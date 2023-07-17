Людям и домашним животным лучше вместе, особенно это ощутимо во время войны.

Адопция бездомных животных уже давно является частью культуры жизни европейских стран, и Украина — не исключение. Культуру адопции, в частности, активно развивают общественные организации при поддержке бизнеса. Так, уже несколько лет в Украине работает программа по адопции или устройству бездомных животных « Сытый старт» — совместная инициатива бренда Purina® и Благотворительного Фонда Happy Paw, которая помогает найти себе любимца в приюте и содержать его в первый месяц жизни в новой семье. Благодаря программе уже более 2000 животных нашли настоящий дом, заботливых владельцев, которым теперь ежедневно дарят свою любовь. С началом войны, когда количество бездомных животных значительно увеличилось, помощь экспертов по адопции является чрезвычайно ценной.

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«Как-то подруга показала мне фото животного из приюта, добавив, что этот кот, которого спасли из зоны активных боевых действий, именно для меня». Так началась счастливая история кота Плюшика, который нашел свою семью и… стал Беляшиком. Но сначала были сомнения и опасения, что не владелец выбирает кота, а кот выбирает владельца. Сомнения сразу развеялись, когда они увидели друг друга. Правда, пушистику пришлось согласиться на смену имени, потому что новое ему подходило лучше. Татьяна и Ольга, которые выбрали в партнерском приюте Purina® нового члена своей семьи, ожидали, что он будет долго адаптироваться на новом месте и прятаться, ведь кот пережил немалый стресс. Но ему хватило пяти минут, чтобы прийти в себя, поесть и окончательно освоиться. «Мы купили Беляшику кучу всевозможных игрушек, но вскоре поняли, что его любимая игрушка — это шнурок, — смеется Татьяна. — Висят штаны после стирки и свисает веревочка, смотрю — он уже играет. Первые два дня он был такой тихий, играл не активно, а потом разошелся и сейчас чувствует себя дома».

Такие теплые и яркие эмоции животных и людей, которые находят друг друга благодаря программе «Сытый старт» по адопции бездомных кошек и собак, очень важны и ценны, потому что они согревают душу и радуют сердца. Особенно во время тяжелых испытаний, когда многие наши домашние любимцы оказались в зоне военных действий, были ранены, потеряли дом и страдают без еды, ухода и лечения.

«С момента полномасштабного вторжения количество животных в приютах увеличилось в среднем на 60−100%, — говорит Анастасия Аболешева, менеджерка по коммуникациям благотворительного фонда Happy Paw. — Но эта приблизительная оценка совсем не отражает реального количества брошенных, потерянных и бродячих кошек и собак. Из-за того, что у каждого приюта есть ограниченное количество мест и ресурсов, они просто физически не могут принять всех животных, которые оказались на улице. Поэтому сейчас так важно их устройство в ответственные семьи. Ведь это уменьшает нагрузку на приюты и дает шанс на спасение новых жизней».

И сегодня каждый украинец может сделать что-то для того, чтобы помочь тем членам нашего общества, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно, и улучшить жизнь животных — пожертвовать деньги или корм для приютов, стать волонтером или взять из приюта питомца, который нуждается в заботе и защите. Ведь только вместе мы сможем справиться с этой проблемой и сделать мир лучше!

Экосистема заботы о домашних животных, обществе и планете

Решить такие масштабные и сложные задачи невозможно без участия экспертов — компаний и организаций, для которых профессиональная поддержка друзей наших меньших — многолетняя системная работа и сущность их социальной ответственности перед обществом. Особое место среди них занимает Purina® — компания, для которой шесть добровольно взятых на себя обязательств по улучшению качества жизни домашних любимцев и их владельцев, усиление взаимодействия между человеком и домашними животными и сохранение окружающей среды для будущих поколений стали важной частью устойчивого развития бизнеса.

Фокусным направлением социальных инициатив Purina® в Украине является поддержка благотворительных проектов и социальных инициатив, направленных на помощь и адопцию бездомных животных, а также повышение осведомленности общества об ответственном отношении к домашним любимцам и их здоровью.

«Наша миссия заключается в том, что мы делаем лучше жизнь домашних любимцев и их владельцев. Мы в Purina® создаем инновационные и высококачественные продукты для домашних животных, поддерживаем важные социальные инициативы, а также обеспечиваем комплексную заботу о здоровье и благополучии любимцев и людей, которые их любят, — отмечает Игорь Дубовик, руководитель отдела кормов Purina®. — Поэтому сегодня, когда трудно не только людям, но и животным, мы расширили сотрудничество до 26 приютов по всей Украине, чтобы и в дальнейшем популяризировать важность адопции в Украине».

«Сытый старт» — билет в новую жизнь

Безусловно, животные помогают нам быть людьми, потому что они являются доказательством нашей человечности.

Социальная инициатива «Сытый старт» по адопции бездомных животных важна для каждого, кто стремится помочь братьям нашим меньшим прожить здоровую и счастливую жизнь и согреть свою душу добротой и заботой о них. Благодаря многолетнему партнерству Purina® с благотворительным фондом Happy Paw в реализации этого проекта, процесс адопции стал понятным, а принятие решения взять домашнее животное из приюта — ответственным.

Алгоритм очень простой. Сначала надо на сайте Purina® зайти в разделе «Наше влияние», перейти на страницу Социальные инициативы Purina® и из списка приютов —партнеров программы «Сытый старт» по всей Украине выбрать тот, что находится поблизости. Затем посетить его и познакомиться с животным лично, чтобы убедиться, что вы подходите друг другу и у вас не возникнет проблем с совместимостью. И наконец забрать животное домой, получив месячный запас корма премиальной линейки Purina®, что облегчит для пушистика процесс адаптации в новом доме.

«Программа „Сытый старт“ важна как для приютов, так и для будущих владельцев домашних животных, — уверена Анастасия Аболешева, — Потому что она повышает осведомленность людей и популяризирует адопцию. Также инициатива помогает развенчивать стереотипы об асоциальных или болезненных животных из приютов, строит понимание, что порода любимца не важна, а взять своего из приюта — это настоящая искренняя любовь, которую не купишь за деньги. Более того, несмотря на тяжелые времена, адопция позволяет сохранять в себе веру в добрые поступки и фокусироваться на счастливых историях. „Сытый старт“ именно об этом. Он дает надежду на то, что животные, которые прошли тяжелые испытания, будучи бездомными, смогут наконец получить долгожданное счастье в теплых объятиях человека, который никогда их не предаст и не бросит». Так благодаря усилиям Purina® и ее партнерам по адопции, люди и животные улучшают качество жизни друг друга, несмотря на все испытания, и демонстрируют всему миру, что украинцы — европейская нация, которая ценит и бережет жизнь каждого живого существа.

« Сытый старт»: Подробно о программеСытый старт»: https://www.purina.ua/our-impact/social-initiatives