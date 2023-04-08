Да, но есть условие. Митрополит Белоцерковский — о том, могут ли православные и католики праздновать Пасху в один день

8 апреля, 09:12
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Митрополит Евстратий (Зоря) положительно относится к идее, чтобы все христиане мира отмечали праздники по одинаковому календарю (Фото:ПЦУ)

Митрополит Евстратий (Зоря) положительно относится к идее, чтобы все христиане мира отмечали праздники по одинаковому календарю (Фото:ПЦУ)

Автор: Роман Фещенко

Митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря), спикер ПЦУ, профессор Киевской православной богословской академии, объяснил NV, возможно ли, чтобы христиане западного и восточного обрядов праздновали Пасху по одному календарю

Митрополит Белоцерковский Евстратий (Зоря), спикер ПЦУ, профессор Киевской православной богословской академии, рассказал NV, как он относится к идее, чтобы христиане разных конфессий праздновали Пасху в один день.

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По его словам, история знает примеры как успешных, так и не успешных календарных реформ. «Одним из примеров успешной календарной реформы как раз была унификация формулы празднования Пасхи, которая состоялась во II—III вв.еках», — отмечает митрополит. Именно тогда между христианами западного и восточного обрядов была согласована современная модель исчисления даты празднования Пасхи.

В целом спикер ПЦУ положительно относится к идее, чтобы все христиане мира отмечали праздники по одинаковому календарю.

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«Но, к сожалению, пример внедрения григорианской реформы показывает, что они [реформы] могут быть и не совсем успешными ― вместо единения, становятся поводом к спорам и разделению», ― поясняет в комментарии NV митрополит Евстратий (Зоря).

Учитывая это, он считает, что если православным и католическим церквям удастся найти формулу, которая сможет объединить христианский мир в вычислении даты празднования Пасхи, то это будет хорошо.

«Если же такая реформа приведет к очередному разделению, то, наверное, лучше остаться последователями существующих календарных традиций, чем вызвать еще одно разделение внутри христианства», — считает спикер ПЦУ.

Напомним, что в 2023 году христиане западного и восточного обрядов празднуют Пасху 9 и 16 апреля соответственно.

Больше ответов о том, когда и как известные украинцы будут праздновать Пасху в этом году, читайте здесь.

Теги:   Реформа Евстратий (Зоря) ПЦУ церковные праздники Пасха 2023

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