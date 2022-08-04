Наталья Панченко, волонтер, активистка года в Польше, рассказала Радио НВ, как поляки от простых людей до чиновников государственного уровня продолжают поддерживать Украину.

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— Сразу же хотела вас спросить о ваших ближайших планах как активистки, что по каким-то возможно крупным акциям и в каком формате в ближайшее время планируется в Польше? Знаю, что очень много разных активностей было от просто акций солидарности под посольством до блокирования границы, чтобы там фуры не проезжали, от сбора гуманитарной помощи до сбора на Байрактар от поляков. На что важное нужно обратить внимание в ближайшее время, например, нашим слушателям, которые находятся в Польше и хотели бы присоединиться?

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— Ближайшая наша акция состоится в это воскресенье на Замковой площади в Варшаве. Там пройдет концерт группы Kozak System, это концерт благодарности Польше и полякам за поддержку. Вместе с концертом мы решили провести акцию, обратить внимание общества в очередной раз на то, что в Украине война и Украина и дальше нуждаются в поддержке. Поэтому мы на концерт возьмем плакаты, прежде всего будем просить о том, чтобы мир не забывал, что в российском плену находятся украинские пленные, их много, о них нужно громко кричать, требовать скорейшего их обмена и освобождения. Конечно, мы будем подчеркивать, что Россия — это террористическая страна и будем просить, чтобы мир официально признал ее страной-террористом. Это два основных месседжа.

Кроме этого, если мы уже начали говорить о сборах. Да, мы закончили сбор на Байрактар, производитель, турецкая компания нас порадовала и сказала, что предоставит беспилотник бесплатно. А все те деньги, которые мы собрали, организаторы решили перечислить в поддержку ВСУ, на оборонную поддержку, закупку оружия и оснащение, которое поможет как можно скорее победить врага. Поэтому получается, что мы собрали 24, почти 25 миллионов злотых, а в Украину пойдет 50, потому что пойдут и собранные средства, и отдельно пойдет Байрактар. Это отличная новость, поляки на этом не останавливаются, и украинцы, проживающие в Польше. Вчера стартовал следующий сбор — это польский народный сбор на вооружение Украины, zbroimyukraine.pl, это сайт сбора. Здесь поляки, опять же низовая инициатива, собрались, заангажировали общество, всех неравнодушных, звезд, деятелей культуры, дипломатов и т. д. Собирают деньги на военные вертолеты для Украины.

Так что поощряю вас поддерживать, мы, конечно, поддерживаю, и я лично, и наша инициатива Евромайдан-Варшава, и вас поощряем поддерживать. Я знаю, что тяжело, все мы ежедневно видим кучу сборов, и это может кого-то утомлять, но на самом деле наша задача — держаться, не позволять себе устать, пока мы не победим врага.

— Пользуясь случаем, хочу вас поздравить с наградой премии Человек года как активистку года в Польше. Это же, мне кажется, впервые такое, что не представителя Польши, не гражданина Польши выбирают в такой номинации? Расскажите, как вы узнали о получении этой награды, знали ли вы, что вас номинируют? Как оно все происходило?

— Я, если честно, не знаю, награждали ли кого-то из не поляков, но ведущие отмечали, что в этом году эта премия была действительно исключительной, потому что две гражданки Украины получили награду и Польша удостоила их таких званий. Первая — это первая леди Украины Елена Зеленская, она получила награду в категории Мир в мире. И вторая — это я, которая получила награду в категории Активистка года. Как я узнала? Все очень просто: получила на email уведомление от комитета этой награды о том, что меня номинировали. Потом получила информацию о том, когда и куда нужно прийти уже на саму церемонию награждения. И в принципе все, я до последнего не знала, что должна получить какую-то награду. Просто в email было написано, что приглашаем всех номинированных и будьте готовы, подготовьте речь до минуты времени, потому что лауреаты могут выступать. Ну, все. Я себе прочла и пошла. И уже потом там, когда объявляли, я поняла, что стала лауреаткой.

— Как выбирали, на какую тему высказаться именно в эту минуту отведенного времени? Ибо проблем много, запросов много, сборов средства на разные потребности много, как вы сами сказали. Как поняли, на чем именно следует акцентировать внимание?

