Вице-премьер Стефанишина рассказала, как работают Центры помощи для выехавших с оккупированных территорий или зоны боевых действий

Центры помощи спасенным работают в четырех городах Украины: Запорожье, Киеве, Львове и Днепре. Вскоре планируется открытие пятого такого заведения, рассказала вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в интервью NV.

Клиенты таких Центров — люди, внутренне перемещенные лица, люди, которые уезжали с временно оккупированных территорий или из регионов, где ведутся боевые действия, через зеленые коридоры, также лица, пострадавшие от военных преступлений рф в Украине — в том числе от сексуального и любых других видов насилия

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«В мировой практике в отношении гражданского населения, проживающего или существующего в условиях военного конфликта, пожинающего последствия любой войны, используется официальный термин survivers — спасенные. То есть это люди, выжившие во время войны, спасенные. Этим названием мы хотели подчеркнуть: люди не ограничены в вопросах, по которым они нуждаются в помощи и хотят обратиться в Центры», — отметила Ольга Стефанишина в интервью NV.

В Центрах помощи спасенным оказывают бесплатную комплексную юридическую, психологическую помощь, информируют о получении медицинских услуг, гуманитарной помощи, поселении и социальных выплатах. Все услуги конфиденциальны.

В будущем такие центры появятся и в других городах Украины. Следующий откроется в скором времени в городе Черновцы. По словам вице-премьера, рассматриваются также возможности открытия таких Центров за рубежом, в странах, где находится значительное количество вынужденных переселенцев из Украины.

Напомним, 27 декабря 2023 года Кабинет министров соответствующим постановлением продлил социальные выплаты, в том числе и помощь для ВПЛ.