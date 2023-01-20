Фонд «Несокрушимая Украина» запускает группы психологической поддержки для украинцев, выехавших в Польшу из-за полномасштабной войны. Цель проекта — помочь родителям, детям, а также учителям украинских школ в Польше найти общий язык и научиться поддерживать друг друга.

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Украинские школы в Польше

« Неделями я боялся выйти из дома, чтобы оккупанты не схватили меня на улице и не бросили пушечным мясом где-то под Изюм, потому что я подходил по росту», — так одиннадцатиклассник Артем из Балаклеи Харьковской области вспоминает о своей жизни в зоне боевых действий.

Когда Артему было 11 месяцев, его бросила мать, за год до начала полномасштабной войны умер отец. Артем заботится о 71-летней бабушке, которая вывезла его в Польшу. Сейчас Артём живет во Вроцлаве. Парень очень радуется, что ему удалось попасть именно в украинскую школу. Там на уроках психологической помощи он имеет возможность поделиться своими переживаниями с одноклассниками и получить консультации от специалиста.

Украинские школы открылись в Польше по инициативе фонда «Несокрушимая Украина» как ответ на большое количество вынужденных переселенцев после начала полномасштабной войны. Для сотен вынужденных переселенцев обучение в украинских школах за рубежом — это также возможность сохранить свою национальную идентичность, язык, остаться в украинской системе образования и без проблем присоединиться к своим школам в Украине после победы.

Фото: Фонд «Несокрушимая Украина»

«Польская система образования была не готова принять более 800 тыс. учеников из Украины, потому что на тот момент сама имела проблемы с переполненными классами и недостатком учителей», — рассказывает президент — рассказывает президент фонда « Несокрушимая Украина» Виктория Гнап.

В настоящее время полноценно функционируют три офлайн-школы в трех польских городах: в Кракове, Вроцлаве и Варшаве. Получают образование в них 1500 учеников. Кроме того, работают и 12 школ Будущих первоклассников в 12 разных городах Польши, где учатся 1000 малышей. Отдельно доступна подготовка к ВНО для 1000 выпускников.

Кроме этого, украинские школы — это также возможность трудоустройства для учителей из Украины, которые так же были вынуждены уехать. Когда представители «Несокрушимой Украины» обратились в сообщество таких педагогов, получили более 2000 отзывов из резюме от желающих сотрудничать.

« Это были разные люди — от профессоров вузов из Украины до людей, имеющих педагогическое образование, но никогда не работавших по специальности. После тщательного отбора мы сформировали штаты трех школ общим количеством 65 преподавателей. Именно в таком составе закончили учебный год и вошли в летние каникулы», — говорит Виктория Гнап.

Все преподаватели официально трудоустроены в соответствии с польским законодательством, с первого дня работы получают конкурентную зарплату и имеют ряд бонусов.

Фото: Фонд «Несокрушимая Украина»

«Кислородная маска» помощи

Украинские женщины являются берегинями своих семей — даже вдали от родной земли. Но эта сила все же способна уменьшаться, когда нет поддержки извне.

Когда женщина всегда в тонусе, поддерживает мужа, который на фронте, донатит на ВСУ, заботится о стариках, работает на двух работах, воспитывает детей — это, конечно, круто! Но такой режим жизни (в вечном стрессе!) приводит со временем к тому, что человек истощается эмоционально и физически.

«Мне даже не с кем поговорить теперь. Меня никто не понимает. Все считают, что за границей у меня все прекрасно, страна помогает, выплаты есть. Можешь путешествовать куда хочешь» , — говорит Наталья из Николаева. «Но никто не знает и не хочет слышать, какой ценой у меня это все есть. Детям и старикам не могу сказать, что я УСТАЛА! Подруги, которые остались в Украине, не понимают, чего я сетую, а за границей нет подруг», — констатирует Наталья.

Другая женщина рассказывает, как трудно адаптироваться в чужой стране. Она приехала с ребенком из села Сумской области. Они долгое время сидели в погребе, потому что в их селе уже были оккупанты. «Эти изверги искали молодых женщин, девушек-подростков, чтобы… (плачет). Забирали в застенки ребят — подростков… Сейчас я в Польше, но легче мне не стало».

«За детьми и родителями мы наблюдаем с марта. Растерянность родителей — первое, что мы увидели. На простой вопрос: „Как дела?“, мамы просто начинали плакать. Они остались без привычной среды, без привычного образа жизни, их родные далеко, и теперь они ответственны за безопасность и жизнь детей в чужой стране», — говорит Виктория Гнап. «Дети же, — добавляет она, — первое время в основном ходили в капюшонах — не потому, что им было холодно, а потому, что так пытались защититься от новой, „в раждебно й“, для них среды».

