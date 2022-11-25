Фото дня. Семья приехала на заправку, чтобы зарядить ингалятор для дочери

Семья приехала на заправку, чтобы подключить к сети ингалятор для дочери (Фото:@Defense of Ukraine/Twitter)

После массированного ракетного удара по Украине, который РФ нанесла 23 ноября, Киев и некоторые регионы частично остаются без электроснабжения.

Министерство обороны Украины поделилось на своей странице в социальных сетях фото, сделанное на одной из заправок Киева. На нем сфотографирована девочка с ингалятором.

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«Киев после недавней террористической атаки. Семья приехала на заправку, чтобы зарядить ингалятор, в котором нуждается ребенок», — говорится в сообщении.

Украинский сегмент сети поразил этот снимок. Пользователи делятся фотографией девочки в соцсетях, обращая внимание на преступления, которые совершает Российская Федерация против гражданских, и отмечает несгибаемость украинцев, которых находят выход в любой ситуации.

Снимком на своей странице в Instagram поделилась и певица Наталья Могилевская. Как и большинство украинцев, она активно использует свои соцсети для распространения информации об Украине.

«Ну пуйло просто мастер воевать с женщинами и детьми. Когда уже оно подохнет», «Это просто ужасно, что люди должны страдать из-за бессмысленной войны в 21 веке!», «Гореть в аду, извергам…», «У нас в Кременчуге у кого есть генераторы, выезжали на улицы и просто стояли с прицепом, давали людям зарядить все, что нужно», — комментируют снимок подписчики певицы.