За год и пять месяцев. Россия совершила 524 преступления против журналистов и медиа в Украине

Россия совершила 524 преступления против журналистов и медиа в Украине (Фото:@Matt C/Unsplash)

Институт Массовой информации обнародовал данные Мониторинга российских военных преступлений в Украине за 17 месяцев полномасштбаной войны.

За год и пять месяцев войны Россия совершила 524 преступления против журналистов и медиа в Украине, поделился данными Мониторинга военных преступлений Институт массовой информации в соцсетях.

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Институт отмечает, что только в течение июля 2023 года — 17-го месяца войны — Россия совершила пять нарушений свободы слова, два из них — это гибель представителей медиа: военнослужащего и бывшего видеографа филиала Суспільне в Ровно Константина Гнитецкого и военного, журналиста и историка Дмитрия Рыбакова.

По состоянию на 24 июля в результате российской вооруженной агрессии против Украины погибли 65 медийщиков, в том числе 10-ро во время выполнения профессиональной журналистской деятельности.

Также в июле были ранены пятеро украинских и иностранных представителей СМИ.

В частности, во время ракетной атаки на Краматорск ранения получили британский фотограф-фрилансер Анастасия Тейлор-Линд, журналистка из Латинской Америки Каталина Гомес и переводчик Дмитрий, который их сопровождал, контузию на фронте получила журналистка ТСН Юлия Корниенко, во время обстрела города Дружковка ранения получил оператор Deutsche Welle Евгений Шилко.

Фото: @Институт массовой информации/Facebook