Не принимают беженцев. Что следует знать украинцам, которые планируют уехать в Израиль

Поскольку Израиль не является страной-членом ЕС, правила въезда и оформления статуса беженцев сильно отличаются.

13 марта МВД Израиля объявило, что готово принять 5 тысяч украинских беженцев, а также родственников израильтян, у которых нет гражданства или разрешения на проживание в стране. По состоянию на конец марта в Израиль прилетело около 8000 украинцев, некоторые из которых уже закрыли часть оглашенной квоты.

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Для въезда в Израиль необходимо:

подать заявление на приезд в Израиль, заполнив электронную заявку на сайте министерства иностранных дел по ссылке;

если украинец желает приехать в Израиль по приглашению, гражданин Израиля должен подписать декларацию для приглашенного на сайте Управления по вопросам народонаселения и иммиграции – по ссылке. После этого прибывающему нужно также подать заявление на сайте министерства;

посадка на рейс в Израиль возможна только при наличии разрешения МВД ( приходит на электронную почту заявителя).

На сайте украинского посольства также указано:

Учитывая предыдущие случаи отказов украинцам в пересечении границы или длительную проверку оснований въезда в страну, Посольство настоятельно рекомендует украинцам перед поездкой в Израиль учесть то, что

Израиль не принимает беженцев из Украины; Правительством Израиля определены приоритетные категории лиц, которые могут въехать в Израиль при определенных условиях ( например, супруги/дети-граждан Украины и граждан Израиля, постоянно проживающие в Украине; граждане, ранее подавшие прошение на воссоединение семьи с гражданами Израиля; члены семей Израильтян первой линии родства; новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни); Лица, пытающиеся въехать в Израиль в статусе туристов ( например, Вы просто хотите переждать завершение войны в Израиле или хотите посетить в Израиле друзей, родственников, не имеющих статуса в Израиле) не могут беспрепятственно въехать в страну; Если Вы твердо намерены въезжать в Израиль, обязательно проконсультируйтесь с израильскими адвокатами, большинство из которых в настоящее время предоставляют бесплатные юридические консультации.

Rothschild Boulevard, Tel Aviv-Yafo, Israel / Фото: mindspace studio / unsplash

Статус временной защиты Израиль украинцам не предоставляет, а также не принимает беженцев из Украины. Подробнее о статусе беженца в Израиле – по ссылке.

Украинцы, прибывшие в Израиль после 24 февраля старше 60 лет или имеющие инвалидность, могут получить бесплатную медицинскую страховку от частной страховой компании через посредничество государства.

Люди пожилого возраста, которым нужен постоянный уход, получат места в домах престарелых. Детей в Израиле устроят в детские сады и ясли. Особое внимание уделяется подросткам в группах риска и людям с инвалидностью.

Остальные украинцы могут получить бесплатную неотложную медицинскую помощь в клинике Терем.

Полезная информация

Министерство социального обеспечения открыло «горячую линию» для граждан Украины, которые приехали в Израиль в результате войны и имеют вопросы о жилье, образовании, социальной помощи, здравоохранении и т.д. Телефон горячей линии *5130. Горячая линия работает с воскресенья по четверг с 08:00 до 18:00, в пятницу – с 08:00 до 15:00.

Поиск жилья в Израиле – по ссылке

Чат взаимопомощи в Израиле – по ссылке

Чат Голос Израиля — по ссылке

Посольство Украины в Израиле — по ссылке:

Yirmeyahu St 50, Tel Aviv-Yafo, Израиль

+972 3-6273300



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