Такие наблюдения стали толчком для новой инициативы — создания проекта психологической поддержки для родителей, а также для учителей из числа вынужденно перемещенных в Польшу лиц. Цель проекта — стабилизировать их психологическое состояние, чтобы впоследствии они могли помочь детям, переживающим стрессы и посттравматические расстройства не меньше, чем взрослые.

Психолог Ольга Коба, одна из кураторов проекта и тренер курса, приводит такое сравнение: перед взлетом самолета пассажиров обычно инструктируют по правилам безопасности и объясняют алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации. Одна из базовых рекомендаций: в случае разгерметизации салона взрослому следует сначала надеть кислородную маску на себя, а затем — на ребенка или помочь тем, кто рядом.

«Прежде всего наша задача — это стабилизировать взрослого. Когда взрослый в ресурсе, он понимает, что в настоящее время происходит с психикой ребенка, может как-то отреагировать и оказать соответствующую помощь», — объясняет Ольга Коба.

Первоначально проект сфокусирован на том, чтобы научить детей, учителей и родителей говорить на одном языке. Это поможет взрослым лучше понять детей, их переживания, реакции на стресс и найти способы вовремя помочь.

«Важно, чтобы учителя могли общаться с родителями и наоборот. Мы видим, что часто это проблема: коммуникация между ними либо отсутствует вообще, либо происходит деструктивным способом», — отмечает Ольга Коба.

Она говорит: участие в таких группах поддержки поможет учителям найти подходы в коммуникации, наладить отношения с учениками и понять, как помочь школьникам пережить сложный период. А также — помочь самим себе.

Фото: Фонд «Несокрушимая Украина»

Травмы войны

Последствия от войны ощущают все украинцы — и взрослые, и дети. Несмотря на то, где застала их война, слышали ли они взрывы, были ли под обстрелами, подчеркивает психолог Виктория Любаревич-Торхова, еще одна специалистка, которая также будет вести группы поддержки. Нет ни одного ребенка, который не имел бы травмы, связанной с войной, добавляет она:

Виктория Любаревич-Торхова, психолог

«Травма всегда снижает психоэмоциональный возраст детей: они начинают вести себя так, будто они младше, чем есть на самом деле. Если это дети младше 11 лет, последствиями травмы могут быть постоянные капризы, нежелание учиться и т. д. Иногда поведение ребенка может пугать. Например, когда ребенок начинает говорить, что он — „животное“, а не человек. Или когда говорит, что не хочет быть взрослым и всегда будет маленьким. Так дети хотят избегать тревожных лиц и этой реальности, в которой они оказались», — объясняет Виктория Любаревич-Торхова.

Родители же в таких случаях часто допускают ошибку: начинают требовать от детей: учиться, быть здоровыми, не капризничать, не сидеть с гаджетами постоянно.

Родители ожидают помощи, партнерства, взаимопонимания и взаимодействия со стороны детей. Ожидают, что подростки будут собраны и будут действовать как взрослые, помогать в делах. А они хотят побыть детьми. В подростковом возрасте много сил идет на бунт и деструктивное поведение, из-за чего дети закрываются в комнатах, надевают капюшоны, не проявляют инициативы, общаются только в гаджетах и на все сопротивляются. У родителей не всегда есть ресурсы, чтобы решать и проговаривать это. И из-за собственной растерянности и стресса не замечают, когда у подростков начинаются аутоагрессия (самовреждение) и расстройство пищевого поведения (в основном у девушек).

«Если мы говорим о взрослых, чаще всего речь идет о таких симптомах, как раздраженность, плохой сон, хроническое чувство вины, расфокусировка, ухудшение памяти, возбужденная нервная система, нестандартное поведение в еде: отсутствие аппетита или наоборот постоянный голод, — приводит примеры Виктория Любаревич-Торхова. — Это также срывы на других взрослых и на детей. Люди могут застрять в прошлом. Жизнь делится на „до“ и „после“, это может быть постоянное состояние ожидания — когда все вернется и станет так, как было. Но так, как было, уже никогда не будет».

Фото: Фонд «Несокрушимая Украина»

Поводом для конфликтов внутри семьи может стать разное видение будущего: например, очень часто именно дети-подростки хотят вернуться в Украину, а родители отговаривают их из-за опасности.

