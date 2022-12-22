25 декабря vs 7 января. Известные украинцы рассказали, когда именно будут праздновать Рождество

Согласно опросу группы Рейтинг, за год количество украинцев, которые празднуют Рождество только 25 декабря, и тех, кто отмечает праздник в обе даты, выросло на 7 процентных пунктов, достигнув уровня 11% и 25% соответственно (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

На фоне дискуссии, когда Украина должна праздновать Рождество — 25 декабря или 7 января, НВ расспросил известных соотечественников, что они об этом думают и когда сами собираются отмечать праздник

Дмитрий Борисов, владелец и бренд-шеф GASTROFAMILY (Канапа, Остання барикада, Oxota na ovets):



У нас с [женой] Еленой большая семья. Мы воспитываем на двоих семь замечательных детей. Поэтому к Рождеству мы в нашей семье, в первую очередь, относимся как к важному традиционному украинскому празднику. Потому что это сказочные дни для детей и близких. К тому же наши дети крещены в христианской вере, шестеро — в православном обряде, а Лида, наша младшая дочь, в римско-католическом костеле. И поэтому у нас в семье нет никаких споров относительно того, в какую дату праздновать Рождество. Празднуем, радуемся, гуляем, дарим подарки друг другу и на Николая, и с 24-го на 25 декабря, и на Новый год, и с 6-го на 7-е января.

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Владимир Лавренчук, банкир:

Понимание праздника Рождества пришло ко мне уже во взрослом возрасте. Могло и не произойти, если бы большевистская диктатура сохранилась. С независимостью мир, свободный и сильный, стал близок культурно и ценностно. Для меня важно, что праздновать и с кем праздновать. Потому я за 25 декабря. И еще важно, что без «них».

Евгения Кравчук, народный депутат, замглавы фракции Слуги народа:



Традиционно праздную дважды. Я родом из городка в Тернопольской области, где есть действующий костел, в который или на службу, или так [с семьей] заходим 24-го или 25-го декабря. Также там есть разные варианты вертепов.

В то же время 12 постных блюд и кутью тоже традиционно готовим на Сочельник, 6 января, а затем встреча семьи на Рождество, 7 января. Я греко-католичка, но по Юлианскому календарю греко-католики тоже празднуют, поэтому это абсолютно нормально. Более того, это может стать нашим преимуществом, когда Украина станет членом Европейского союза: в то время как [в Европе в январе] уже все рождественские ярмарки закрыты, в Украине еще продолжается рождественско-новогодний сезон и туристы из ЕС смогут приехать к нам в январе, увидеть традиции, послушать колядки, потом Маланка. Это может стать нашим уникальным предложением на туристическом рынке.

С точки зрения религиозных общин, очевидно, что это должна быть добровольная история самих церквей и общин. Это будет происходить постепенно и должно быть добровольно. Что касается государства, то государство предоставило такую возможность [праздновать], потому что 25 декабря уже несколько лет это — государственный праздник и выходной.

Мне кажется, что дважды праздновать — в этом есть определенные преимущества и интерес. А кто захочет полностью перейти на 25 декабря, очевидно, со временем это произойдет вполне органично.

Юлия Синькевич, продюсер, основательница наблюдательного совета Украинской киноакадемии:



Я с детства (а мое детство началось в Советском Союзе, когда Рождество, особенно в городах, не было праздником) праздновала Рождество с 24-го на 25-е декабря. Моя бабушка была латышкой и переехала в Украину, когда вышла замуж за моего деда. Она всегда держалась традиции даты католического Рождества, и так этот праздник вошел в мою жизнь.

Я, конечно, выступаю за то, чтобы Рождество праздновалось именно в эти даты, поскольку много лет это было чем-то для нашей семьи «неофициальным» и в целом, думаю, это объединяет нас с европейскими странами.

Ната Жижченко, музыкант, солистка группы ONUKA:



Наконец-то все сложилось. Я начала [праздновать] от Николая. Николая мы отпраздновали 6 декабря — положили сыну под подушку игрушку, и это впервые, когда он понял, что это за праздник. Наконец-то у нас есть святой Николай вместо деда Мороза, который вообще изначально был злым героем.