Февраль прошлого года застыл в сознании. Казалось, он будет тянуться вечно, а солнечные дни остались позади, в мирном прошлом. Однако весна несмотря ни на что наступила, потом лето, а за ним и следующее. Украина, как и раньше, держится. Но теперь уже не за воспоминания: за общее дело, за веру в мирное будущее. Жизнь украинцев той зимой изменилась навсегда. Но изменились и украинцы. Каждый нашел собственные способы сохранять равновесие, поддерживать других и приближать Победу. NIX, одна из крупнейших IT-команд в Украине, поделилась своими.

Наша вера в ВСУ непоколебима. Но, как известно, вера без дел мертва, и нет от нее никакой пользы. Обязанность оказывать сопротивление врагу лежит не только на тех, кто держит оружие в руках. У каждого сейчас собственный фронт, и каждый должен его держать: ведь любой вклад в общее дело приближает Победу. Команда NIX, которая, по данным dev.ua, относится к самым активным IT-донорам Украины (за 500 дней войны NIX потратил на помощь военным более 1 миллиарда 207 миллионов гривен), собственным примером доказывает, что можно сделать очень много, проявив инициативу и объединив усилия.

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Первые дни с начала полномасштабного наступления NIX активно помогал своим. Потому что рабочие чаты сразу же взорвались просьбами от членов команды, которые либо собирались на фронт, либо оказались в самых опасных местах.

Волонтерская группа из тех, у кого были свободные руки, транспорт и смелость, образовалась за считанные часы. Под обстрелами вывозили коллег и их семьи, помогали с временным жильем. Те, кто находился в относительной безопасности, тем временем срочно собирали средства на одежду и снаряжение для коллег, вступивших в ряды ВСУ. И все это не прекращая работу: ведь при любых условиях нужно было удержать клиентов — только так можно было сохранить проекты и команду, а значит, и способность помогать. Код писали даже в убежищах во время обстрелов. Оттуда же выходили на связь с иностранными партнерами, успокаивали, убеждали в том, что все договоренности незыблемы при любых обстоятельствах.

Фото: NIX

Эти усилия дали свои плоды: клиенты не только остались, но и начали активно помогать. За первые полгода войны NIX вместе с иностранными партнерами перевели на нужды ВСУ более миллиарда грн.

После того как большинство запросов о помощи от членов команды удалось удовлетворить, волонтерское движение в Никсах не исчезло, а, наоборот, набрало обороты. Готовых присоединиться становилось все больше: почти у каждого кто-то находился на фронте — муж, отец, друг, коллега… Поэтому остановиться было невозможно. Теперь уже помогали не только конкретным военным, но и целым подразделениям: шлемы, бронежилеты, аптечки и турникеты закупали сотнями и тысячами.

Постепенно из полного хаоса выстраивались четкие структуры и алгоритмы помощи: ближе к середине весны айтишники уже знали, как быстрее собрать средства, где лучше заказать снаряжение и какое именно. Все это пришлось выяснять на ходу. Несмотря на то что никсовцы помогали армии с 2014 года, в условиях полномасштабного наступления предыдущего опыта оказалось недостаточно. Поэтому каждый просто выбирал для себя ближайшую сферу и осваивал ее самостоятельно.

Фото: NIX

Так среди никсовых волонтеров определились кураторы направлений: кто-то сосредоточился на закупке автомобилей, кто-то разобрался в натовских стандартах военной амуниции, кто-то освоил спецификации дронов и оптики. Сами покупали необходимое по запросам военных (часто за рубежом, потому что в Украине разобрали всю «милитарку» буквально за несколько недель) и сами доставляли на передовую.

Сейчас NIX ежемесячно выделяет на помощь армии 8−11 миллионов гривен: они распределяются между 11 военными подразделениями, которыми команда занимается постоянно. На эти средства удается купить 8−10 автомобилей, десятки тепловизоров, раций, планшетов, ноутбуков, генераторов, шлемов, бронежилетов, аптечек. Еще 2−3 миллиона гривен на точечные запросы айтишники собирают самостоятельно с помощью корпоративной почты и соцсетей.

За более чем полтора года никсовые волонтеры приобрели большой опыт и охотно делятся им. Вот несколько важных советов от них тем, кто хочет не только донатить через фонды, но и покупать для военных необходимые вещи самостоятельно:

Фото: NIX

Тепловизор не «видит» через стекло, поэтому для наблюдения из автомобиля вместо него надо покупать устройство ночного видения (ПНВ) или устанавливать специальную систему ночного видения для авто.

ПНВ до 3-го поколения плохо работают без инфракрасной подсветки. Но она демаскирует бойца, поэтому советуем ПНВ 3-го поколения.

Керамические плиты легче металлических и могут иметь более высокую степень защиты, однако больше деформируются и травмируют бойца. Поэтому прежде чем приобрести их, посоветуйтесь с военными, ведь только они знают, какие задачи должны выполнять, и смогут определиться, что лучше именно для них.

Фото: NIX

Покупая FPV дрон, учитывайте, что чем меньше частота радиосигнала управления и передачи видео (1.2, 2.4 ГГц), тем лучше дрон работает на рельефе местности, так как сигнал обходит препятствия.

Пульт дистанционного управления DJI RC Pro для дронов Mavic обеспечивает большую дальность полета, а дополнительная выносная антенна помогает оператору работать из более безопасного места.

При выборе батареи для FPV дрона обращайте внимание не только на емкость, но и на токоотдачу: от нее зависит, какой вес сможет поднять дрон.

Покупая рацию, обязательно выясните, какой диапазон нужен бойцу — UHF или VHF.

Использовать рацию удобнее не отстегивая ее, потому что у воинов заняты руки. Делать это позволяют гарнитура с активными наушниками и РТТ кнопка, которые можно приобрести отдельно.

Комплектовать аптечку надежнее самостоятельно, так как составляющие тех, что продаются готовыми, часто некачественные. Особого внимания требуют окклюзионные наклейки: лучше использовать проверенные бренды: NAR, Celox, SAM, HALO.

Фото: NIX

Турникеты должны быть только CAT Gen7, SOF Gen4, SAM XT, DNIPRO Gen2, SICH (обязательно с маркером, желательно на каждый).

Однако прежде всего никсовые волонтеры советуют прислушиваться к военным. Ведь, какой бы вы ни имели опыт, помощь будет уместной только при условии, что ее предоставят именно в то время и в том виде, в котором в ней нуждаются.