У учителей часто тоже есть травматический опыт. Особенно если это люди, выехавшие из горячих точек. Им необходимо своевременно оказать помощь и поддержку, чтобы они могли эффективно выполнять свою работу, добавляет Ольга Коба. А также — имели возможность отреагировать на сложные моменты в поведении своих учеников: проблемное поведение на уроках, нежелание выполнять домашние задания, отсутствие реакции на замечания со стороны педагогов.

«В таких случаях учителя могут больше наблюдать за детьми, уменьшать рабочую нагрузку на них, давать меньше задач. На тех детей, которые максимально закрываются, обращать внимание и не оставлять их наедине», — говорит психолог.

Специалист, лечащий души

Кураторы групп поддержки говорят: люди часто выбирают не обращаться за помощью, более того — даже не ищут ее. На это могут быть разные причины: стыд, страх, сравнение себя с другими: мол, у других все получается и без помощи.

Есть еще ряд стереотипов относительно того, как проходят консультации у психолога и что именно они могут изменить. Один из таких стереотипов — якобы консультации психолога обязательно дорогостоящие и не каждому по карману. Это — неправда, ведь сегодня существует немало бесплатных консультаций, горячих линий, групп поддержки для украинцев и украинок, переживающих травматический опыт, связанный с войной.

Или обратная ситуация: обращаются только к единственному знакомому школьному психологу, у которого физически уже нет времени помочь всем полноценно. Поэтому работа в группах — это именно то, что нужно. Женщины видят, что не одни с такими проблемами. Что найти поддержку, не быть осужденными и высмеянными людьми. Когда работает группа — это совсем другой психоэмоциональный фон. Уже во время проведения таких групп женщины начинают больше общаться между собой, узнают что-то новое. Появляются подруги.

«Нужно понимать, что не всегда разговор с подругой на кухне дает тот же результат, что и сеанс у психолога. Когда у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Когда сломана рука — к травматологу. С психологом — тот же принцип. Это — доктор души», — проводит аналогии Ольга Коба.

Она отмечает также и то, что как индивидуальные консультации, так и групповые встречи носят конфиденциальный характер. Информация, озвученная в ходе таких встреч, не выносится в целом и не передается третьим лицам. Поэтому волноваться, что кто-то узнает об озвученных во время разговора с психологом страхах, не стоит.

Проект психологической помощи украинцам в Польше стартует 24 января 2023 года. Он будет включать семь встреч для родителей и девять — для учителей. Встречи будут проходить онлайн через платформу Zoom дважды в неделю. С подробной программой можно будет ознакомиться на сайте. В рамках курса для слушателей предусматриваются домашние задания. Их выполнение гарантирует лучший результат.

Курс абсолютно бесплатный для всех украинцев за границей!

Чтобы присоединиться к проекту 24 января, можно уже сейчас присоединиться к telegram-каналу Фонд «Несокрушимая Украина» https://forms.gle/2qwqqXL1hKdsa3P4A и следить за анонсами. За день до старта проекта будет создан специальный закрытый канал.

Также можно присоединиться к другим соцсетям фонда (вся информация будет в них):

Facebook: https://www.facebook.com/ICF.Flashlights

Instagram: https://www.instagram.com/foundation_nezlamna_ua/

Сайт фонда: https://nezlamna.org/ru/

t.me: https://t.me/osvita_ukraine



Виктория Любаревич-Торхова

Нейропсихолог когнитивного развития (Ва, МSc, Essex), психотерапевт для взрослых, а также для детей и подростков (УКУ, Эваст), метод когнитивно-поведенческой терапии (КПТ/СВТ), сертифицированная в преодолении травм войны для детей, родителей и педагогов. 20+ лет опыта работы с родителями по развитию детей, 10+ лет опыта в КПТ психотерапии.

Сайт: https://vlt.kiev.ua/

Instagram: https://www.instagram.com/lyubarevich_torkhova/

Ольга Коба

Аккредитованная КПТ терапевт по работе с детьми, подростками и взрослыми (УКУ, Эваст), метод когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), схема-терапии (ISST), эмоционально-фокусированной терапии (ICEEFT), АВА терапия по работе с детьми, имеющими аутистический спектр развития (РАС), сертифицированная специалист в преодолении травмы войны для детей, родителей и педагогов. 15+ лет до рассвета.

Сайт: https://www.prostirok.com.ua/index.html

Instagram: https://www.instagram.com/olga_koba.psychologist/

Проект реализуется при поддержке Детского фонда ООН — UNICEF и Международной организации Save the Children International.