В ночь на 23 июля Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Одессе. В результате обстрела сильно пострадал центр города, который является частью наследия ЮНЕСКО.

Местная жительница рассказала NV о пережитой ночи.

Одесситка Наталья живет в одном из поврежденных домов в центре города. Женщина поделилась, что проснулась не от тревоги, а от взрывов, которые раздавались где-то далеко: «Я проснулась не от тревоги, я проснулась, когда услышала далеко где-то взрывы. Тревоги этой ночью я просто не слышала. Я услышала взрывы и начала собираться. С того момента, как я начала собираться, это где-то десять минут, пока собралась, подняла мужа, искала кошку, раздались сильные взрывы».

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Это были звуки от падения обломков возле дома Натальи. По словам женщины, все окна, которые выходят на сторону взрыва, выбило. Где-то покрошилось стекло, а где-то полностью вылетела оконная рама. Одесситка рассказала, что ей повезло, ведь кроме окон почти ничего не разрушило в ее квартире, но у соседей от взрыва пострадали стены.

«Были взрыв за взрывом. Не было никакого перерыва, как они делают. Это была прям массовая такая атака», — вспоминает Наталья.

В результате этой атаки значительным разрушениям подвергся центр Одессы. «Разрушения очень сильные. В Одессе где-то до десяти кварталов именно центра города очень сильно повреждены. Я живу напротив Дома ученых, он поврежден. Это входит в наследие ЮНЕСКО. Возле нас школа музыкальная Котляревского. Она также повреждена, все окна повылетали. Дальше через два квартала идет собор [Свято-Преображенский собор — ред.]», — рассказала одесситка.

Женщина отметила, что многие местные жители сплотились и начали помогать спасателям и коммунальным службам убирать и ликвидировать последствия ракетной атаки РФ.

Наталья отметила, что той ночью ей было страшно: «За все время Одесса так часто и так массивно не страдала. И когда ты это видишь рядом, и не только видишь, а и чувствуешь на себе, ты чувствуешь волну, которая тебя к стенке толкает, и как плинтуса летят, двери вылетают. Да, это очень пугает».

Женщина рассказала, что среди ее соседей никто не получил сильных повреждений и обошлись почти без травм, у некоторых порезало ноги, ведь во время падения обломков вблизи их дома, люди как раз спускались по лестнице в укрытие.

«Пока люди бежали по лестнице, начали раздаваться взрывы, начало сыпаться стекло. <...> Кто-то порезался об это стекло, потому что бежали в домашних тапочках. <...> Но прям сильных травм нет», — сообщила Наталья.

Всего в результате ночной атаки на Одессу, погиб один человек, 22 ранены, некоторые из них госпитализированы.