Аргументы и подводные камни. Украинцы спорят в соцсетях по поводу идеи об отдельных вагонах Укрзализныци для женщин
Авторы инициативы говорят о необходимости безопасных и психологически комфортных условий для путешествий (Фото:Укрзализныця/Facebook)
Неделю назад, 15 мая, на сайте Кабмина была зарегистрирована петиция по поводу отдельных вагонов для женщин и мужчин.
Речь идет о поездах Укрзализныци, поездка в которых занимает больше шести часов.
Свое предложение авторы петиции объясняют необходимостью создания «безопасных и психологически комфортных условий для перевозок».
«На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам
Немало пользователей соцсетей подержали такую инициативу, поделившись своими собственными соображениями по этому поводу.
При этом некоторые люди и вовсе хотят одиночные капсульные купе, чтобы иметь возможность вообще не контактировать с другими пассажирами.
Есть и те, кто считает озвученную проблему совершенно надуманной.
Некоторые также отметили, что комфортной поездке могут помешать дети, предложив ввести отдельные вагоны и на эти случаи.
В то же время многие видят в подобных инициативах ряд проблем, среди которых, в частности, финансовая составляющая.
Кроме того, подобная сегрегация по половому признаку выглядит довольно архаично, в связи с чем для части людей напрашиваются определенные параллели.
Не обошли стороной пользователи и гендерный вопрос, который, по их мнению, может привести в итоге к неразберихе.
Как бы там ни было, по состоянию на 22 мая петиция за отдельные вагоны для женщин пока еще не набрала необходимого количества голосов для ее рассмотрения.