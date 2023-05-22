Аргументы и подводные камни. Украинцы спорят в соцсетях по поводу идеи об отдельных вагонах Укрзализныци для женщин

Авторы инициативы говорят о необходимости безопасных и психологически комфортных условий для путешествий (Фото:Укрзализныця/Facebook)

Неделю назад, 15 мая, на сайте Кабмина была зарегистрирована петиция по поводу отдельных вагонов для женщин и мужчин.

Речь идет о поездах Укрзализныци, поездка в которых занимает больше шести часов.

Свое предложение авторы петиции объясняют необходимостью создания «безопасных и психологически комфортных условий для перевозок».

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«На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и т. д. Кроме того, как женщины, так и мужчины могут чувствовать необходимость изменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола невозможно», — говорится в обосновании.

Немало пользователей соцсетей подержали такую инициативу, поделившись своими собственными соображениями по этому поводу.

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Facebook

При этом некоторые люди и вовсе хотят одиночные капсульные купе, чтобы иметь возможность вообще не контактировать с другими пассажирами.

Фото: Скриншот/Facebook

Есть и те, кто считает озвученную проблему совершенно надуманной.

Фото: Скриншот/Facebook

Некоторые также отметили, что комфортной поездке могут помешать дети, предложив ввести отдельные вагоны и на эти случаи.

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Facebook

В то же время многие видят в подобных инициативах ряд проблем, среди которых, в частности, финансовая составляющая.

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Facebook

Кроме того, подобная сегрегация по половому признаку выглядит довольно архаично, в связи с чем для части людей напрашиваются определенные параллели.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Не обошли стороной пользователи и гендерный вопрос, который, по их мнению, может привести в итоге к неразберихе.

Фото: Скриншот/Twitter

Как бы там ни было, по состоянию на 22 мая петиция за отдельные вагоны для женщин пока еще не набрала необходимого количества голосов для ее рассмотрения.