— Если честно, то как-то все само. Когда я ехала на награждение, я себе в голове проговаривала, что я скажу и что бы я хотела сказать. Я хотела больше сосредоточиться на благодарности полякам за поддержку. Но когда приехала туда, признаюсь честно, во-первых, я с 24 февраля, наверное, как и все украинцы, погрузилась в нашу реальность, в войну, сборы, гуманитарку, помощь военным, гражданским и т. д. И тут меня пригласили на это награждение, я прихожу, а там большой зал, много людей, все известные, польские актеры, телеведущие, словом звезды. Все очень красиво, так помпезно. А я перед этим говорила со знакомыми из Украины, потому что я постоянно с ними на связи. И я узнаю, что кто-то лежит в коме, кто-то умер из моих знакомых, довольно близких друзей. У кого-то похороны, кто-то в Бахмуте на передке и кричит «перешлите нам машину уже быстро, потому что у нас нет времени!» И у меня просто эти две картинки как-то в момент начали друг на друга накладываться, и у меня что-то произошло в голове, они не складывались. И я поняла, что я себе не прощу, если используя эту минуту буду просто благодарить и говорить ни о чем. Я потратила ее на то, чтобы попросить поляков не забывать о том, что в Украине война, не уставать от помощи и не становиться равнодушными, чтобы они не стали равнодушны к войны.

Это тема, которая всех утомляет, как раз тогда вышла статистика, что мировые СМИ стали в 22 раза реже упоминать о войне в Украине, и я это тоже к этому привязала. В начале я конечно же поблагодарила и начала с того, что мы очень ценим то, что делает Польша, потому что это действительно так, их поддержка и помощь просто колоссальны, за это надо благодарить всегда и везде, где мы только можем. А потом я просто по-человечески рассказала им немного о своей реальности, в которой я живу, о реальности моих друзей, знакомых, с которыми я ходила в школу, училась в университете. И просто попросила не забывать о них и не уставать помогать. Потому что самое худшее, что можно сделать, — это когда ты живешь в безопасном мире, забыть о тех, кто живет под бомбами.

— Как сейчас изменилось отношение в польском обществе к войне и изменилось ли? Ощущается ли эта усталость, возможно, изменились какие-то приоритеты, проблемы? Ибо на первых порах, 24 февраля и поляки тоже определенным образом должны были оправиться от шока, принимать огромный поток вынужденных переселенцев, бежавших от войны. Сейчас это уже более или менее стабилизировалось, вперед могли выйти какие-то другие проблемы. Что о войне в Украине сейчас говорят в польском обществе?

— Фазу, которая продолжается сейчас, я бы назвала фазой перестройки. Поначалу это действительно был шок для всех, все начали делать все. Что они могут. А сейчас наступила фаза перестройки, когда этот хаос пытаются обуздать, создать какую-то стратегию, понять, что дальше делать и как это делать. Это прослеживается на всех уровнях — и на государственном, где принимается соответствующее законодательство, и на уровне неправительственных организаций, которые начинают планировать на определенные отрезки времени, уже обращая внимание на то, что в Украине война и имея опыт того, что они уже сделали, понимая, что еще предстоит сделать. И если мы говорим о самых низах, просто рядовых поляках, здесь так же. Вначале все набрали к себе украинских беженцев, поселили их у себя дома. Потом со временем кто-то понял, что просто финансово этого не тянет, кому это оказалось слишком тяжелым, кто-то понял, что может помочь, но меньше. И люди понимая, какого ресурса это все требует и в финансовом, и в человеческом, и в других, уже видя реальность, начали как-то планировать.

И это действительно очень хорошо, потому что неосознанная помощь, незапланированная помощь — она очень классная, очень нужная, действенная, но она в стратегическом отрезке времени, на долгий период планирования малоэффективна. Потому что и помощь тоже нужно планировать стратегически, нужно понимать, что будет с этими людьми. Если ты взял к себе семью, которой хочешь помочь, и война не заканчивается уже пятый месяц, надо понять, что ты сделаешь с этой семьей еще через полгода, через год, через полтора и т. д. Поэтому я бы назвала это фазой перестройки, когда все понимают, какова ситуация, когда появилось больше ясности, больше исходных данных и когда гораздо легче запланировать, что делать в будущем.

Что говорят об Украине? Я бы не сказала, что изменилось то, о чем говорят. Говорят, что война, надо помогать и говорят, что это в интересах Польши — сделать так, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Именно поэтому Польша придерживается всех обещаний, одной из первых стран в мире произвела поставки 100% обещанной военной техники. Именно поэтому Польша пытается закупать для Украины и гуманитарную помощь, и военную технику, и поддерживать на всех возможных уровнях. Я очень благодарна польскому обществу, и польским политикам, и просто рядовым людям, которые дают все и даже больше от себя для того, чтобы поддерживать Украину. И очень бы хотелось, чтобы таких партнеров в мире у Украины было как можно больше. С каждым партнером наша победа приближается.

Ця публікація створена НВ за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалу не обов’язково відображає погляди ІСАР Єднання, погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США.

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