на своем огороде все, что можно сажать, и потому отдыхала всего девять дней, потому что боится, чтобы там ничего не посохло. Вот это наш ответ.

— Как каждый из нас может приобщиться к обеспечению продовольственной безопасности Украины? И, пожалуй, как-то разделить на категории: как это могут сделать общины; человек, проживающий в частном доме с небольшим участком и человек, проживающий в многоквартирном доме и огород знающий разве что из телевизора или интернета.

— Это негосударственная, не вертикальная инициатива. Это горизонтальная инициатива, которая распространяется на разные группы людей — юридических, физических лиц, органы власти, независимо от того, где находятся эти лица — в селе или в городе.

Если посмотреть на статистику, у нас примерно треть сельскохозяйственных площадей сейчас выведена из оборота, потому что это оккупированные территории или идет война. Поэтому по многим пищевым продуктам у нас будет недопоставка от 20 до 70%. И это [печально].

Но, с другой стороны, у украинцев находится очень много земли. В среднем на одну украинскую семью приходится 1,4 га земель разного назначения — это сельскохозяйственные земли, огород возле дома, участок в дачном массиве, под гаражом… Очень много разных земель есть у людей. Поэтому, если люди включатся в процесс и начнут сажать на своих участках то, что можно вырастить, мы точно нивелируем эту потерю сельскохозяйственных земель.

Почему нивелируем? Потому что на тех землях в большинстве своем росло то, что мы продавали за границу: подсолнух, кукуруза, пшеница, рапс. Для внутреннего рынка [продукция] выращивалась на небольших участках, небольшими фермами и индивидуальными хозяйствами. Поэтому у нас есть все шансы для того, чтобы обеспечить себя пищевыми продуктами.

Кто может к этому приобщиться? Мы попытались работать с Министерством АПК, Минрегионом. Они сказали: «Классно, молодцы, работайте». Мы даже сделали проект постановления правительства о поддержке инициативы Сади перемоги для территориальных общин, чтобы они получили от государства какие-то мелкие копейки, но чтобы увидели, что государству это интересно. И это привлекло бы их к процессу. К сожалению, постановление не вышло.

Но работа продолжалась и более 100 украинских общин приняли свои местные программы Сади перемоги.

Что это за местные программы? Мне приятно смотреть, когда присылают из разных украинских общин фотографии. Условно, Пришибская община Полтавской области собрала полно огурцов, которые они посадили на коммунальных землях; много зеленого горошка, который сейчас замораживают. Они создают запасы пищевых продуктов для коммунальных учреждений в рамках общины.

Очень многие индивидуально включились в этот процесс. Сади перемоги — это не только огурцы или картофель, а может быть что-то другое. И нужно, чтобы было другое, в том числе птица.

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Мы не можем продать зерно на внешний рынок, потому что у нас транспортный коллапс. Да, стоимость зерна в Украине упала и падает еще, поэтому фермеры и агрохолдинги не будут сеять в таких объемах на следующий год и мы можем иметь вообще полный провал. Но ведь это зерно можно использовать сейчас для очень быстрого наращивания птицеводства.

Есть много зерна и некуда девать — переведем в другие продукты, продукты, часть которых будем потреблять в Украине, а часть — вывезем. Причем для этого нужно гораздо меньше вагонов. Если вам нужно вывезти миллион тонн пшеницы, нужно 16700 вагонов. А по стоимости это будет около 1700 вагонов куриного мяса. Чувствуете разницу?

— Что можно посоветовать тем, кто живет в многоквартирных домах, не имеет собственной земли или никогда не задумывался, где эту землю можно взять? Даже о каком-то участке возле своего дома, клумбы, никогда не думал. С чего начинать?

— Если вы живете в многоквартирном доме, где пока тепло, потому что еще не зима (а зима может быть очень жестокой без газа и света), то сейчас можно вырастить у себя на балконе и помидоры, и огурцы, и микрозелень. Для этого есть все: семена пока еще не дорогие, земля, которую можно купить, тоже есть. Этим можно пользоваться.

