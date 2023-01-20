Спасательный круг для родителей и учителей. Как будут работать группы психологической поддержки для украинских переселенцев с детьми в Польше
Фонд «Несокрушимая Украина» запускает группы психологической поддержки для украинцев, выехавших в Польшу из-за полномасштабной войны. Цель проекта — помочь родителям, детям, а также учителям украинских школ в Польше найти общий язык и научиться поддерживать друг друга.
Украинские школы в Польше
Когда Артему было 11 месяцев, его бросила мать, за год до начала полномасштабной войны умер отец. Артем заботится о 71-летней бабушке, которая вывезла его в Польшу. Сейчас Артём живет во Вроцлаве. Парень очень радуется, что ему удалось попасть именно в украинскую школу. Там на уроках психологической помощи он имеет возможность поделиться своими переживаниями с одноклассниками и получить консультации от специалиста.
Украинские школы открылись в Польше по инициативе фонда «Несокрушимая Украина» как ответ на большое количество вынужденных переселенцев после начала полномасштабной войны. Для сотен вынужденных переселенцев обучение в украинских школах за рубежом — это также возможность сохранить свою национальную идентичность, язык, остаться в украинской системе образования и без проблем присоединиться к своим школам в Украине после победы.
В настоящее время полноценно функционируют три офлайн-школы в трех польских городах: в Кракове, Вроцлаве и Варшаве. Получают образование в них 1500 учеников. Кроме того, работают и 12 школ Будущих первоклассников в 12 разных городах Польши, где учатся 1000 малышей. Отдельно доступна подготовка к ВНО для 1000 выпускников.
Кроме этого, украинские школы — это также возможность трудоустройства для учителей из Украины, которые так же были вынуждены уехать. Когда представители «Несокрушимой Украины» обратились в сообщество таких педагогов, получили более 2000 отзывов из резюме от желающих сотрудничать.
Все преподаватели официально трудоустроены в соответствии с польским законодательством, с первого дня работы получают конкурентную зарплату и имеют ряд бонусов.
«Кислородная маска» помощи
Украинские женщины являются берегинями своих семей — даже вдали от родной земли. Но эта сила все же способна уменьшаться, когда нет поддержки извне.
Когда женщина всегда в тонусе, поддерживает мужа, который на фронте, донатит на ВСУ, заботится о стариках, работает на двух работах, воспитывает детей — это, конечно, круто! Но такой режим жизни (в вечном стрессе!) приводит со временем к тому, что человек истощается эмоционально и физически.
Другая женщина рассказывает, как трудно адаптироваться в чужой стране. Она приехала с ребенком из села Сумской области. Они долгое время сидели в погребе, потому что в их селе уже были оккупанты. «Эти изверги искали молодых женщин, девушек-подростков, чтобы… (плачет). Забирали в застенки ребят — подростков… Сейчас я в Польше, но легче мне не стало».
Такие наблюдения стали толчком для новой инициативы — создания проекта психологической поддержки для родителей, а также для учителей из числа вынужденно перемещенных в Польшу лиц. Цель проекта — стабилизировать их психологическое состояние, чтобы впоследствии они могли помочь детям, переживающим стрессы и посттравматические расстройства не меньше, чем взрослые.
Психолог Ольга Коба, одна из кураторов проекта и тренер курса, приводит такое сравнение: перед взлетом самолета пассажиров обычно инструктируют по правилам безопасности и объясняют алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации. Одна из базовых рекомендаций: в случае разгерметизации салона взрослому следует сначала надеть кислородную маску на себя, а затем — на ребенка или помочь тем, кто рядом.
Первоначально проект сфокусирован на том, чтобы научить детей, учителей и родителей говорить на одном языке. Это поможет взрослым лучше понять детей, их переживания, реакции на стресс и найти способы вовремя помочь.
Она говорит: участие в таких группах поддержки поможет учителям найти подходы в коммуникации, наладить отношения с учениками и понять, как помочь школьникам пережить сложный период. А также — помочь самим себе.
Травмы войны
Последствия от войны ощущают все украинцы — и взрослые, и дети. Несмотря на то, где застала их война, слышали ли они взрывы, были ли под обстрелами, подчеркивает психолог Виктория Любаревич-Торхова, еще одна специалистка, которая также будет вести группы поддержки. Нет ни одного ребенка, который не имел бы травмы, связанной с войной, добавляет она:
Виктория Любаревич-Торхова,
Родители же в таких случаях часто допускают ошибку: начинают требовать от детей: учиться, быть здоровыми, не капризничать, не сидеть с гаджетами постоянно.
