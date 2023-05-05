После восьмичасового полета сидевшая на заднем сидении самолета пассажирка решила выйти первой и еще до завершения посадки начала пробираться по салону. Пилот отреагировал на действия нетерпеливой женщины.

Об этом пишет ladbible.com.

По словам очевидцев, самолет еще не закончил посадку, а фонари ремней безопасности продолжали светиться, все пассажиры оставались на своих местах.

Видео дня

«Все это время горел знак ремней безопасности, и мы все еще катились взлетно-посадочной полосой. Экипаж попросил ее вернуться на свое место до тех пор, пока мы не дойдем до выхода на посадку, но она даже не ответила», — поделился один из пассажиров рейса.

Информация о нетерпеливой женщине дошла и до кабины пилотов. После того, как пассажирка не отреагировала на замечания и просьбы стюардесс, капитан самолета обратился в рупор и сообщил, что на борту присутствует очень особенный гость. Пилот сообщил, что лично выйдет, чтобы поздравить его.

«Капитан вышел и попросил даму отойти немного назад, чтобы добраться до специального гостя, а потом еще немного. Тогда еще немного. Он искал из ряда в ряд, пытаясь найти конкретного человека. Все смотрели и оглядывались, чтобы увидеть, кто это мог бы быть», — рассказал очевидец.

Таким образом, пилот и пассажирка приблизились к задней части самолета. Капитан попросил женщину сесть на секунду, а сам взялся за переговорное устройство сзади и сказал: «Дамы и господа, я хотел бы объявить о нашем специальном госте, сидящем на месте 42C. Давайте ей поаплодируем». Этим гостем оказалась женщина, которая очень торопилась покинуть самолет.

Все, кто находился в салоне, оценили оригинальный способ навесить порядок на борту, аплодировали и смеялись над ситуацией.