Но надо вспомнить, возможно, вы когда-то дачу получили и уже много лет ее не посещали. Следует посетить и восстановить. Если у вас в селе есть знакомые, у которых 50−60 соток земли, но они уже старенькие, поезжайте к ним, пообщайтесь, займитесь также этим участком. Сейчас уже поздно, конечно, на этот год говорить о земельных участках. Но следующий год будет не легче, поэтому нужно готовить все [к тому времени].

Следует создавать себе базу на сельских территориях: договариваться или возвращаться в старые дома своих родителей, дедов, наводить там порядок, создавать хозяйство. Потому что лучше иметь тыл, который, возможно, не понадобится, чем не иметь тыла и не знать, что делать.

Оценка, проведенная ООН вместе с нашими учеными, показывает, что в 2023 году 70% украинцев окажутся за чертой бедности. И по разным регионам этот показатель будет разный — или немного меньше, или немного больше. Это очень опасная цифра, поэтому мы должны думать. Что такое не быть бедным? Это или больше заработать или создать больше продуктов, на которые ты потратил деньги, которые не можешь заработать. Поэтому решайте: если нет возможности заработать, создайте эти продукты сами дома сейчас, пока есть возможности, пока дешевое зерно, пока есть сила в руках и этим можно заняться.

— Как вы в Садах перемоги, общаясь с разными общинами, с людьми, вдохновляете их присоединяться к этому движению? Какие аргументы лучше срабатывают? Есть такой вполне прагматичный — в следующем году, возможно, будет хуже, но точно не будет лучше с продовольственной безопасностью, поэтому нужно позаботиться об этом заранее. Если упали доходы, подумайте, где вы можете сэкономить и своими руками что-то создать. А есть какие-то менее рациональные, более эмоциональные аргументы, которые тоже срабатывают и убеждают?

— Многие эксперты в последние лет 5−10 утверждали, что это все не выгодно — сажать огород, выращивать птицу…

— Держать скот, да.

— В результате у нас количество коров из восьми миллионов упало до 1,3 миллиона. Все страшно обеднели. Я теперь всем говорю: «Не слушайте тех, кто рассказывает, что это невыгодно». Мне сразу говорят: «Да что вы там знаете, вы знаете как выращивать птицу?» Я говорю: «Знаю, у нас на двоих с женой сейчас 50 голов птицы». И это вызывает определенный шок.

А вы знаете, что такое вырастить картошку? Знаю: у нас растет картофель, помидоры, огурцы — все, что угодно. Но растет правильно. Имея правильный подход, можно получать очень хорошие результаты при достаточно небольших затратах физического труда. К сожалению, в нашем индивидуальном сельском хозяйстве до сих пор преимущественно преобладает подход XIX, возможно, частично XX века, а мы уже пошли дальше.

Современные технологии позволяют выращивать все очень классно. Я не говорю о химии. Когда вы скажете, что вам нужно выращивать бройлеров, вас накормят мифами, что для этого нужны корма, которые со всякой гадостью намешаны. И эти корма стоят 20 гривен за килограмм, это будет невыгодно. Не слушайте. Они очень хорошо растут на нормальном зерне — перебитая кукуруза, пшеница, они это едят с удовольствием. Обычный песок, а еще если немножко травки, это все очень классно.

Не выгодно [выращивать] уток — ложь. Это говорят те, кто либо не понимает ничего, либо пытаются «сбагрить» свои дорогие корма. Потому что утки едят все. С деревьев падает куча яблок, они яблоки съедят. Много кабачков, они их съедят. Это минимизирует затраты на покупку дорогих модных кормов, а позволяет получить качественный продукт при достаточно небольших затратах.

Когда мы говорим о выращивании помидоров: для каждой помидорки нужно поставить палочку, к палочке подвязать… Конечно. Но можно поставить четыре более твердые палочки, купить за 50 гривен рулон оцинкованной проволоки 1,2 мм, натянуть шпалеры. Помидоры будут стоять на шпалерах, их легко собирать и их не валит ветер. Небольшие затраты и включенный мозг дают очень хорошие результаты.

Ця публікація створена НВ за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

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