Родители ожидают помощи, партнерства, взаимопонимания и взаимодействия со стороны детей. Ожидают, что подростки будут собраны и будут действовать как взрослые, помогать в делах. А они хотят побыть детьми. В подростковом возрасте много сил идет на бунт и деструктивное поведение, из-за чего дети закрываются в комнатах, надевают капюшоны, не проявляют инициативы, общаются только в гаджетах и на все сопротивляются. У родителей не всегда есть ресурсы, чтобы решать и проговаривать это. И из-за собственной растерянности и стресса не замечают, когда у подростков начинаются аутоагрессия (самовреждение) и расстройство пищевого поведения (в основном у девушек).
Поводом для конфликтов внутри семьи может стать разное видение будущего: например, очень часто именно дети-подростки хотят вернуться в Украину, а родители отговаривают их из-за опасности.
У учителей часто тоже есть травматический опыт. Особенно если это люди, выехавшие из горячих точек. Им необходимо своевременно оказать помощь и поддержку, чтобы они могли эффективно выполнять свою работу, добавляет Ольга Коба. А также — имели возможность отреагировать на сложные моменты в поведении своих учеников: проблемное поведение на уроках, нежелание выполнять домашние задания, отсутствие реакции на замечания со стороны педагогов.
Специалист, лечащий души
Кураторы групп поддержки говорят: люди часто выбирают не обращаться за помощью, более того — даже не ищут ее. На это могут быть разные причины: стыд, страх, сравнение себя с другими: мол, у других все получается и без помощи.
Есть еще ряд стереотипов относительно того, как проходят консультации у психолога и что именно они могут изменить. Один из таких стереотипов — якобы консультации психолога обязательно дорогостоящие и не каждому по карману. Это — неправда, ведь сегодня существует немало бесплатных консультаций, горячих линий, групп поддержки для украинцев и украинок, переживающих травматический опыт, связанный с войной.
Или обратная ситуация: обращаются только к единственному знакомому школьному психологу, у которого физически уже нет времени помочь всем полноценно. Поэтому работа в группах — это именно то, что нужно. Женщины видят, что не одни с такими проблемами. Что найти поддержку, не быть осужденными и высмеянными людьми. Когда работает группа — это совсем другой психоэмоциональный фон. Уже во время проведения таких групп женщины начинают больше общаться между собой, узнают что-то новое. Появляются подруги.
Она отмечает также и то, что как индивидуальные консультации, так и групповые встречи носят конфиденциальный характер. Информация, озвученная в ходе таких встреч, не выносится в целом и не передается третьим лицам. Поэтому волноваться, что кто-то узнает об озвученных во время разговора с психологом страхах, не стоит.
Проект психологической помощи украинцам в Польше стартует 24 января 2023 года. Он будет включать семь встреч для родителей и девять — для учителей. Встречи будут проходить онлайн через платформу Zoom дважды в неделю. С подробной программой можно будет ознакомиться на сайте. В рамках курса для слушателей предусматриваются домашние задания. Их выполнение гарантирует лучший результат.
Курс абсолютно бесплатный для всех украинцев за границей!
Чтобы присоединиться к проекту 24 января, можно уже сейчас присоединиться к telegram-каналу Фонд «Несокрушимая Украина» https://forms.gle/2qwqqXL1hKdsa3P4A и следить за анонсами. За день до старта проекта будет создан специальный закрытый канал.
Также можно присоединиться к другим соцсетям фонда (вся информация будет в них):
Facebook: https://www.facebook.com/ICF.Flashlights
Instagram: https://www.instagram.com/foundation_nezlamna_ua/
Сайт фонда: https://nezlamna.org/ru/
t.me: https://t.me/osvita_ukraine
Виктория Любаревич-Торхова
Нейропсихолог когнитивного развития (Ва, МSc, Essex), психотерапевт для взрослых, а также для детей и подростков (УКУ, Эваст), метод когнитивно-поведенческой терапии (КПТ/СВТ), сертифицированная в преодолении травм войны для детей, родителей и педагогов. 20+ лет опыта работы с родителями по развитию детей, 10+ лет опыта в КПТ психотерапии.
Сайт: https://vlt.kiev.ua/
Instagram: https://www.instagram.com/lyubarevich_torkhova/
Ольга Коба
Аккредитованная КПТ терапевт по работе с детьми, подростками и взрослыми (УКУ, Эваст), метод когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), схема-терапии (ISST), эмоционально-фокусированной терапии (ICEEFT), АВА терапия по работе с детьми, имеющими аутистический спектр развития (РАС), сертифицированная специалист в преодолении травмы войны для детей, родителей и педагогов. 15+ лет до рассвета.
Сайт: https://www.prostirok.com.ua/index.html
Instagram: https://www.instagram.com/olga_koba.psychologist/
Проект реализуется при поддержке Детского фонда ООН — UNICEF и Международной организации Save the Children International.