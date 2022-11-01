Благодаря ВСУ гости встретились на долгожданной «Осенней Ярмарке» в атмосфере загородного поместья с историей — ресторане «Прага».

В ресторане «Прага» состоялась уже десятая «Осенняя Ярмарка», успевшая стать хорошей традицией и одним из самых любимых праздников встречи бархатного сезона в столице.

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На один день аллеи вокруг озера превратились в галереи украинской живописи и ярмарку хендмейда. Аутентичный декор с народными элементами и стихами украинских творцов от студии декора Марии Голубчик поразил всех гостей. Лебеди и пейзажи в парке восхищали красотой.

Фото: ресторан «Прага»

Гастрономическое настроение создавали рестораны сети Table Talk: ресторан «Прага», рыбный «Marlin» и итальянский «Montecchi Capuleti». Ярмарку сопровождали вкусные коктейли партнера мероприятия «Beefeater» — джин из самого сердца Лондона!

Фото: ресторан «Прага»

Фото: ресторан «Прага»

Аллея творцов и художников наполнилась талантливыми брендами и художниками. Среди них был стенд с благотворительным мерчем For My Ukraine, все средства с продаж были перечислены на поддержку и реабилитацию детей погибших военнослужащих Воздушных сил Украины.

Под открытым небом под теплым солнцем самых молодых гостей Ярмарки ждали мастер-классы и веселая анимация от студии «Сonfetti».

Фото: ресторан «Прага»

Фото: ресторан «Прага»

Фото: ресторан «Прага»

Фото: ресторан «Прага»

Фото: ресторан "Прага"

Фото: ресторан «Прага»